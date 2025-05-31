À¸¤­¤¬¤¤¤ò´¶¤¸¤ë½Ö´Ö¡Ö¤¢¤ë¡×¤¬6³ä¡¡¾ï¤Ëµ¤ÉÕ¤¯»ÑÀª¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ç¡ÈÀ¸¤­¤¬¤¤¥¹¥ë¡¼¡É¤òËÉ¤°

¼Ì¿¿³ÈÂç

À¸¤­¤¬¤¤¤ò´¶¤¸¤ë½Ö´Ö¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¿Í¤ÏÌó6³ä¡£
³§¤µ¤ó¤¬À¸¤­¤¬¤¤¤ò´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï¤É¤ó¤Ê¤È¤­¤Ç¤¹¤«¡©

¡ÖÀ¸³è¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤­¤¬¤¤¤ò´¶¤¸¤ë½Ö´Ö¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¡¢Ìó6³ä¤¬¡Ö¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¥½¥Ë¡¼À¸Ì¿¤¬¼Â»Ü¤·¤¿À¸¤­¤¬¤¤¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¡£

10Âå¤ÎÌó7³ä¤¬À¸¤­¤¬¤¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë½ù¡¹¤Ë¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤­¡¢»Å»ö¤ä²ÈÄí¤¬²¿¤«¤ÈË»¤·¤¤40Âå¤ÏÈ¾¿ô¤Û¤É¤Ë¡£
¤¿¤À¡¢50Âå¤ËÆþ¤ë¤ÈºÆ¤ÓÁý²Ã¤ËÅ¾¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤ª¤¤¤·¤¤¿©»ö¡¢Î¹¹Ô¡¢²¹Àô¤Ê¤É¤ËÀ¸¤­¤¬¤¤¤ò´¶¤¸¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£

°ìÊý¡¢À¸¤­¤¬¤¤¤Ï¡Ö¤Ê¤¤¡×¡Ö¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¿Í¤Ç¤â¡ÖÄ¾¶á1¥«·î°ÊÆâ¤Ë³Ú¤·¤ß¤¬¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Ï8³ä°Ê¾å¡£

¤³¤Î·ë²Ì¤ËÂÐ¤·¥½¥Ë¡¼À¸Ì¿¤Ï¡¢¡ÖÀ¸¤­¤¬¤¤¤¬¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡¢¤¢¤ë¿Í¤ÈÆ±¤¸ÂÎ¸³¤ò¤·¤Æ¤â¤½¤Î²ÁÃÍ¤Ëµ¤ÉÕ¤«¤º¡¢À¸¤­¤¬¤¤¤ò¥¹¥ë¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾ï¤Ëµ¤ÉÕ¤¯»ÑÀª¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬À¸¤­¤¬¤¤¥¹¥ë¡¼¤òËÉ¤°¸°¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

³§¤µ¤ó¤ÎÀ¸¤­¤¬¤¤¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©