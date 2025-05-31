£µ·î£³£±ÆüÊüÁ÷¡Ú¥·¥å¡¼¥¤¥Á¡ú¥»¥Ö¥ó¡Û¼¾µ¤vs¿ÍÎà ¡Á¥¸¥á¥¸¥á·âÂà¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¡Á
½µËö¤¬ÌÀ¤ë¤¯¡¦³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡Ö¥·¥å¡¼¥¤¥Á¡ú¥»¥Ö¥ó¡×
º£²ó¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤Î²÷Å¬¤ÊÀ¸³è¤ä³èÆ°¤ò¼ÙËâ¤·¤Æ¤¯¤ë
¿ÍÎà¤ÎÅ¨¡Ö¼¾µ¤¡×¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤¤¿¥×¥í¤¿¤Á¤¬
ÃÎ¤ì¤ÐÌòÎ©¤Ä¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤òÅÁ¼ø¡ª
¡Ô½Ð±é¡Õ
¤Ò¤Þ¤Ò¤Þ¡Ê¥·¥å¡¼¥¤¥Á¡ú¥»¥Ö¥ó¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¡Ë
¡ÔÆâÍÆ¡Õ
¡ÚRound1 ¼¾µ¤VSÈ±¤ÎÌÓ¡Û
¡ÒÅ¹ÊÞ¡Ó
¥·¥ã¥ó¥×¡¼¡õ¥Ö¥í¡¼ÀìÌç¥µ¥í¥ó
¡ÖJet Set¡¡Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÆüÈæÃ«Å¹¡×
¡ù¼¾µ¤¤ËÂÇ¤Á¾¡¤Ä¥Ø¥¢¥»¥Ã¥È¤Î¶Ë°Õ¡ù
¡¥É¥é¥¤¤ÎÁ°¤Ë¥Ø¥¢¥ß¥ë¥¯¡¦¥Ø¥¢¥ª¥¤¥ë¤ò»È¤Ã¤ÆÊÝ¼¾¤¹¤ë
¢¨ÅÉ¤ê¹þ¤àºÝ¤ËÈ±¤ÎÌÓ¤ò¤³¤¹¤ê¹ç¤ï¤»¤Ê¤¤¤è¤¦Ãí°Õ¡ª²¡¤¹¤Î¤¬Âç»ö
¢É½ÌÌ¤äÌÓÀè¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´¥¤¤Å¤é¤¤ÆâÂ¦¤Îº¬¸µ¤«¤éÀè¤Ë¥É¥é¥¤¥ä¡¼¤òÅö¤Æ¤ë
¡Ò¹¤¬¤ë¡¦¤¦¤Í¤ë¥¿¥¤¥×¡Ó¾å¤«¤é²¼¤ËÅö¤Æ¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È
¡Ò¤Ú¤Á¤ã¤ó¤³¥¿¥¤¥×¡Ó¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤¬Íß¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ë»Ø¤òÄÌ¤·¤Æ
¡¡¡¡È±¤ÎÌÓ¤ò»ý¤Á¾å¤²¤Ê¤¬¤é´¥¤«¤¹¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È
£¥Ä¥¤¥ó¥Ö¥é¥·¤ò»È¤Ã¤ÆÈ±¤ÎÌÓ¤ò¶´¤ß¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¥Ö¥í¡¼¤¹¤ë
¤ºÇ¸å¤ËÎäÉ÷¤òÅö¤Æ¤ë¤³¤È¤Ç¥¥å¡¼¥Æ¥£¥¯¥ë¤¬ÊÄ¤¸¡¢È±¤ÎÌÓ¤Ë¤Ä¤ä¤¬½Ð¤ë
¥¥Ø¥¢¥¢¥¤¥í¥ó¤ò¤·¡¢¼¾ÅÙ¤ò´ó¤»¤Ë¤¯¤¤·Á¤ò¥¡¼¥×¤·¤ä¤¹¤¤È±¤Ë
¡ú100±ß¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÇã¤¨¤ë¥Ä¥¤¥ó¥Ö¥é¥·
Seria ¥Ö¥í¡¼ÍÑ¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥Ö¥é¥·¡¡¥Ö¥é¥Ã¥¯
²Á³Ê¡§110±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÚRound2 ¼¾µ¤VS²È¡Û
¡Ò½ü¼¾¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¡Ó
Æ£¸¶Àé½©¤µ¤ó¡Ê½»À¸³è¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡ù¼¾µ¤¤ËÂÇ¤Á¾¡¤Ä²È¤Î½ü¼¾¡¡¶Ë°Õ¡ù
¢¡²È¤Î¼¾µ¤¤ÎÇº¤ß¡¡§ÂÎ¤¬¥Ù¥¿¥Ù¥¿¤¹¤ë
ÂÎ¤Î¤Þ¤ï¤ê¤Î¿å¾øµ¤¤ò»¶¤é¤»¤ë¤Î¤¬¥Ù¥¿¤Ä¤·âÂà¥Ý¥¤¥ó¥È
¢ª¥Ï¥ó¥Ç¥£¥Õ¥¡¥ó¤Ç´À¤ò´¥¤«¤·È©¤Ë¥Ü¥Ç¥£¥Ñ¥¦¥À¡¼¤òÃ¡¤¯¤È¥¹¥Ã¥¥ê¡ª
¢¡²È¤Î¼¾µ¤¤ÎÇº¤ß¢¡§¥à¥·¥à¥·¤·¤ÆÉÔ²÷¡¦¥«¥Ó¤¬À¸¤¨¤½¤¦
Éô²°¤Î²¹ÅÙ¡¦¼¾ÅÙ¤òÇÄ°®¤·¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤ò¶î»È¤·¤Æ½ü¼¾¡ª
27¡î°Ê¾å¢ªÎäË¼¤Ï¼¼²¹¤ò²¼¤²¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¶õµ¤Ãæ¤Î¿å¾øµ¤¤â¼è¤ê¹þ¤à¤Î¤ÇÆ±»þ¤Ë½ü¼¾¤â¤Ç¤¤ë
25¡î¤¯¤é¤¤¢ª½ü¼¾¥â¡¼¥É¤ò»È¤¨¤Ðµ¤²¹¤ò²¼¤²¤º¤Ë¥à¥·¥à¥·¤À¤±¼è¤ê½ü¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë
¡ù´Ö°ã¤Ã¤¿Éô²°¤Î½ü¼¾ÂÐºö¡ù
½ü¼¾ºÞ¡¦¼¾µ¤¤È¤ê¤ò²¿¤«½ê¤Ë¤âÃÖ¤¯¡§¢¤
¢ª»ÔÈÎ¤Î¼¾µ¤¤È¤ê¤Ï¼ýÇ¼Éô¤Ê¤É¾®¤µ¤Ê¶õ´Ö¤Î½ü¼¾¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç
¡¡Éô²°Á´ÂÎ¤ò½ü¼¾¤¹¤ë¤Ë¤ÏÍÆÎÌ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤
¢ª¹¤¤¶õ´Ö¤Î½ü¼¾¤Ë¤Ï½ü¼¾µ¡¤¬ºÇÅ¬
¡Ò¥è¥É¥Ð¥·¥«¥á¥é¡¡¥Þ¥ë¥Á¥á¥Ç¥£¥¢AkibaÅ¹¤ª¤¹¤¹¤á¤Î½ü¼¾µ¡£³Áª¡Ó
¡ú°áÎà´¥Áç¤ËÆÃ²½¤·¤¿1Âæ
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉÊý¼°¡¡°áÎà´¥Áç½ü¼¾µ¡
¥è¥É¥Ð¥·¥«¥á¥éÈÎÇä²Á³Ê¡§4Ëü9500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨5/27»þÅÀ¡¡
¡ú½ü¼¾¤·¤¿¤¤¾ì½ê¤Ë³Ú¡¹°ÜÆ°²ÄÇ½
¥«¥É¡¼¡¡ROOT 7200
¥è¥É¥Ð¥·¥«¥á¥éÈÎÇä²Á³Ê¡§5Ëü4450±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨5/27»þÅÀ
¡ú½ü¼¾¡¦¾Ã½¡¦°áÎà´¥Áç¡¦ÎäÉ÷¤Î£±Âæ£´Ìò
¥·¥ã¡¼¥×¡¡ÎäÉ÷¡¦°áÎà´¥Áç½ü¼¾µ¡¡¡CM-T100
¥è¥É¥Ð¥·¥«¥á¥éÈÎÇä²Á³Ê¡§4Ëü6260±ß(ÀÇ¹þ¡Ë¢¨5/27»þÅÀ
¢¨¥¨¥¢¥³¥ó¤È°ã¤¤ÇØÌÌ¤«¤é²¹É÷¤¬½Ð¤ë¤¿¤á¡¢Éô²°Á´ÂÎ¤òÎäË¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó
¡¡Äù¤áÀÚ¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ç¤´ÍøÍÑ¤Î¾ì¹ç¤Ï¼¼²¹¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹
¢¡²È¤Î¼¾µ¤¤ÎÇº¤ß£¡§ÀöÂõÊª¤¬´¥¤«¤Ê¤¤
¡ùÉô²°´³¤·¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡ù
¡¦·¤²¼¡ÄÀöÂõ¤Ð¤µ¤ß¤Î´Ö¤ò¤¢¤±¤Æ´³¤¹¡£¥´¥à¤ÎÉôÊ¬¤ò²¼¤Ë¤¹¤ë¡¡¢¨½ôÀâ¤¢¤ê
¡¦¥Ç¥Ë¥à¡Ä¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤Æ¥Ô¥ó¥Á¥Ï¥ó¥¬¡¼¤ËÄß¤¹
¡¦¥Ñ¡¼¥«¡¼¡Ä¥Õ¡¼¥ÉÉôÊ¬¤ò½Å¤Í¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆµÕ¤µ¤Þ¤ËÄß¤¹
¡¦¥µ¡¼¥¥å¥ì¡¼¥¿¡¼orÀðÉ÷µ¡¤½¤·¤Æ½ü¼¾µ¡¤ò¶î»È¤·¡¢¤¤¤«¤ËÁá¤¯´¥¤«¤¹¤«¤¬Âç»ö
¢ª¥µ¡¼¥¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¤äÀðÉ÷µ¡¤ÎÉ÷¤òÀöÂõÊª¤ËÄ¾ÀÜÅö¤Æ¤Þ¤È¤ï¤ê¤Ä¤¯¼¾µ¤¤ò»¶¤é¤·
¡¡É÷²¼¤Ë½ü¼¾µ¡¤òÃÖ¤¤¤Æ¼¾µ¤¤òµÛ¤¤¼è¤ë¤È°ìÀÐÆóÄ»¡ª
¡ÚÈÖ³°ÊÔ¡§¼¾µ¤¤ÈÀï¤¦¿¦¿Í¤¿¤Á¡Û
¡ú¤À¤ë¤Þ¿¦¿Í
¤À¤ë¤Þ¤Î¤Õ¤ë¤µ¤ÈÂçÌç²°
½êºßÃÏ¡§·²ÇÏ¸©¹âºê»ÔÆ£ÄÍÄ®£±£²£´ÈÖÃÏ£²
¡ú¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¥Ñ¥ó¿¦¿Í
µ×¤¬¸¶¡¡¹âµé³Ñ¿©»°Æü·î¡¡Â¼°æ
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÂçÅÄ¶èµ×¤¬¸¶4ÃúÌÜ9ÈÖ14¹æ