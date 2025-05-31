【球宴第8回中間発表】阪神勢2選手が20万票超 セ・リーグ最多得票者は森下翔太 阪神は全部門でトップ3入り
日本野球機構(NPB)は30日、7月23日と24日に行われるプロ野球オールスターゲームのファン投票の第8回中間発表を行いました。
阪神勢は依然として上位をキープ。全部門でトップ3にランクインしています。ここまでセ・リーグで得票数1位となっている森下翔太選手に続いて、3塁手で佐藤輝明選手が20万票を突破しました。
▽以下、各部門の上位選手(5月30日時点)
【先発投手】
1位 村上頌樹(阪神)79,631票
2位 山崎伊織(巨人)77,806票
3位 才木浩人(阪神)51,905票
【中継投手】
1位 大勢(巨人)135,902票
2位 石井大智(阪神)77,779票
3位 清水達也(中日)71,053票
【抑え投手】
1位 R.マルティネス(巨人)123,207票
2位 松山晋也(中日)116,492票
3位 岩崎優(阪神)73,521票
【捕手】
1位 甲斐拓也(巨人)152,969票
2位 坂本誠志郎(阪神)71,220票
3位 山本祐大(DeNA)51,629票
【一塁手】
1位 大山悠輔(阪神)143,635票
2位 T.オースティン(DeNA)87,095票
3位 J.オスナ(ヤクルト)58,754票
【二塁手】
1位 牧秀悟(DeNA)149,493票
2位 中野拓夢(阪神)117,798票
3位 吉川尚輝(巨人)72,537票
【三塁手】
1位 佐藤輝明(阪神)215,285票
2位 茂木栄五郎(ヤクルト)61,427票
3位 小園海斗(広島)51,340票
【遊撃手】
1位 矢野雅哉(広島)122,891票
2位 木浪聖也(阪神)87,683票
3位 森敬斗(DeNA)39,205票
1位 森下翔太(阪神)243,373票
2位 近本光司(阪神)180,113票
3位 上林誠知(中日)105,598票
4位 岡林勇希(中日)95,198票
5位 S.ファビアン(広島)75,324票