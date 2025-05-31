¥É¥ë±ß¤Ï£±£´£´±ßÉÕ¶á¡¡Íè½µ¤«¤é£¶·îÁê¾ì¡á£Î£Ù°ÙÂØ
¡¡Íè½µ¤«¤é£¶·îÁê¾ì¤ËÆþ¤ë¤¬¡¢Íè½µ¤Ï½ÅÍ×¤ÊÊÆ·ÐºÑÅý·×¤ÎÈ¯É½¤¬Â¿¤¯¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¶âÍËÆü¤ÎÊÆ¸ÛÍÑÅý·×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¸ÛÍÑ´ØÏ¢»ØÉ¸¤ÎÆ°¸þ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£Íè½µ¤â¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤ò½ä¤ë¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥ó¤Ç¥Ü¥é¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¤¬¹â¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢ÊÆ·Êµ¤°²½¡¢´ØÀÇÀ¯ºö¤ÎÉÔ³Î¼ÂÀ¤Ê¤É¤«¤é¡¢¥É¥ë±ß¤Î¾åÃÍ¤Ï½Å¤¤¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢¥É¥ë¥·¥çー¥È¤È±ß¥í¥ó¥°¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤¬¹â¿å½à¤ËÀÑ¤ß¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â»ö¼Â¤Ç¡¢¤½¤ì¤é¤¬²¼ÃÍ¤ò»Ù¤¨¤ë¤È¤â¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£½µ¤Ï¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤ò½ä¤ê¡¢ÊÆ¹ñºÝËÇ°×ºÛÈ½½ê¤¬´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤Îº¹¤·»ß¤á¤òÌ¿¤¸¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥É¥ë¤Ï°ì»þÇã¤¤Ìá¤·¤¬ËÄ¤é¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤ò³Î¼Â¤Ë¼Â¹Ô¤¹¤ëÂ¿¿ô¤ÎÂåÂØÁ¼ÃÖ¤¬¤¢¤ë¤È¤Î»ØÅ¦¤âÂ¿¤¯½Ð¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ô¾ì¤â°ìÃ¶ÍÍ»Ò¸«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À
¡¡´ØÀÇ¤È¤½¤ÎÊóÉüÁ¼ÃÖ¤Î°ìÊý¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÅÙ½Å¤Ê¤ë´ØÀÇÉê²Ý¤Î±ä´ü¤ÈÅ±²ó¤Ç»Ô¾ì¤ÎÆ°ÍÉ¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Î´ØÀÇº¹¤·»ß¤á¤ÎÈ½·è¤¬ºÇ¹âºÛ¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¤Ò¤È¤Þ¤ºÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤ë´ØÀÇÌäÂê¤¬¡¢ºÛÈ½½ê¤ò´Þ¤á¤¿À¯¼£ÌäÂê¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡¢»Ô¾ì¤Ï·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤ëÌÌ¤Ï¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£¤½¤ì¤ÏÅê»ñ²È¤ÎÊÆ¹ñÎ¥¤ì¤ò½õÄ¹¤·¡¢º¬¶¯¤¤¥É¥ë°Â¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ë·Ò¤¬¤ë¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¸þ¤¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
USD/JPY¡¡144.05¡¡EUR/USD¡¡1.1350¡¡GBP/USD¡¡1.3466
MINKABU PRESSÊÔ½¸Éô¡¡ÌîÂôÂîÈþ
¡¡¤¿¤À¤·¡¢¥É¥ë¥·¥çー¥È¤È±ß¥í¥ó¥°¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤¬¹â¿å½à¤ËÀÑ¤ß¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â»ö¼Â¤Ç¡¢¤½¤ì¤é¤¬²¼ÃÍ¤ò»Ù¤¨¤ë¤È¤â¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£½µ¤Ï¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤ò½ä¤ê¡¢ÊÆ¹ñºÝËÇ°×ºÛÈ½½ê¤¬´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤Îº¹¤·»ß¤á¤òÌ¿¤¸¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥É¥ë¤Ï°ì»þÇã¤¤Ìá¤·¤¬ËÄ¤é¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤ò³Î¼Â¤Ë¼Â¹Ô¤¹¤ëÂ¿¿ô¤ÎÂåÂØÁ¼ÃÖ¤¬¤¢¤ë¤È¤Î»ØÅ¦¤âÂ¿¤¯½Ð¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ô¾ì¤â°ìÃ¶ÍÍ»Ò¸«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À
¡¡´ØÀÇ¤È¤½¤ÎÊóÉüÁ¼ÃÖ¤Î°ìÊý¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÅÙ½Å¤Ê¤ë´ØÀÇÉê²Ý¤Î±ä´ü¤ÈÅ±²ó¤Ç»Ô¾ì¤ÎÆ°ÍÉ¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Î´ØÀÇº¹¤·»ß¤á¤ÎÈ½·è¤¬ºÇ¹âºÛ¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¤Ò¤È¤Þ¤ºÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤ë´ØÀÇÌäÂê¤¬¡¢ºÛÈ½½ê¤ò´Þ¤á¤¿À¯¼£ÌäÂê¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡¢»Ô¾ì¤Ï·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤ëÌÌ¤Ï¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£¤½¤ì¤ÏÅê»ñ²È¤ÎÊÆ¹ñÎ¥¤ì¤ò½õÄ¹¤·¡¢º¬¶¯¤¤¥É¥ë°Â¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ë·Ò¤¬¤ë¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¸þ¤¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
USD/JPY¡¡144.05¡¡EUR/USD¡¡1.1350¡¡GBP/USD¡¡1.3466
MINKABU PRESSÊÔ½¸Éô¡¡ÌîÂôÂîÈþ