バーニーズ ニューヨークで「ハローキティ “ブラックシリーズ”」を世界先行発売

“かわいくてオシャレな、大人が欲しくなるハローキティ”をコンセプトにした、アートフィギュア『HELLO KITTY “BLACK SERIES”(ハローキティ “ブラックシリーズ”)』が、世界で初めてバーニーズ ニューヨーク各店・オンラインストアに登場した。多くの人に子どものころから愛されているハローキティが、TRIPPY ART(トリッピーアート)を手掛けるMIKIO SUZUKIさんによって “大人のためのアート作品”として生まれ変わった。オールブラックのボディに施されたミニマルなデザインは、まるでモダンアートのような佇まい。これまでのキュートなイメージとは一線を画し、世代やジェンダーを超えて楽しむことができる。

「『HELLO KITTY “BLACK SERIES”』“HEART”」(2万2000円)

「『HELLO KITTY “BLACK SERIES”』“LOVE”」(2万2000円)

「『HELLO KITTY “BLACK SERIES”』“BARNEYS NEW YORK”」(2万7500円)

キティちゃんのイラスト&ロゴ入りウェアを着用したバーニーズ ニューヨーク限定モデル

今回の先行発売で用意されたのは3つのバリエーション。オールブラックのボディに“ハート”と“LOVE”をあしらったデザインの2種類に加え、バーニーズ ニューヨークとのコラボレーションによる、ロゴ入りウェアを着用した限定バージョンもラインナップ。特別感たっぷりの限定モデルは、コレクターにとっても見逃せないアイテムになりそうだ。フィギュアのサイズは約H19.72×約W11.23×約D8.69センチで、デスクや本棚、シェルフに飾るのにちょうどいいサイズ。しっかりとした重量感もあり、高級感あふれる仕上がりになっている。現在、バーニーズ ニューヨークのオンラインストアと実店舗で販売中。オンラインストアでの取り扱いはロゴ入りウェアを着用した限定バージョンのみとなっているのでご注意を。話題のアイテムのため、気になる人は早めにチェックしてみて。※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。(C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L661253