¡ÖµÓËÜ¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¥ì¥¤¥×¥·¡¼¥ó¤òÈ¿Éü»£±Æ¡×¡Ä¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥ÉÍÌ¾ÃËÇÐÍ¥¤¬ÁÊ¾Ù¤µ¤ì¤ë
¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤ÎÍÌ¾ÇÐÍ¥¤Ç´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°Ãæ¤Î¥±¥Ó¥ó¡¦¥³¥¹¥Ê¡¼¤µ¤ó¡Ê£·£°¡Ë¤¬ºÇ¶á±Ç²è¤ò±é½Ð¤¹¤ë²áÄø¤ÇµÓËÜ¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿ÀÅªË½¹Ô¾ìÌÌ¤òÄÉ²Ã¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç³ºÅö¾ìÌÌ¤ò±é¤¸¤¿½÷À¥¹¥¿¥ó¥È¥Þ¥ó¤«¤éÁÊ¾Ù¤òµ¯¤³¤µ¤ì¤¿¡£
£²£¸Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢ÊÆ¹ñ·ÝÇ½»¨»ï¡Ö¥Ô¡¼¥×¥ë¡×¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢±Ç²è¡Ø£È£ï£ò£é£ú£ï£î¡§¡¡£Á£î¡¡£Á£í£å£ò£é£ã£á£î¡¡£Ó£á£ç£á¡¡£Ã£è£á£ð£ô£å£ò¡¡£±¡Ù¡Ê¸¶Âê¡Ë¤Ë¼ç±é½÷Í¥¤ÎÂåÌò¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿¥Ç¥Ó¥ó¡¦¥é¥Ù¥é¤µ¤ó¤Ï¥³¥¹¥Ê¡¼¤µ¤ó¤È±Ç²èÀ½ºî²ñ¼Ò¤ËÂÐ¤·¤ÆÂ»³²Çå½þÁÊ¾Ù¤òÄóµ¯¤·¤¿¡£
¥é¥Ù¥é¤µ¤óÂ¦¤ÏÁÊ¾õ¤Ç¡Ö£²£°£²£³Ç¯£µ·î£²Æü¡¢¥³¥¹¥Ê¡¼¤¬´ÆÆÄ¤·¤¿±Ç²è»£±Æ¸½¾ì¤Ç¡¢Ë½ÎÏÅª¤Ç¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ë¤Ê¤¤¡¢Í½Äê¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥ì¥¤¥×¥·¡¼¥ó¤ÎÈï³²¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡Ö¥³¥¹¥Ê¡¼¤¬¥ì¥¤¥×¥·¡¼¥ó¤Î¥«¥Ã¥È¤Î»£±Æ¤òÊ£¿ô¼Â¸³¤¹¤ë´Ö¡¢·«¤êÊÖ¤·¹¶·â¤µ¤ì¤¿¡×¤È¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¥é¥Ù¥é¤µ¤óÂ¦¤Ï»ö·ïÅöÆü¡¢¥³¥¹¥Ê¡¼´ÆÆÄ¤ÎÆÍÁ³¤Î¥ì¥¤¥×¥·¡¼¥ó¤ÎÄÉ²Ã¤Ç¼ç±é½÷Í¥¤Î¥¨¥é¡¦¥Ï¥ó¥È¤µ¤ó¤¬»£±Æ¤òµñÈÝ¤·¤Æ¸½¾ì¤òÎ¥¤ì¤¿¤·¡¢»öÁ°¤Ë¥¹¥¿¥ó¥È¥Þ¥ó¤È¤·¤Æ·ÀÌó¤·¤¿¥é¤Ù¥é¤µ¤ó¤¬»£±Æ¤ËÅêÆþ¤µ¤ì¤¿¤¬¾õ¶·¤òÀµ¤·¤¯Ê¬¤«¤é¤º¤Ë¤¤¤¿¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥é¥Ù¥é¤µ¤ó¤ÎÊÛ¸î»Î¤Ï¥á¥Ç¥£¥¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡Ö¤³¤Î»ö·ï¤ÏÃËÀÃæ¿´Åª¤ÇÀº¹ÊÌÅª¤Ê¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É±Ç²èÀ½ºî¤Î¸²Ãø¤Ê»öÎã¡×¤È¤·¡Ö°ÍÍê¿Í¤Ï´í¸±¤«¤éÊÝ¸î¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ²á¹ó¤ÊÀÅª¹Ô°Ù¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¤À¤¬¡¢¥³¥¹¥Ê¡¼¤µ¤ó¤ÎÊÛ¸î»Î¤Ï¡ÖÁ´¤¯º¬µò¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¡¢¥é¥Ù¥é¤µ¤ó¤¬ÅöÆü¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¸å¤Ë»£±Æ¤ËÆ±°Õ¤·¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡Ö¥³¥¹¥Ê¡¼¤Ï¼«¿È¤Î±Ç²è¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¡¹¤¬°Â¿´¤·¤Æ»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¾ï¤ËÅØÎÏ¤·¤Æ»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤Î°ÂÁ´¤òÂçÊÑ½ÅÍ×»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¥³¥¹¥Ê¡¼¤µ¤ó¤Ï±Ç²è¡Ø¥À¥ó¥¹¡¦¥¦¥£¥º¡¦¥¦¥ë¥Ö¥º¡Ù¡Ê£±£¹£¹£°¡Ë¡¢¡Ø¥í¥Ó¥ó¡¦¥Õ¥Ã¥É¡Ù¡Ê£±£¹£¹£±¡Ë¡¢¡Ø¥Ü¥Ç¥£¡¼¥¬¡¼¥É¡Ù¡Ê£±£¹£¹£²¡Ë¤Ê¤É¤Ç£±£¹£¹£°Ç¯Âå¤ËÂç¤¤Ê¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡££²£°£±£¸Ç¯¤«¤éÊü±Ç¤µ¤ì¤¿ÊÆ¹ñ¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥¤¥¨¥í¡¼¥¹¥È¡¼¥ó¡Ù¤Î¼ç±é¤Ç¥Ò¥Ã¥È¤òÆ³¤¤¤ÆºÆ¤ÓÌ¾À¼¤ò¹â¤á¤¿¡£
¤À¤¬¡¢¥³¥¹¥Ê¡¼¤µ¤ó¤¬»äºâ¤òÈñ¤ä¤·¤Æ´ÆÆÄ¤ÈÀ½ºî¤ò¼ê³Ý¤±¤¿À¾Éô·à£´Éôºî¤ÎÂè£±ÃÆ¡Ø£È£ï£ò£é£ú£ï£î¡§¡¡£Á£î¡¡£Á£í£å£ò£é£ã£á£î¡¡£Ó£á£ç£á¡¡¡Ý¡¡£Ã£è£á£ð£ô£å£ò¡¡£±¡Ù¤ÏºòÇ¯¶½¹Ô¤Ë¼ºÇÔ¤·¤ÆÉÔÉ¾¤ò¼õ¤±¡¢Â³ÊÔ¤Ç¤¢¤ëÆ±ºîÂè£²ÃÆ¤ÏºòÇ¯¥ô¥§¥Í¥Ä¥£¥¢¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ°Ê¹ß¡¢¤Þ¤À·à¾ì¸ø³«¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£