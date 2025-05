¾ðÊó£Â£Ï£Ø¡§Âç¼ê¶ä¤ÎÊÆ·Êµ¤¸åÂàÍ½Â¬¤¬¸åÂà¡¢ÊÆÃæËà»¤¤Î´ËÏÂ¤Ç

[30日 ロイター] - 複数の大手証券会社が、米国の景気後退(リセッション)予想を後退させている。米中間の一時的な関税休戦による貿易摩擦の緩和や、リスク資産の価格上昇を理由とした。

米ゴールドマン・サックスは、景気後退確率を45%から35%に引き下げたほか、英バークレイズは景気後退リスクを完全に否定。米JPモルガンは景気後退確率を40%とした。

以下は25年の経済成長、インフレ、主要資産市場に関する大手金融機関の予測。

株式、通貨、債券の予測

Brokerage S&P 500 U.S. 10-year yield EUR/USD USD/JPY USD/CNY

target target

UBS Global 5300 3.80% 1.23 130 7.60

Research

Goldman Sachs 6100 4.35% 1.20 (next 12 135 (next 12 months) 7 (next 12 months)

months)

UBS Global 6000 4.00% 1.16 (Dec-25) 140 (Dec-25) 7.10(Dec-25)

Wealth

Management

Wells Fargo 5900-6100 4.00%-4.50% 1.08-1.12 144-148

Investment

Institute

Societe 6750 4.50% (Q4'25) 1.09 146.3 7.28

Generale

Deutsche Bank 6150 4.65% (Q4'25) 1.10 145 7.35

Nomura 4.15% 1.03 135 6.93

Morgan 6500 4% (Q4'25) 1.08 (Q4'25) 141 (Q4'25) 7.60 (Q4'25)

Stanley

J.P.Morgan 6500 4.10% (Q3'25) 1.14 (Q4'25) 140 (Q4'25) 7.60

BofA Global 5600 4.50% 1.17 155 7.30

Research

Wells Fargo 3.96% 0.98 (Q4'25) 154 (Q4'25) 7.60 (Q4'25)

BMO Capital 6100

Markets

Jefferies 5300 4.43%

Barclays 5900 4.00% (Q4'25) 1.06 (Q4'25) 144 (Q4'25) 7.50 (Q4'25)

Piper Sandler 6600

Berenberg 4.90% 1.14 140 7.30

BNP Paribas 4.65% (Q4'25) 1.00 (Q4'25) 156 (Q4'25)

Canaccord 6325

Genuity

Citigroup 5800 4.20% (Q4'25) 1.05 139

ING 1.02 160 7.35

HSBC 5,600

Evercore ISI 6800

Peel Hunt 4.20% 1.11 (Q4'25)

RBC Capital 5550 4%

Markets

Oppenheimer 5950

Asset

Management

米インフレ率の予測

U.S. inflation (annual Y/Y for 2025)

Brokerage Headline CPI Core PCE

Goldman Sachs 3.5% 3.0%

J.P.Morgan 3.7% 4.4%

Morgan Stanley 3.0% 2.5% (Q4/Q4)

Barclays 3.1% 2.5%

Wells Fargo 2.8% 2.8%

Societe Generale 2.3% 2.5%

Deutsche Bank 3.4% 3.6% (Q4/Q4)

Wells Fargo Investment Institute 3.5%

UBS Global Wealth Management 3.0%

Citigroup 2.7% 2.6%

BofA Global Research 3.0% 2.3% (Q4/Q4)

Berenberg 2.9% 2.6%

BNP Paribas 2.3%

Nomura 3.0% 3.3%

ING 2.4%

Jefferies 2.3% 2.5%

UBS Global Research 3.2%

Peel Hunt 3.2%

実質国内総生産(GDP)成長率の予測

Real GDP growth forecasts for 2025

Brokerage GLOBAL U.S. CHINA EURO AREA UK INDIA

UBS Global Research 2.5% 1.4% 3.4% 0.7% 0.8% 6%

Goldman Sachs 2.4% 1.5% 4.6% 0.9% 1.2% 6.1%

Barclays 2.9% 0.9% 4.0% 0.6% 1% 7.0%

Morgan Stanley 2.7% 1.4% 4.2% 1.0% 0.8% 6.1%

J.P.Morgan 2.4% 1.0% 4.3% 0.8% 0.7% 6.0%

UBS Global Wealth Management 2.7% 1.6% 4.0% 0.7% 0.8% 6.0%

Wells Fargo 2.7% 1.3% 4.5% 0.9% 0.8% 5.9%

Societe Generale 3.3% 2.2% 4.7% 1.0% 1.6%

Citigroup 2.3% 1.4% 4.7% 0.8% 2.0% 6.7%

Nomura 2.8% 1.4% 4.0% 0.8% 0.8% 5.9%

BofA Global Research 2.8% 1.5% 4.0% 0.8% 1.1% 6.4%

Deutsche Bank 2.9% 0.5% (Q4/Q4) 4.5% 0.5% 0.8% 6.5%

Wells Fargo Investment Institute 2.1% 1.0% 0.9%

Berenberg 2.3% 1.6% 4.2% 1.0% 1.1% 6.5%

BNP Paribas 2.1% 4.5% 1.0% 1.1% 6.2% (March 2026)

Peel Hunt 1.5% 4.5% 0.9% 1.1% 6.3%

ING 2.0% 4.7% 0.7% 1.4%

Jefferies 2.4% (Q4/Q4)

*UBSグローバル・リサーチとUBSグローバル・ウェルス・マネジメントはUBSグループの独立した別部門。

*ウェルズ・ファーゴ・インベストメント・インスティテュートはウェルズ・ファーゴ銀行の完全子会社。