by Gage Skidmore2025年4月に発表された「ドナルド・トランプ大統領が発行するミームコインの(約200億円)分のコインが取引されたことがわかりました。meme coin buyers spent more than $140 million to get dinner invite with Trump, data shows - CBS Newshttps://www.cbsnews.com/news/trump-meme-coin-top-220-buyers-spent-140-million-analysis/

As the top holder of and proud supporter of President Trump, it was an honor to attend the Trump Gala Dinner by @GetTrumpMemes.



Thank you @POTUS for your unwavering support of our industry!#MakeCryptoGreatAgain🇺🇸 pic.twitter.com/Yy2TuWEgzT— H.E. Justin Sun 🍌 (@justinsuntron) May 23, 2025

I’m just about to pass through security and officially walk into the Trump Gala.

Think about it-what meme coin has ever done this? isn’t just a token, it’s taking the stage at a presidential gala tonight!



By the way, Bitcoin is smashing through… pic.twitter.com/7eI5SezPLh— LAMAR ODOM (@LamarOdom) May 22, 2025

トランプ大統領は30分弱のスピーチした後に踊りながら帰って行かれました😇

最初の説明ではテーブル回ってテーブルごとの記念撮影あるって説明だったけど、何らかの理由でなくなっちゃった。ちょっと残念だぁw pic.twitter.com/LhGyDIvhLv— くりぷとべあー🍻 (@cryptoo_bear) May 23, 2025

At Trump's crypto dinner: Tuxedos, luxury cars and a former NBA starhttps://www.nbcnews.com/tech/crypto/trumps-meme-coin-dinner-tuxedos-luxury-suvs-protesters-rcna2086472025年5月22日に開かれたこのパーティーは、2024年7月の暗殺未遂事件の際に発せられた「ファイト!」というフレーズにちなんで設立されたFight Fight Fight LLCという企業が主催したものです。告知によると、2025年4月23日から5月12日までに.C.にあるトランプ大統領のプライベートゴルフクラブで開催されるディナーの招待状が届くということでした。トランプ大統領が2025年5月22日にミームコイン「 - GIGAZINEディナーにはトランプ大統領が出席する予定だと伝えられて大きく話題となり、また保有量ランキングがリアルタイムで更新されるリーダーボードに掲示されたために投資家の購買意欲があおられ、5月12日までの間にデータ分析会社のInca Digitalによると、期間中だけで合計1億4000万ドル分の(約760万円)から、上は1640万ドル(約23億5000万円)までさまざまだったと伝えられています。ディナーパーティーは2025年5月22日に開催されました。高額保有者は前述の通りリーダーボードに掲載されていましたが、アルファベット3文字のユーザー名しか表示されなかったため、誰が招待されたのかは分かりません。ただし、一部のインフルエンサーは自ら招待を受けたことを公言しています。保有額が最も多かったのは、著名投資家のジャスティン・サン氏でした。リーダーボードには「SUN」と表示されていたため、分かる人はすぐ気づいたといいます。元プロバスケットボール選手のラマー・オドム氏は「私は今まさにセキュリティチェックを通過して、トランプ祝賀会に正式に入場しようとしています」とSNSに投稿しました。また、日本人投資家も招待されていたようです。報道によると、トランプ大統領はヘリコプターで会場に到着し、スピーチを行い、記者団の前に現れることなくそのままヘリコプターで去っていったとのことです。出席者は「トランプ大統領は新たな仮想通貨政策は明らかにしませんでしたが、ビットコイン準備金の可能性を支持し、自身を仮想通貨支持者だと表現しました」と話したといいます。CNBCによると、会場の前では約100人のデモ参加者が集い、「トランプは裏切り者だ」「仮想通貨汚職」「アメリカは売り物ではない」といったシュプレヒコールやプラカードを掲げていたとのことです。抗議活動に参加していた元財務省職員のケン・パパジ氏は、また、アメリカの顧客とは取引していない取引所を通じて