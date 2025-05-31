TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥ÉÂç³Ø¤ÇÂ´¶È¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤Î°µÎÏ¤ËÂ´¶ÈÀ¸¤Ï¡©

¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥ÉÂç³Ø¡¡¥¢¥é¥ó¡¦¥¬¡¼¥Ð¡¼³ØÄ¹
¡Ö¡ÊÂ´¶ÈÀ¸¤¬¡ËÀ¤³¦Ãæ¤«¤é½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤¬¤¢¤ë¤Ù¤­»Ñ¤Ç¤¹¡×

29Æü¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥ÉÂç³Ø¤ÎÂ´¶È¼°¡£Â´¶ÈÀ¸¤«¤é¤âÎ±³ØÀ¸¤ÎÂ¸ºß°ÕµÁ¤òÁÊ¤¨¤ëÀ¼¤¬¡Ä

¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥ÉÂç³ØÂ´¶ÈÀ¸
¡Ö¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥ÉÂç³Ø¤Îº¬´´¤ÏÂ¿ÍÍÀ­¤Ë¤¢¤ë¡×

Ï¢Ë®ÃÏºÛ¤Ï¡¢Î±³ØÀ¸¼õ¤±Æþ¤ì»ñ³Ê¤Î¼è¤ê¾Ã¤·Á¼ÃÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°ì»þº¹¤·»ß¤á¤ò·ÑÂ³¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅöÌÌ¤Ï¡¢Âç³Ø¤¬Î±³ØÀ¸¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¾õ¶·¤¬Â³¤¯¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£