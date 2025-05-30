¡Úµð¿Í¡ÛÇëÈø¶©Ìé¤¬£³°ÂÂÇ¡õµ¾Èô¤Ç¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¡¡¸áÁ°Ãæ¤Ï£Çµå¾ì¤Ç¼«¼çÎý¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¡×
¢¡¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¡¡£Ä£å£Î£Á£°¡½£¹µð¿Í¡Ê£³£°Æü¡¦²£¿Ü²ì¡Ë
¡¡µð¿Í¤ÎÇëÈø¶©Ìé³°Ìî¼ê¤¬£³°ÂÂÇ¤Èµ¾Èô¤òÊü¤Á¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö£·ÈÖ¡¦Ãæ·ø¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£Âè£±ÂÇÀÊ¤Ç¤Ïº¸Á°°ÂÂÇ¡¢Âè£²ÂÇÀÊ¤Ç¤Ï±¦Á°°ÂÂÇ¡¢Âè£³ÂÇÀÊ¤Ç¤Ïº¸Á°°ÂÂÇ¤È¹³Ñ¤ËÂÇ¤ÁÊ¬¤±¡¢£µ²ó¤Î»þÅÀ¤ÇÌÔÂÇ¾Þ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¡Ö¤É¤ÎÂÇÀÊ¤â¿¿¤Ã¤¹¤°¤òÂÇ¤Á¤Ë¤¤¤Ã¤ÆÂÐ±þ¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î»î¹ç¤Ï¥Ê¥¤¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸áÁ°Ãæ¤Ë¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¤Ë»Ñ¤ò¸½¤·¤¿¡£·Á¤ò°Õ¼±¤·¤¹¤®¤º¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¥Þ¥·¥óÂÇ·â¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¡£¤¹¤°¤Ë·ë²Ì¤¬½Ð¤¿¤¬¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¡££±½µ´Ö¤È¤«Â³¤¤¤Æ¤¤¤±¤Ð¡×¤Èµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£
¡¡½é²ó¤Ë¤ÏÃæ·ø¼ê¤È¤·¤ÆÇØÁö¥¥ã¥Ã¥Á¤òÈäÏª¡£¡Ö°ÂÄê¤·¤Æ¼é¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Ï¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¥»¥ó¥¿¡¼¤ò¼é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¤â¤Ã¤È½Ð¾ì¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤âÁý¤¨¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÇØÈÖ¹æ£±£²¡£Áö¹¶¼é¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¡¢³°Ìî¤Î¶¥Áè¤Ë³ä¤Ã¤ÆÆþ¤ë¡£