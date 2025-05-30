¡Ö¤Ê¤ó¤«¥ä¥Ð¥Ã¡×Áð¤ËàËä¤â¤ì¤ëá¾×·â¥·¥ç¥Ã¥È¡¢23ºÐ¿·¿Ê½÷Í¥¤¬ÏÃÂê¡Ö¤¹¤Æ¤¡×¡Ö¤É¥¢¥Ã¥×ºÇ¹â¡×
¡ÖËº¤ìÆÀ¤Ì1Æü¡×Áð¤à¤é¤«¤é´é¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤ë
¡¡Áð¤ËàËä¤â¤ì¤ëá¾×·â¥·¥ç¥Ã¥È¡½¡£23ºÐ¿·¿Ê½÷Í¥¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥«¥Ã¥È¤¬Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö»êÊ¡¤Ê¥Á¡¼¥à¤Î³§ÍÍ¤ÈÈþ¤·¤¤¶å½½¶åÎ¤¤ÎÃÏ¤Ë¤Æ¡×¤ÈÄÖ¤ê¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢µÆÃÓÆüºÚ»Ò(Ê¡²¬¸©½Ð¿È)¡£30Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡Ö¤«¡Ö¡×¤¯¡Ö¡×¤·¡Ö¡×¤´¡Ö¡×¤È¡Ö¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤ÉÏÃÂê¤Î23ºÐ¤Ï¡¢¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×(Ê¸·Ý½Õ½©)¤Î¸¶¿§Èþ½÷¿Þ´Õ¤Ë½éÅÐ¾ì¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢Áð¤à¤é¤«¤é´é¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤ë1Ëç¤ò¡ÖËº¤ìÆÀ¤Ì1Æü¤Ç¤¹¡×¤È¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¶Ã¤¤ÎÀ¼¡Ö¤Ê¤ó¤«¥ä¥Ð¥Ã¡×
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤«¥ä¥Ð¥Ã¡×¡Ö¤¹¤Æ¤¡×¡Ö¤É¥¢¥Ã¥×ºÇ¹â¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£