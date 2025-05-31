Æü·Ð225ÀèÊª¡§31Æü0»þ¡á220±ß°Â¡¢3Ëü7740±ß
¡¡31Æü0»þ00Ê¬¸½ºß¡¢Âçºå¼è°ú½ê¤ÎÆü·Ð225ÀèÊª´ü¶á2025Ç¯6·î¸Â¤ÏÁ°ÆüÈæ220±ß°Â¤Î3Ëü7740±ß¤ÈµÞÍî¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Î¸½Êª½ªÃÍ3Ëü7965.1±ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï225.1±ß°Â¡£½ÐÍè¹â¤Ï7526Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡TOPIXÀèÊª´ü¶á¤Ï2781¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÁ°ÆüÈæ16.5¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¡¢TOPIX¤Î¸½Êª½ªÃÍÈæ¤Ï20.57¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¤Ç¿ä°Ü¡£
¡û¼çÍ×ÀèÊª²Á³Ê¡¦0»þ00Ê¬»þÅÀ
ÌÃÊÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À¶»»ÃÍ(½ªÃÍ)¡¡Á°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ¡¡¡¡¡¡½ÐÍè¹â
Æü·Ð225ÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 37740¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-220¡¡¡¡¡¡¡¡7526
Æü·Ð225mini ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 37740¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-220¡¡¡¡¡¡161734
TOPIXÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2781¡¡¡¡¡¡¡¡ -16.5¡¡¡¡¡¡¡¡9093
JPXÆü·Ð400ÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 25220¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-120¡¡¡¡¡¡¡¡ 491
¥°¥íー¥¹»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 740¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-3¡¡¡¡¡¡¡¡ 312
Åì¾ÚREIT»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡ÇäÇãÉÔÀ®Î©
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¡¡TOPIXÀèÊª´ü¶á¤Ï2781¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÁ°ÆüÈæ16.5¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¡¢TOPIX¤Î¸½Êª½ªÃÍÈæ¤Ï20.57¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¤Ç¿ä°Ü¡£
¡û¼çÍ×ÀèÊª²Á³Ê¡¦0»þ00Ê¬»þÅÀ
ÌÃÊÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À¶»»ÃÍ(½ªÃÍ)¡¡Á°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ¡¡¡¡¡¡½ÐÍè¹â
Æü·Ð225ÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 37740¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-220¡¡¡¡¡¡¡¡7526
Æü·Ð225mini ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 37740¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-220¡¡¡¡¡¡161734
TOPIXÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2781¡¡¡¡¡¡¡¡ -16.5¡¡¡¡¡¡¡¡9093
JPXÆü·Ð400ÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 25220¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-120¡¡¡¡¡¡¡¡ 491
¥°¥íー¥¹»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 740¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-3¡¡¡¡¡¡¡¡ 312
Åì¾ÚREIT»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡ÇäÇãÉÔÀ®Î©
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹