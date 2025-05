【ASUS TUF Gaming:Hatsune Miku Edition】 6月中旬より順次発売予定

ASUSのゲーミングブランド「TUF Gaming」とバーチャルシンガー「初音ミク」のコラボデバイスが6月中旬より発売される。

言わずと知れた「初音ミク」仕様のゲーミングデバイスがなんとASUS「TUF Gaming」より登場。今回は中国のイラストレーター・Hanasa氏が手がけたメインビジュアルを元に、キーボードやマウス、マウスパッド、ヘッドセットの4種が展開される。

本稿ではASUS「TUF Gaming」と「初音ミク」のコラボゲーミングデバイスのフォトレポートをお届け。自身のゲーム環境を隅から隅まで“ミク仕様”にできるアイテムを紹介していこう。

ゲーミングキーボード「TUF Gaming K3 Gen II Hatsune Miku Edition」

【TUF Gaming x Hatsune Miku - Feel the Beat. In-Game Feats | ASUS】

6月中旬 発売予定

価格:未定

まずはゲーミングキーボードの「TUF Gaming K3 Gen II Hatsune Miku Edition」から見ていこう。こちらは「TUF Gaming K3 Gen II」をベースに筐体カラーやキーキャップ、ケーブルがカスタマイズされており、かなりカラフルな外観となっている。

トッププレートは初音ミクのヘアカラーを彷彿とさせるターコイズブルー。一部のキーキャップは特別仕様になっており、ESCキーは初音ミクのナンバリングである「01」と刻印されていたり、テンキーの「3」と「9」は独自のフォントになっているなど、細かいところまでミク仕様になっており、ファンにとっては嬉しいデザインだ。

ミリタリーモチーフの“TUF Gaming感”はなく、初音ミク一色のパッケージ

説明書や保証カードに加えて、初音ミクデザインのポスターとステッカーが付属している

交換用キーキャップもあり、EnterキーやTabキーに使用できる

ターコイズブルーの筐体が目を引くデザイン

裏面のゴム足もターコイズブルーに

スタンドのゴム足はピンク色!非常に凝っている

筐体には「TUF GAMING × 初音ミク」のロゴも

ESCキーには初音ミクのナンバリング「01」を刻印

Caps Lockキーや左Shiftキーも特別仕様になっている

バーチャルシンガーらしい音符記号も

一番目を引くシフトキーには初音ミクの姿!

Enterキーはピンク色でアクセントになっている

矢印キーはピンク、ターコイズブルー、ホワイトの3色構成

テンキーのデザインもクールでカッコいい

ゲーミングキーボードとしては、リニアタイプの光学メカニカルスイッチを搭載しており、シリコン素材のガスケットマウントや消音フォームによって打鍵感は良好。さらにIP57の防水・防塵規格に対応しており、水深1メートルの水に最大30分間浸水しても耐えられるというゲーミングキーボードにしては珍しい耐水性を備えている。

キーはUS配列のいわゆる“96%サイズ”で、テンキーを備えながらテンキーレスとほぼ同等のサイズ感だ。またターコイズブルーのトッププレートは着脱できるため、気分に応じて外観を変えることもできる。

リニアタイプの光学メカニカルスイッチを採用。メーカーはRAESHA製だ

シリコン素材のガスケットマウントや消音フォームを装備。「カタカタッ」という音で打鍵感は良好だ

RGBライティングも搭載。「Armoury Crate Gear」でカスタマイズできる

だが、初音ミクモデルのキースイッチは透過しない

トッププレートは着脱可能

内部のデザインも特別仕様だ

気分に応じて外観をすぐに変えられる

ゲーミングヘッドセット「TUF Gaming H1 Gen II Hatsune Miku Edition」

□「TUF Gaming K3 Gen II Hatsune Miku Edition」のスペック キースイッチ:光学メカニカルスイッチ 配列:US、96% 接続:USB 2.0(Type-A) USBポーリングレート:1,000Hz AURA Sync:対応 サイズ:385×153×38mm、1,008g

6月中旬 発売予定

価格:未定

続いてはゲーミングヘッドセット「TUF Gaming H1 Gen II Hatsune Miku Edition」だ。こちらも「TUF Gaming H1 Gen II」をベースに外装がカスタマイズされている。

通常モデルはブラックのみだが、本製品ではホワイトを基調にクッションをターコイズブルーに変更。ヘッドバンドはターコイズブルーだが、伸縮するとピンクのバンドが見えるようになっている。また左耳側には初音ミクのシルエットが描かれており、PCと接続するとLEDライティングによって、はっきり浮かび上がるデザインになっている。

初音ミクが描かれた可愛らしいパッケージ

付属品は説明書、保証カード、ポスター、ステッカーの4点だ

こちらが本体。ゲーミングヘッドセットとしては珍しいカラーリングで、一目で“初音ミク仕様だな”とわかる

左耳側には初音ミクのシルエット

右耳側にはTUF Gamingのロゴがデザインされている

ヘッドバンドには「01 Hatsune Miku」の文字が……!

コラボロゴもしっかりとプリントされている

接続するとLEDが光り、初音ミクが浮かび上がる

TUF Gamingのロゴも同様で、近未来感のあるデザインだ

ゲーミングヘッドセットとしては、40mmサイズの「ASUS Essenceドライバー」を採用しており、若干低音寄りだが比較的バランスのいい音となっている。また297gと軽量で装着感も良いため、長時間つけていても疲れにくいデザインだ。

USB Type-Aによる有線接続のみだが、PCだけでなくPS5/PS4にも対応しており、どのプラットフォームでもケーブルの途中にあるコントロールボタンを押すだけで独自のバーチャル7.1サラウンドサウンドが楽しめる。そのほかにもコントロールボタンで音量やマイクミュート、ライティングのオンオフができるため非常に便利だ。

USBケーブルの途中にあるコントロールボタン

マイクミュートのスライドスイッチや音量ボタンを搭載

ライティングのオンオフも可能

ターコイズブルーのこのボタンが「バーチャル7.1サラウンドサウンド」のボタンだ

USB Type-Aによる有線接続のみだが、PS5/PS4/PCに対応している

ゲーミングマウス「ASUS TUF Gaming Mini Wireless Mouse Hatsune Miku Edition」

□「TUF Gaming H1 Gen II Hatsune Miku Edition」のスペック ドライバー:40mmサイズ、ASUS Essenceドライバー、ネオジムマグネット インピーダンス:32Ω 周波数帯域:20Hz~20KHz マイク:単一指向性 マイク周波数帯域:100~10KHz 接続:有線(Type-A)、PS5/PS4/PC対応 重量:297g

6月中旬 発売予定

価格:未定

次はゲーミングマウス「ASUS TUF GAMING Mini Wireless Mouse Hatsune Miku Edition」を見ていく。こちらはベースモデルがなく、今回の初音ミクコラボで初めて登場する製品だ。

外観は隅から隅まで「初音ミク」らしいデザインとなっており、ホワイトを基調にメインボタンやスクロールホイールはターコイズブルー、サイドボタンはピンクとなっているほか、コラボロゴや初音ミクのシルエットも描かれている。近未来的で可愛らしいゲーミングマウスだ。

「TUF Gaming Mini Wireless Mouse Hatsune Miku Edition」にはベースモデルがなく、初音ミクコラボで初登場となる

説明書と保証カード、ステッカーに加えて……

初音ミクデザインのグリップテープが付属!

USB Type-C to Aケーブルも付属している

マウス本体。近未来的なデザインでとてもカッコいい!

サイドボタンやDPIボタンのピンク色がアクセントになっている

TUF Gamingロゴもミク仕様

どこから見てもミクらしさを感じる

メインボタンのデザインもクール

グリップ部分には初音ミクのシルエット

ゲーミングマウスとしては、6つのプログラム可能なボタンにメカニカルスイッチを採用。「カチカチッ」という音でゲームプレイ中も気になりにくい音だ。最大12,000dpiの光学センサーを搭載しており、加速度は35G、トラッキングスピードは300IPSとなっている。65gと軽量なこともあり、FPSなどのシューティングゲームと相性がいい。

接続は付属のUSBレシーバーによる2.4GHz無線に加えて、Bluetoothや有線接続も可能で外出先でも使いやすい。初音ミクのシルエットやグリップ部分はRGB LEDを備えており「Armoury Crate Gear」でカスタマイズできるほか、BluetoothのペアリングやDPIボタンを押した際のインジケーターとしても機能する。

接続は2.4GHz無線、Bluetooth、有線の3種類に対応

USBレシーバーは裏面に収納できる

RGB LEDを搭載。DPI変更時やBluetooth接続時のインジケーターとしても機能する

ゲーミングマウスパッド「ASUS TUF Gaming P1 Hatsune Miku Edition」

□「ASUS TUF Gaming Mini Wireless Mouse Hatsune Miku Edition」のスペック スイッチ:メカニカルスイッチ プログラム可能なボタン:6個 センサー:最大12,000dpi 接続:2.4GHz RF、Bluetooth、有線 重量:65g

6月中旬 発売予定

価格:未定

最後はゲーミングマウスパッド「ASUS TUF Gaming P1 Hatsune Miku Edition」だ。こちらは「TUF Gaming P1」をベースに今回の「Hatsune Miku Edition」のメインビジュアルをプリントしている。

プリントは非常に高精細で、広げればあっという間にデスクがミク仕様になる。サイズも360mm×260mmで比較的コンパクトでキーボードとの場所被り問題が起きにくいほか、耐水性も備えているので、誤って水をこぼしてしまっても安心だ。

表面は滑らかなクロス素材で光学式、レーザー式どちらのマウスでも高感度な操作が可能。底面はラバーベースなので、マウスを激しく動かしても滑りにくい。実際に先ほどのコラボゲーミングマウスと組み合わせてみたが、かなり滑らかなマウス操作が可能だ。

ついつい取っておきたくなる可愛いパッケージ

付属品はミニステッカーのみとシンプル

メインビジュアルを大きくプリント

プリントは非常に高精細だ

スタンプ風のロゴがいい感じ

もちろんコラボロゴもプリント

裏面はラバーベースで、滑りにくい

コラボマウスとの相性も抜群

非常に滑らかなマウス操作を味わえる

ミクファンにはたまらないゲーミングデバイスが集結!

□「ASUS TUF Gaming P1 Hatsune Miku Edition」のスペック サイズ:360×260×2mm 素材:表面・クロス素材、裏面・ラバーベース 重量:132g

ここまでASUS「TUF Gaming」×「初音ミク」コラボゲーミングデバイスのフォトレポートをお届けしてきた。今回ラインナップされたキーボードやマウス、マウスパッド、ヘッドセットは、細部までデザインにこだわっており、ミクファンにはたまらないラインナップだ。

また、今回のコラボデバイスはそれぞれ耐久性や耐水性を備え、ゲームだけでなく日常生活での使用も安心できる仕様となっている。ぜひ、自身のゲーム環境をミクで染め上げたいという方は、今回の「TUF Gaming」×「初音ミク」コラボゲーミングデバイスを検討してみてほしい。

Art by Hanasa (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net

Art by iXima (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net

(C) ASUSTeK Computer Inc. All rights reserved.