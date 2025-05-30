Æ£°æÁïÂÀ¼·´§ Ì¾¿ÍÀï3Ï¢ÇÆ
¡¡Æ£°æÁïÂÀ¼·´§¤Ë±ÊÀ¥ÂóÌð¶åÃÊ¤¬Ä©Àï¤·¤Æ¤¤¤ëÌ¾¿ÍÀïÂè5¶É¤Ï¡¢ÀéÆü¼ê¤Ë¤è¤ë»Ø¤·Ä¾¤·¤ÎËö¡¢Æ£°æ¼·´§¤¬¾¡Íø¤·¡¢ËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë3Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ì¾¿ÍÀï¼·ÈÖ¾¡ÉéÂè5¶É¤Î2ÆüÌÜ¤Ï¡¢°ñ¾ë¸©¸Å²Ï»Ô¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¡¢±ÊÀ¥¶åÃÊ¤ÎÉõ¤¸¼ê¤¬³«Éõ¤µ¤ì¡¢¸áÁ°9»þ¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Æ£°æ¼·´§¤¬3Ï¢¾¡¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿Âè4¶É¤Ï¡¢ÀéÆü¼ê¤Ë¤è¤ë»Ø¤·Ä¾¤·¤ÎËö¡¢±ÊÀ¥¶åÃÊ¤¬¾¡¤Á¡¢¥·¥ê¡¼¥º½é¾¡Íø¤ò¤¢¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Âè5¶É¤âÀéÆü¼ê¤Ë¤è¤ë»Ø¤·Ä¾¤·¤È¤¤¤¦°ÛÎã¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸á¸å11»þ¤¹¤®¡¢±ÊÀ¥¶åÃÊ¤¬ÅêÎ»¤·¡¢Æ£°æ¼·´§¤¬¾¡¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ÇÆ£°æ¼·´§¤Ï4¾¡1ÇÔ¤ÇÌ¾¿ÍÀï¤ÎËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢3Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë