Æ£°æÁïÂÀÌ¾¿Í¡¢£³Ï¢ÇÆ¡¡±ÊÀ¥ÂóÌð¶åÃÊ¤È¥·¥ê¡¼¥º½é¤Î£²¶ÉÏ¢Â³ÀéÆü¼ê¡¡Ì¾¿ÍÀï¼·ÈÖ¾¡ÉéÂè£µ¶É
¡¡¾´ý¤ÎÆ£°æÁïÂÀÌ¾¿Í¡áÎµ²¦¡¢²¦°Ì¡¢²¦ºÂ¡¢´ý²¦¡¢²¦¾¡¢´ýÀ»¡á¤Ë±ÊÀ¥ÂóÌð¶åÃÊ¤¬Ä©Àï¤¹¤ëÂè£¸£³´üÌ¾¿ÍÀï¼·ÈÖ¾¡ÉéÂè£µ¶É¤¬£³£°Æü¡¢°ñ¾ë¡¦¸Å²Ï»Ô¡Ö¥Û¥Æ¥ë»³¿å¡×¤Ç»Ø¤µ¤ì¤¿¡£Æ£°æ¤¬¥·¥ê¡¼¥º½é¤È¤Ê¤ë£²¶ÉÏ¢Â³¤ÎÀéÆü¼ê¤ÎÀï¤¤¤òÀ©¤·¡¢£³Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡Á°Æü¤«¤é»Ø¤··Ñ¤¬¤ì¤¿¤¬¡¢Èô¼Ö²ó¤·¤òÂ³¤±¡¢¸áÁ°£±£°»þ£µ£¹Ê¬¤ËÀéÆü¼ê¤¬À®Î©¡£»Ø¤·Ä¾¤·¶É¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¹¥í¡¼¥Ú¡¼¥¹¤«¤é°ìÅ¾¡¢½øÈ×¤ÏÁá»Ø¤·¤¬Â³¤¤¤¿¡£ºÆ¤ÓÀéÆü¼ê¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Æ£°æ¤¬ÂÇ³«¡£¤½¤Î¸å¤Ï±ÊÀ¥Í¥Àª¤ÎÅ¸³«¤¬Â³¤¡¢Æ£°æ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¶ì¤·¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤¿¡£»ý¤Á»þ´Ö¤Î»Ä¤ê¤¬¤ï¤º¤«¤Ë¤Ê¤ë¤È¹¶¤á¤ËÅ¾¤¸¡¢·ÁÀª¤ò¸ß³Ñ¤ËÌá¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤ÏÉÃÆÉ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢½ªÈ×¤Î¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤Æ¾¡Íø¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£
¡¡Æ£°æ¤Ï£´¾¡£±ÇÔ¤ÇËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¡£¼¡Àï¤Ï´ýÀ»Àï¸ÞÈÖ¾¡ÉéÂè£±¶É¡££¶·î£³Æü¤ËÆÊÌÚ¡¦Æü¸÷»Ô¡ÖÆü¸÷¶âÃ«¥Û¥Æ¥ë¡×¤Ç»Ø¤µ¤ì¤ë¡£