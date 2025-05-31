¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÏÃù¶â1¡¡ÀîÀ¥¤¬·è¾¡¤Î²¡¤·½Ð¤·»ÍµåÁª¤Ö¡Ö¥Ù¥ó¥Á¤Î³§¤µ¤ó¤¬À¹¤ê¾å¤²¤Æ¡Ä¡×
¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯4¡½2³ÚÅ·¡Ê2025Ç¯5·î30Æü¡¡³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï30Æü¡¢³ÚÅ·¤Ë4¡½2¤ÇµÕÅ¾¾¡¤Á¤·¤¿¡£±«¤Ç26Ê¬´Ö¤ÎÃæÃÇ¤â¤¢¤Ã¤¿Ç®Àï¤Ç¥é¥Ã¥¡¼¥Ü¡¼¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÀîÀ¥¹¸ÆâÌî¼ê¡Ê27¡Ë¡£0¡½1¤Î2²ó¤ËÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤ÉÕ¤¯±¦Á°Å¬»þÂÇ¡£1¡½2¤«¤é3ÅÀ¤òµó¤²¤ÆµÕÅ¾¤·¤¿8²ó¤Ë¤Ï¾¡¤Á±Û¤·¤Î²¡¤·½Ð¤·»Íµå¤òÁª¤ó¤À¡£±¦ÉªÉÕ¶á¤Ë»àµå¤ò¼õ¤±¤¿±Æ¶Á¤ÇÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤¤¤ëº£µÜ·òÂÀÆâÌî¼ê¡Ê33¡Ë¤¬¤¤ç¤¦31Æü¤ËÉüµ¢¤¹¤ëÁ°¤Ë1°ÂÂÇ2ÂÇÅÀ¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡ÎÞ±«¤«¤é¡¢·Ã¤ß¤Î±«¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£4»þ´Ö17Ê¬¤Î¥í¥ó¥°¥²¡¼¥à¤òÀ©¤·¡¢µ¤Ê¬¤À¤±¤ÏÀ²¤ì¤ä¤«¤À¡£1¡½1¤Î7²ó¤Ë3ÈÖ¼ê¡¦¿ù»³¤¬1ÅÀ¤ò¾¡¤Á±Û¤µ¤ì¤¿¸å¡¢»î¹ç¤Ï¹ß±«¤Ë¤è¤ê26Ê¬´Ö¤ÎÃæÃÇ¡£ºÆ³«¸å¤Î2»à»°ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¿ù»³¤¬ÀÚ¤êÈ´¤±¡¢8²ó¤ËµÕÅ¾¤·¤¿¡£¾¡¤Á±Û¤·»Íµå¤òÁª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢2²ó¤ËÆ±ÅÀÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÀîÀ¥¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¡Ê±«¤ÇÃæÃÇ¤·¡Ë¥¤¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÃæÃÇ¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¥Ù¥ó¥Á¤Î³§¤µ¤ó¤¬À¹¤ê¾å¤²¤Æ¡È¤è¤Ã¤·¤ã¤¢¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤í¤¦¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤¢¤¢¤¤¤¦·Á¤ÇÅÀ¤¬¼è¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡1¡½2¤Î8²ó¤Ï4ÈÖ¼ê¤Îº¸ÏÓ¡¦ÎëÌÚæÆ¤ò¹¶¤á¤¿¡£»Íµå¤ÈÃ±ÂÇ¤Ç°ì¡¢»°ÎÝ¤È¤·¡¢ÌøÄ®¤ÎÆó¥´¥í¤Î´Ö¤ËÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤ÉÕ¤¤¤¿¡£¤Ê¤ª¤â2»àËþÎÝ¤Ç5ÈÖ¼ê¡¦À¾³À¤«¤éÀîÀ¥¤¬²¡¤·½Ð¤·¤Î»Íµå¤òÁª¤Ö¡£2²ó¤Ë2»à°ì¡¢»°ÎÝ¤«¤é°ì»þÆ±ÅÀ¤È¤Ê¤ë±¦Á°ÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿9ÈÖÂÇ¼Ô¤Ï¡¢¥Ù¥ó¥Á¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¼¡ÂÇ¼Ô¡¦¼þÅì¤ÎÂÇÀÊ¤Ç¤ÏË½Åê¤Ë¤è¤ê1ÅÀ¤òÄÉ²Ã¤·¤¿¡£
¡¡½é²ó¤«¤é6²ó¤Þ¤ÇËè²ó°ÂÂÇ¤òÊü¤Ä¤â¡¢ÆÀÅÀ¤Ï2²ó¤ÎÀîÀ¥¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Ë¤è¤ë1ÅÀ¤À¤±¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â0¡½1¤Î2²ó2»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Ç´ß¤ÎÊÑ²½µå¤òÆ±ÅÀ¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤È¤·¤¿ÀîÀ¥¤ÎÎäÀÅ¤µ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£1ÅÀ¤¬±ó¤¤Ãæ¤Ç¤â¡¢±«Ãæ¤Î·ãÆ®¤òºÇ¸å¤Ë¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤¢¡¢¾¡¤Á¤ã¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¿ù»³¤Ï±«µÓ¤¬°ìÈÖ¶¯¤Þ¤Ã¤¿»þ¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤Í¡£¤Ç¤â¡¢Ä¾¸å¤ËÄÉ¤¤ÉÕ¤¤¤Æ¡¢¿ù»³¤ËÉé¤±¤òÉÕ¤±¤Ê¤¯¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤ÏÄ¹¤«¤Ã¤¿»î¹ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¸òÎ®ÀïÁ°¤ÎºÇ½ª¥«¡¼¥É¤Î½éÀï¤ò¤â¤Î¤Ë¤·¡¢2Ï¢¾¡¤ÇÃù¶â¤ÏºÆ¤Ó1¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤¤ç¤¦31Æü¤«¤é¼éÈ÷¿¦¿Í¡¦º£µÜ¤¬1·³¤ËºÆ¹çÎ®¤¹¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤ËÀçÂæÆþ¤ê¤·¡¢¸ÄÊÌ¤Ç·Ú¤á¤ÎÄ´À°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£ÀµÍ··â¼ê¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¹¥ºàÎÁ¤À¡£¤¤ç¤¦31Æü¤Ï½ªÆü¤Î±«Í½Êó¤ÇÅ·µ¤¤¬µ¤¤¬¤«¤ê¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤ÏµÕÅ¾¾¡¤Á¤Çµ¤Ê¬À²¤ì¤ä¤«¤À¤Ã¤¿¡£¡¡¡Ê°æ¾å¡¡ËþÉ×¡Ë