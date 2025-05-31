¡Ú¶¥ÇÏÍ½ÁÛ¡ÛÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ï£¸Æ¬¤Ë¡ÖÉã»Æ£³ÂåÀ©ÇÆ¡×¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¡¡¤½¤ÎÃæ¤ÎËÜÌ¿¡¢ÂÐ¹³¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ï¡©
¡¡£¶·î£±Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢Åìµþ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç£³ºÐÇÏ¤Ë¤è¤ë£ÇµÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼¡Ê¼Ç2400£í¡Ë¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¡£
"¶¥ÇÏ¤Îº×Åµ"¤È¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¥Û¡¼¥¹¥Þ¥ó¤ÎÂçÌÜÉ¸¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¡£º£Ç¯¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢£Çµ»©·î¾Þ¡ÊÃæ»³¡¦¼Ç2000£í¡Ë¤ò¾¡¤Ã¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥Þ¥¤¥ë¡¢Æ±£²Ãå¤Ç£Çµ¥Û¡¼¥×¥Õ¥ë£Ó¡ÊÃæ»³¡¦¼Ç2000£í¡Ë¤ò¾¡¤Ã¤¿¥¯¥í¥ï¥Ç¥å¥Î¡¼¥ë¡¢Æ±£³Ãå¤Ç£Ç·¶¦Æ±ÄÌ¿®ÇÕ¡ÊÅìµþ¡¦¼Ç1800£í¡Ë¤ò¾¡¤Ã¤¿¥Þ¥¹¥«¥ì¡¼¥É¥Ü¡¼¥ë¡¢£Ç·ËèÆüÇÕ¤Ê¤É£³Àï£³¾¡¤Î¥Õ¥¡¥ó¥À¥à¡Êºå¿À¡¦¼Ç1800£í¡Ë¤Ê¤É¤ÎÍÎÏÇÏ¤¬Â·¤¤¡¢º®Àï¥à¡¼¥É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤ò·ìÅýÅª»ëÅÀ¤«¤éÀê¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¡£"¥À¡¼¥Ó¡¼ÇÏ¤Ï¥À¡¼¥Ó¡¼ÇÏ¤«¤é"¤È¤¤¤¦³Ê¸À¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë15²ó¤â"Éã»ÆÀ©ÇÆ"¤¬Ã£À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ä¾¶á£³Ç¯¤ÏÃ£À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢2022Ç¯¤Î¾¡¤ÁÇÏ¥É¥¦¥Ç¥å¡¼¥¹¤ÎÉã¥Ï¡¼¥Ä¥¯¥é¥¤¤ÏÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼£²Ãå¡¢2023Ç¯¤Î¾¡¤ÁÇÏ¥¿¥¹¥Æ¥£¥¨¡¼¥é¤ÎÉã¥µ¥È¥Î¥¯¥é¥¦¥ó¤Ï£³Ãå¡¢2024Ç¯¤Î¾¡¤ÁÇÏ¥À¥Î¥ó¥Ç¥µ¥¤¥ë¤ÎÉã¥¨¥Ô¥Õ¥¡¥Í¥¤¥¢¤Ï£²Ãå¤È¡¢¤¤¤º¤ì¤âÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ç¹¥Áö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾åµ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢É®¼Ô¤¬º£Ç¯¤ÎÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼¤ÇËÜÌ¿¤Ë¿ä¤¹¤Î¤¬¥Þ¥¹¥«¥ì¡¼¥É¥Ü¡¼¥ë¡Ê²´£³ºÐ¡¢Èþ±º¡¦¼êÄÍµ®µ×±¹¼Ë¡Ë¤À¡£
£²·î¤Î¶¦Æ±ÄÌ¿®ÇÕ¤òÀ©¤·¤¿¥Þ¥¹¥«¥ì¡¼¥É¥Ü¡¼¥ë¡¡photo by Sankei Visual
¡¡Éã¥É¥¥¥é¥á¥ó¥Æ¤Ï2015Ç¯¤ÎÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼ÇÏ¤Ç¡¢Êì¤ÎÉã¥Ç¥£¡¼¥×¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ï2005Ç¯¤Î¾¡¤ÁÇÏ¡£º£²ó¡¢¡ÖÉã¡×¤â¡ÖÊì¤ÎÉã¡×¤âÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼ÇÏ¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÆ±ÇÏ¤À¤±¤À¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Éã¤ÎÉã¥¥ó¥°¥«¥á¥Ï¥á¥Ï¤â2004Ç¯¤ÎÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼ÇÏ¤Ç¤¢¤ê¡¢º£²ó¤ÏÁ°¿ÍÌ¤Æ§¤Î"Éã»Æ£³Âå¤ÎÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼À©ÇÆ"¤È¤¤¤¦Îò»ËÅª²÷µó¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Ï¥É¥¥¥é¥á¥ó¥Æ»º¶ð¤¬£´Æ¬¡¢2013Ç¯¤ÎÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼ÇÏ¤Ç¤¢¤ë¥¥º¥Ê»º¶ð¡ÊÉã¤ÎÉã¥Ç¥£¡¼¥×¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡Ë¤¬£³Æ¬¡¢2017Ç¯¤ÎÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼ÇÏ¤Ç¤¢¤ë¥ì¥¤¥Ç¥ª¥í»º¶ð¡ÊÉã¤ÎÉã¥¥ó¥°¥«¥á¥Ï¥á¥Ï¡Ë¤¬£±Æ¬¤È¡¢¹ç·×£¸Æ¬¤Ë¤³¤ÎÎò»ËÅª²÷µó¤¬¤«¤«¤ë¡£¤À¤¬¡¢Êì¤ÎÉã¤ä¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÁö¤ê¤Ê¤É¤ò²ÃÌ£¤¹¤ë¤È¡¢Ã£À®¤ËºÇ¤â¶á¤¤¤Î¤Ï¥Þ¥¹¥«¥ì¡¼¥É¥Ü¡¼¥ë¤È¸«¤ë¡£
¡¡¥Þ¥¹¥«¥ì¡¼¥É¥Ü¡¼¥ë¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç£µÀï£³¾¡¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Éã¥É¥¥¥é¥á¥ó¥Æ¤¬ÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ë½ÐÁö¤·¤¿»þ¤ÈÆ±¤¸¡£¶á£²Áö¤Î¶¦Æ±ÄÌ¿®ÇÕ¡Ê£±Ãå¡Ë¡¢»©·î¾Þ¡Ê£³Ãå¡Ë¤È¤¤¤¦Î×Àï²áÄø¤â¡¢Ãå½ç¤³¤½°Û¤Ê¤ë¤¬Éã¥É¥¥¥é¥á¥ó¥Æ¤ÈÆ±¤¸¤À¡Ê¥É¥¥¥é¥á¥ó¥Æ¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç£²Ãå¡¢£±Ãå¡Ë¡£
¡¡±Ô¤¤½ÖÈ¯ÎÏ¤òÉð´ï¤È¤¹¤ëµÓ¼Á¤â»÷¤Æ¤¤¤ë¡£Á°Áö¤Î»©·î¾Þ¤Ï¡¢Æ»Ãæ¤ÇÂ¾ÇÏ¤ÈÀÜ¿¨¤·¤Æ¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò²¼¤²¤ë¤Ê¤É¥ê¥º¥à¤è¤¯¿Ê¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬ÄË¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢Ä¾Àþ¤Ç¤Ï³°¤ò²ó¤ê¡¢£²Ãå¤È¤Ï¥¯¥Óº¹¤Î£³Ãå¤È±Ô¤¤µÓ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡ÇÔ¤ì¤¿£²Àï¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÃæ»³¤Ç¡¢Åìµþ¤Ç¤Ï£²Àï£²¾¡¡£º¸²ó¤ê¤Ï£³Àï£³¾¡¤È¡¢¥³¡¼¥¹Å¬À¤Ï¿½¤·Ê¬¤Ê¤¤¡£Éã¥É¥¥¥é¥á¥ó¥Æ¤Î¥é¥¹¥È¥¯¥í¥Ã¥×¤Ç¤¢¤ëÆ±ÇÏ¤Ë¡¢ºÇ¸å¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¢¤ë¥À¡¼¥Ó¡¼À©ÇÆ¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£¡Ú¤â¤¦£±Æ¬¤ÏÃÏÆ»¤Ë·Ð¸³¤ò½Å¤Í¤¿ÇÏ¡Û
¡¡¤â¤¦£±Æ¬¤Ï¥¸¥ç¥Ð¥ó¥Ë¡Ê²´£³ºÐ¡¢·ªÅì¡¦¿ù»³À²µª±¹¼Ë¡Ë¤ò¿ä¤¹¡£Éã¥¨¥Ô¥Õ¥¡¥Í¥¤¥¢¤ÏÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼£²Ãå¤â¡¢»º¶ð¥À¥Î¥ó¥Ç¥µ¥¤¥ë¤¬ºòÇ¯¤Ë¾¡Íø¡£Êì·Ï¤Ë¥¹¥È¡¼¥à¥¥ã¥Ã¥È¤ò»ý¤Ä·ìÅý¹½À®¤â¥À¥Î¥ó¥Ç¥µ¥¤¥ë¤È¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¸¥ç¥Ð¥ó¥Ë¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç£¶Àï£²¾¡¡£½Å¾Þ¾¡¤Á¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥ª¡¼¥×¥ó°Ê¾å¾¡¤Á¤Ïº£Ç¯£²·î¤Î¼ãÍÕ£Ó¡Êºå¿À¡¦¼Ç2000£í¡Ë¤Î¤ß¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥Û¡¼¥×¥Õ¥ë£Ó£²Ãå¡¢£Ç·µþÅÔ£²ºÐ£Ó¡ÊµþÅÔ¡¦¼Ç2000£í¡Ë£²Ãå¤È½Å¾Þ¤Ç¤â¹¥Áö¤òÂ³¤±¡¢Á°Áö¤Î»©·î¾Þ¤Ï£´Ãå¡£¤½¤Î£´Ãå¤ÏÆ»ÃæÉÔÍø¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢ÎÏ¤ò½Ð¤·¤¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯ÀïÀþ¤Ïºù²Ö¾Þ¤ò¾¡¤Ã¤¿¥¨¥ó¥Ö¥í¥¤¥À¥ê¡¼¡¢»©·î¾Þ¤ò¾¡¤Ã¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥Þ¥¤¥ë¡¢¥ª¡¼¥¯¥¹¤ò¾¡¤Ã¤¿¥«¥à¥Ë¥ã¥Ã¥¯¤È¡¢ÇÔÀï¤Î·Ð¸³¤òÎÈ¤ËÂçÉñÂæ¤Ç²Ö³«¤¤¤¿¥¿¥¤¥×¤¬¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶áÇ¯¤ÎÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼ÇÏ¤â¡¢2023Ç¯¤Î¥¿¥¹¥Æ¥£¥¨¡¼¥é¡¢2024Ç¯¤Î¥À¥Î¥ó¥Ç¥µ¥¤¥ë¤È¤â¤Ë¡¢£´Ãå°Ê²¼¤ÎÇÔÀï·Ð¸³¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£½Å¾Þ¤Ï¾¡¤Æ¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢ÃÏÆ»¤Ë·Ð¸³¤ò½Å¤Í¤¿ÇÏ¤¬¡¢ÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ç½é¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦·ëËö¤Ë¤Ê¤ì¤Ð´¶Æ°Åª¤À¡£
¡¡°Ê¾å¡¢º£Ç¯¤ÎÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ï¡¢¥É¥¥¥é¥á¥ó¥Æ»º¶ð¥Þ¥¹¥«¥ì¡¼¥É¥Ü¡¼¥ë¡¢¥¨¥Ô¥Õ¥¡¥Í¥¤¥¢»º¶ð¥¸¥ç¥Ð¥ó¥Ë¤Î£²Æ¬¤Ë´üÂÔ¤¹¤ë¡£