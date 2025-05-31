【球宴第8回中間発表】先発1位・今井達也が10万票超え 日本ハムが多くの部門で首位キープ
日本野球機構(NPB)は30日、7月23日、24日に行われるプロ野球オールスターゲームのファン投票の第8回中間発表を行いました。
各部門でトップ3の順位変動はなく、パ・リーグの票数トップは依然、日本ハムの万波中正選手となっています。
先発投手では、西武の今井達也投手が10万票を突破。パ・リーグ2位のオリックス・宮城大弥投手やセ・リーグトップの村上頌樹投手に、それぞれ2万5千票以上の差をつけています。
▽以下、各部門の上位選手(5月30日時点)
【先発投手】
1位 今井達也(西武)105,152票
2位 宮城大弥(オリックス)76,046票
3位 伊藤大海(日本ハム)61,286票
【中継投手】
1位 松本裕樹(ソフトバンク)90,861票
2位 甲斐野央(西武)89,602票
3位 古田島成龍(オリックス)64,881票
【抑え投手】
1位 田中正義(日本ハム)145,082票
2位 平良海馬(西武)121,186票
3位 A.マチャド(オリックス)83,775票
【捕手】
1位 若月健矢(オリックス)165,777票
2位 田宮裕涼(日本ハム)103,796票
3位 古賀悠斗(西武)35,718票
【一塁手】
1位 野村佑希(日本ハム)134,935票
2位 頓宮裕真(オリックス)118,100票
3位 N.ソト(ロッテ)51,663票
【二塁手】
1位 太田椋(オリックス)217,678票
2位 滝澤夏央(西武)60,004票
3位 牧原大成(ソフトバンク)53,260票
【三塁手】
1位 清宮幸太郎(日本ハム)159,746票
2位 廣岡大志(オリックス)79,589票
3位 村林一輝(楽天)67,527票
【遊撃手】
1位 宗山塁(楽天)145,766票
2位 紅林弘太郎(オリックス)129,934票
3位 水野達稀(日本ハム)69,618票
【外野手】
1位 万波中正(日本ハム)219,951票
2位 西川龍馬(オリックス)143,838票
3位 渡部聖弥(西武)131,149票
1位 F.レイエス(日本ハム)198,845票
2位 森友哉(オリックス)93,788票
3位 中村晃(ソフトバンク)42,925票