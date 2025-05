【2025年6月】U-NEXT（ユーネクスト）で配信予定の海外ドラマ・洋画一覧

配信作品数は業界最大級!U-NEXT(ユーネクスト)で2025年6月に配信開始となる海外ドラマと洋画を一挙にご紹介。

U-NEXTで2025年6月に配信予定の海外ドラマ

6月1日(日)配信スタート

©2022 OPEN 4 BUSINESS PRODUCTIONS LLC. All Rights Reserved. 消防士たちの人命救助を描いた大人気ドラマシリーズ。

シーズン11では、はしご隊の新メンバーとしてサム・カーバーが登場し、セブライドは自分のキャリアのためにある決断をする。また、ケイシーがシーズン終盤でゲスト出演!

『アルプス殺人事件 憲兵エミリーの捜査録』

6月1日(日)配信スタート

©︎2020 Editions Cristal Publishing フランス発クライムドラマ。アルプス山脈のスキーリゾートで起こった殺人事件を、リヨンの国家憲兵エミリーが同じく憲兵のセルヴォズとタッグを組んで捜査していくー。

『刑事リバー 死者と共に生きる』

6月1日(日)配信スタート

©︎Kudos Film & Television Limited MMXV イギリス発のミステリー!

素行は怪しいが、検挙率80%を誇るロンドンの敏腕刑事ジョン・リバーが主人公。そんなリバーは、死者の姿が見え、会話ができるという秘密を持っている。相棒スティービーを殺され、独自に事件を追うリバー。捜査を進めるうちに、リバーの知らないスティービーの新たな側面が次々と浮かび上がり…?!

リバー役をステラン・スカルスガルド、スティービー役を英国ミステリーでお馴染みのニコラ・ウォーカーが演じる。

『THE LAST OF US』シーズン2(吹替版)【独占】

6月2日(月)配信スタート

『THE LAST OF US』シーズン2© 2025 WarnerMedia Direct Asia Pacific, LLC. All rights reserved. Max and related elements are property of Home Box Office, Inc. 人気サバイバル・アクションゲームをベースにしたHBOオリジナルドラマ。シーズン2の吹替版が登場!

『特殊作戦部隊:ライオネス』シーズン2【独占】

6月13日(金)配信スタート

シーズン1© 2023 Viacom International Inc. All Rights Reserved. 米軍に実在した、女性を中心とした特殊部隊からインスパイアされた。CIAの対テロ組織である特殊部隊「ライオネス」は、中東でテロの実行役として利用される女性に接近し未然に防ぐ任務を遂行するー。

『イエローストーン』のテイラー・シェリダンが手掛け、ゾーイ・サルダナ&ニコール・キッドマン、モーガン・フリーマンら豪華ハリウッド俳優が出演。

『ブロードチャーチ 〜殺意の町〜』シーズン3

6月15日(日)配信スタート

©︎ Kudos Film & Television Limited 2013 イギリスで大ヒットした話題のクライム・サスペンス。

英国の海沿いの平和な町ブロードチャーチの海岸で、11歳の少年ダニーの遺体が発見される。ブロードチャーチに来たばかりのアレック・ハーディ刑事と、町の住人で女性刑事のエリー・ミラーが捜査を担当することになるが、ダニーの家族をはじめ、ブロードチャーチの住人たちの抱える秘密が次々と明らかになっていく…。

ハーディ刑事役をデヴィッド・テナント(『グッド・オーメンズ』)、ミラー刑事役をオリヴィア・コールマン(『ザ・クラウン』)が演じる。

『ギルデッド・エイジ -ニューヨーク黄金時代-』シーズン3【独占】

6月23日(月)配信スタート

シーズン1© 2022 Home Box Office, Inc. All rights reserved. HBO® and all related programs are the property of Home Box Office, Inc. 19世紀ニューヨークの「ギルデッド・エイジ(⾦ぴか時代)」(1865年〜1914年)を舞台に、きらびやかな富豪と権⼒者たちの浮き沈みが描かれる。

イギリスの大ヒットドラマ『ダウントン・アビー』のクリエイター、ジュリアン・フェロウズが手掛ける。

U-NEXTで2025年6月に配信予定の洋画

6月1日(日)

『愛を耕す人』【独占先行】

『ドリーミン・ワイルド 名もなき家族のうた』【独占先行】

『流麻溝十五号』

『マウンテンヘッド』【独占】

『VORTEX ヴォルテックス』

『キングダム エクソダス〈脱出〉』

6月4日(水)

『ドリーム・シナリオ』

『聖なるイチジクの種』

6月5日(木)

『熊は、いない』

6月7日(土)

『ケナは韓国が嫌いで』【独占先行】

6月11日(水)

『ウィキッド ふたりの魔女』

『BETTER MAN/ベター・マン』

6月13日(金)

『英国式庭園殺人事件』リマスター版

6月18日(水)

『ホワイトバード はじまりのワンダー』

6月22日(日)

『TALK TO ME/トーク・トゥ・ミー』

6月25日(水)

『Playground/校庭』

6月29日(日)

『ルー、パリで生まれた猫』

(海外ドラマNAVI)