¡Ú£Ë¡Ý£±¡Û¿¼¹ï¡Ä£³Áª¼ê¤¬·×ÎÌ¼ºÇÔ¤Î°ÛÎã»öÂÖ¡¡µÜÅÄ½¼¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È²¿¤«¼ê¤ò²¼¤µ¤Ê¤¤¤È¡×
¡¡Î©¤Áµ»³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö£Ë¡Ý£±¡¡£Â£Å£Ù£Ï£Î£Ä¡×¡Ê£³£±Æü¡¢²£ÉÍ£Â£Õ£Î£Ô£Á£É¡Ë¤Î¸ø³«·×ÎÌ¤Ï¡¢£³¿Í¤ÎÁª¼ê¤¬¼ºÇÔ¤¹¤ë°ÛÎã¤Î»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡°ð³ÀÉ¢¤òÁê¼ê¤ËËÉ±ÒÀï¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤À¤Ã¤¿£Ë¡Ý£±¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥¤¥Èµé²¦¼Ô¤Î¥è¡¼¥É¥¯¥ó¥Ý¥ó¡¦¥¦¥£¥é¥µ¥¯¥ì¥Ã¥¯¡Ê¥¿¥¤¡Ë¤Ï£±£°£°¥°¥é¥à¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Î¤¿¤á²¦ºÂ¤Ï¤¯Ã¥¡£¤Þ¤¿¡¢Âçµ×ÊÝÎ°Í£¤ÈÂÐÀïÍ½Äê¤À¤Ã¤¿±ÊºäÍùÍå¤Ï¡¢µ¬Äê»þ´Ö¤Ë·×ÎÌ²ñ¾ì¤Ë¸½¤ì¤º¼º³Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö£Ë¡½£±¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¶¡¼µé²¦ºÂ·èÄê¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡×¥ê¥¶¡¼¥Ö¥Õ¥¡¥¤¥È¤Ç¥ì¥ª¥Ê¡¦¥Ú¥¿¥¹¤ÈÂÐÀïÍ½Äê¤ÎÅ·Ìîñ¥Âç¤Ï¡¢·ÀÌóÂÎ½Å£¶£°¥¥í¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ë£¶£²¡¥£²¥¥í¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î°ÛÎã»öÂÖ¤ÎÂÐ±þ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢µÜÅÄ½¼¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡Ê£µ£·¡Ë¤À¡£¸½¹Ô¤ÎÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡Ø¼ºÇÔ¤·¤¿¤é¤³¤¦¤Ê¤ë¤è¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦à¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼á¤Ï¤Á¤ã¤ó¤ÈÂ¸ºß¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£°ìÎã¤È¤·¤Æ¡ÖÎã¤¨¤Ð¡¢ÂÎ½Å¤ò¥ª¡¼¥Ð¡¼¤·¤¿Áª¼ê¤Ï¥µ¥¹¥Ú¥ó¥Ç¥Ã¥É¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¯ÍÑ¤·¤Ê¤¤´ü´Ö¤òÀß¤±¤¿¤ê¡£¤½¤Î¾å¤Ç£²²ó¤â£³²ó¤â·«¤êÊÖ¤¹Áª¼ê¤È¤Ï¡Ø¤¸¤ã¤¢³¬µé¤ò¾å¤²¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ù¤È¤«ÏÃ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡£º£²ó¡¢£±£°£°¥°¥é¥à¥ª¡¼¥Ð¡¼¤À¤Ã¤¿¥è¡¼¥É¥¯¥ó¥Ý¥ó¤âµ¬Äê¤Ë¤Î¤Ã¤È¤ê¡¢¥Õ¥¡¥¤¥È¥Þ¥Í¡¼¤Î£²£°¡ó¤òÁê¼ê¤Î°ð³À¿Ø±Ä¤Ë»ÙÊ§¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢»î¹ç¤ò¸ø¼°Àï¤È¤·¤Æ¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¤ò¸·¤·¤¯¤¹¤ì¤Ð¡¢»ö¸Î¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¾å¤¬¤ë¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢¤¿¤Àµ¬Äê¤ò¸·¤·¤¯¤¹¤ì¤ÐºÑ¤àÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖËÍ¤é¤ÏÁª¼ê¤ò°é¤Æ¤Ê¤¬¤é»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¡Ø¤ä¤Ã¤¿¤éÌ¤Íè¤¬¤Ê¤¤¡Ù¤ß¤¿¤¤¤ÊÉ÷¤Ë¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸ìµ¤¤ò¶¯¤á¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡Ö£Ë£ò£õ£ó£è¤òËè·î¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢£µ²ó¤°¤é¤¤Â³¤±¤Æà£±¿Í¤â¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Ê¤·á¤¬Â³¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢º£²ó¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£Æ¬¤¬ÄË¤¤¤È¤·¤«¸À¤¤¤è¤¦¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÊ£»¨¤Ê¶»Ãæ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âº£²ó¡¢ÃíÌÜ¤Î£³¥«¡¼¥É¤Ç¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬µ¯¤¤¿¤³¤È¤ò´Ç²á¤¹¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¡Ö¥ë¡¼¥ë¤Ë¤Î¤Ã¤È¤Ã¤¿Á¼ÃÖ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢µ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡£¼¡¤Î£Ë¡Ý£±¤ÎÂç²ñ¤¬£··î¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÁ°¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¥ë¡¼¥ë¤Î¸«Ä¾¤·¤Ï¤·¤è¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»þÂå¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È²¿¤«¼ê¤ò²¼¤µ¤Ê¤¤¤È¡×¤È¤µ¤é¤Ê¤ëÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤ë¹½¤¨¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Öµ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼±¼Ô¤ä´Ø·¸¼Ô¤È¶¨µÄ¤·¤Æ¡¢ÊÑ¤¨¤ë¤Ù¤ÅÀ¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤éÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤³ÊÆ®µ»³¦¤Î·×ÎÌÌäÂê¡£º£²ó¤âºÆ¤ÓÉâ¤Ä¦¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£