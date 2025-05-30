´ØÀÇÌµ¸úÈ½·èŽ¤»ô¤¤¸¤¤Ë¼ê¤ò¤«¤Þ¤ì¤¿¥È¥é¥ó¥×
5·î28Æü¡¢¹ñºÝËÇ°×ºÛÈ½½ê¡ÊCourt of International Trade¡Ë¤Ï¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Î±Êµ×º¹¤·»ß¤á¤òÌ¿¤¸¤¿¡Ê¼Ì¿¿¡§ Yuki Iwamura/Bloomberg¡Ë
¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢È¯Â¤«¤é4¥«·î¡£¤³¤Î´Ö¤Ë¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬ÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿À¯ºö¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¼Ò²ñ¤òº¬Äì¤«¤éÊÑ¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤ä¹ñ¡¹¤¬¡¢¤½¤ÎÀ¯ºö¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢Åö½é¤ÎÀª¤¤¤Î¤Þ¤Þ¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬À¯ºö¤ò¿ä¤·¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£ÊÉ¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬»ÊË¡¤À¡£Ë¡¼£¹ñ²È¤Ç¤¢¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï»ÊË¡¤Î²Ì¤¿¤¹Ìò³ä¤ÏÂç¤¤¤¡£
À¯¸¢È¯Â¸å¡¢À¯ºö¤ËÂÐ¤·¤Æµ¯¤³¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÁÊ¾Ù¤Î¿ô¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤â328¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£143¤ÎÂçÅýÎÎÎá¤Î3Ê¬¤Î1¤ÇÁÊ¾Ù¤¬¿Ê¹ÔÃæ¤Ç¡¢´û¤Ë9·ï¤Ç°ãË¡È½·è¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£³°¤«¤é¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬°µÅÝÅª¤Ê¸¢ÎÏ¤ò¹Ô»È¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤¬¡¢É¬¤º¤·¤â¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Î»ÊË¡¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÆÈÎ©À¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Ï·ûË¡¤¬µ¬Äê¤¹¤ë3¸¶Â§¤Ë°ãÈ¿
5·î28Æü¡¢ÊÆ¹ñºÝËÇ°×ºÛÈ½½ê¤Ï¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ËÂç¤¤Ê¥À¥á¡¼¥¸¤òÍ¿¤¨¤ëÈ½·è¤ò²¼¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¡ÊÁê¸ß´ØÀÇ¤È¥«¥Ê¥À¡¢¥á¥¥·¥³¡¢Ãæ¹ñ¤Ø¤ÎÄÉ²Ã´ØÀÇ¡Ë¤ò°ãË¡¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢º¹¤·»ß¤á¤òÌ¿¤¸¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¹âÎ¨¤Î´ØÀÇ¤Ë¤è¤êÅÝ»º¤â´Þ¤àºâÌ³Åª¤Ê¥À¥á¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ëÌ±´Ö´ë¶È6¼Ò¤È¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤ÇºâÀ¯Åª¤ÊÂ»³²¤òÈï¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¹¤ë¥ª¥ì¥´¥ó½£¤òÂåÉ½¤È¤¹¤ë12½£¤¬ÁÊ¤¨¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¿¡£2·ï¤ÎÁÊ¾Ù¤ÏÅý¹ç¤µ¤ì¡¢28Æü¤Ë¤½¤ÎÈ½·è¤¬½Ð¤¿¡£
ºÛÈ½½ê¤¬¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤ò°ãË¡¤È¤¹¤ëº¬µò¤Ï¤Þ¤º·ûË¡¤Ç¤¢¤ë¡£·ûË¡Âè8¾ò¤Ë¤Ï¡ÖÁÅÀÇ¡¢´ØÀÇ¡¢Í¢ÆþÀÇ¡¢¾ÃÈñÀÇ¤òÉê²Ý¤·¡¢Ä§ÀÇ¤¹¤ë¸¢Íø¤ÏµÄ²ñ¤Ë¤¢¤ë¡×¤ÈÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£·ûË¡¤Îµ¬Äê¤Ç¤Ï¡¢µÄ²ñ¤ÏÀ¯ÉÜ¤ØÌµ¾ò·ï¤Ë¸¢¸Â¤ò°Ü¾ù¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¸¶Â§¡Ênondelegation doctrine¡Ë¤È¡¢·ÐºÑ¤ä¼Ò²ñ¤Ë½ÅÂç¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹À¯ºö¤Ë´Ø¤·¤ÆµÄ²ñ¤¬À¯ÉÜ¤Ë¸¢¸Â¤òÍ¿¤¨¤ë¾ì¹ç¡¢ÌÀ³Î¤«¤Ä¶ñÂÎÅª¤Ë¸¢¸Â¤òÍ¿¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¸¶Â§¡Êmajor questions doctrine¡Ë¡¢¤µ¤é¤Ë»°¸¢Ê¬Î©¤Î¸¶Â§¤¬¤¢¤ê¡¢¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Ï¤½¤Î¤¤¤º¤ì¤Ë¤âÈ¿¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£È½·èÊ¸¤Ï¡Ö´ØÀÇ¸¢¤ÎÌµÀ©¸Â¤Ê¹ÔÀ¯ÉÜ¤Ø¤Î°Ü¾ù¤ÏÎ©Ë¡¸¢¤ÎÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÊü´þ¤Ç¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Í×¤¹¤ë¤Ë¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¹¥¤¾¡¼ê¤Ë´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¼¡¤ËºÛÈ½½ê¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¡Ö1977Ç¯¹ñºÝ¶ÛµÞ·ÐºÑ¸¢¸ÂË¡¡ÊIEEPA¡Ë¡×¤òË¡Åªº¬µò¤È¤¹¤ë¤³¤È¤òµ¿Ìä»ë¤¹¤ë¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡Ö³°¹ñ¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤ËÂÐ¤¹¤ëÈóÁê¸ßÅª¤Ê°·¤¤¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤ÏÎò»ËÅª¤«¤Ä±ÊÂ³Åª¤ÊËÇ°×ÀÖ»ú¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤³¤È¤òIEEPA¤¬¤¤¤¦¡Ö¶ÛµÞ»öÂÖ¡×¤Èµ¬Äê¤·¡¢¹âÎ¨´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹É¬Á³À¤ò¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆÈ½·è¤Ï¡¢¡ÖÌÀ³Î¤Ê³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¸ÂÅÙ¡×¤òÀßÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯´ØÀÇ¤ò²Ý¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢·ûË¡Âè8¾ò¤Îµ¬Äê¤ËÈ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¹¤ë¡£ËÇ°×ÀÖ»ú¤òÍýÍ³¤ËÍ¢ÆþÉÊ¤Ë¹âÎ¨´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹Ë¡Åª¤Ê¹çÍýÀ¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¡¢¡ÖÀ¤³¦Åª¤ÊÊóÉü´ØÀÇ¤ÏµÄ²ñ¤¬ÂçÅýÎÎ¤Ë²Ý¤·¤Æ¤¤¤ëÀ©¸Â¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢²ÝÀÇ¸¢¤ÏÌµÀ©¸Â¤Ç¤¢¤ë¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Å¬ÍÑ´ü´Ö¤ÈÈÏ°Ï¤ÎÀ©¸Â¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¼çÄ¥¤Ï¹ñºÝ¶ÛµÞ·ÐºÑ¸¢¸ÂË¡¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍ¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¸¢¸Â¤ò°ïÃ¦¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ºÛÈ½½ê¤ÎÈ½ÃÇ¤À¡£
¤Þ¤¿Æ±È½·è¤Ï¡¢²áµî100Ç¯´Ö¡¢µÄ²ñ¤ÏÀï»þ¤ò½ü¤¤¤ÆÈó¾ï»öÂÖÀë¸À¤äËÇ°×¾ãÊÉ¤ÎÆ³Æþ¤Ë´Ø¤·¤Æ¹ÔÀ¯ÉÜ¤Î¹ÈÏ¤Ê¸¢¸Â¤òÀ©¸Â¤·¤Æ¤¤¿¤È¤·¡¢¡Ö¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î¹ñºÝ¶ÛµÞ·ÐºÑ¸¢¸ÂË¡¤ÎÅ¬ÍÑ¤Ï¸¢¸Â¤ò±Û¤¨¤¿¡×¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤òÌµ¸ú¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Í×¤¹¤ë¤Ë¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬µÄ²ñ¤òÌµ»ë¤·¤ÆÈó¾ï»öÂÖÀë¸À¤ò½Ð¤¹¤Î¤ÏÉÔÅ¬ÀÚ¤Ç¡¢Àë¸À¤òÍýÍ³¤È¤¹¤ë¹ñºÝ·ÐºÑ¶ÛµÞ¸¢¸ÂË¡¤ÎÅ¬ÍÑ¤â¸¢¸Â¤Ë¸«¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
È½·èÊ¸¤Ï·ëÏÀ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¹ñºÝ¶ÛµÞ·ÐºÑ¸¢¸ÂË¡¤Ï¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Î¤¤¤«¤Ê¤ëÉôÊ¬¤Ë¤â¸¢¸Â¤òÉÕÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£´ØÀÇ¤È¤¤¤¦¼êÃÊ¤ÇÍ¢Æþ¤òµ¬À©¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¹ñºÝ¶ÛµÞ·ÐºÑ¸¢¸ÂË¡¤¬ÉÕÍ¿¤¹¤ë¸¢¸Â¤ò°ïÃ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë´ØÀÇ¤ÏÌµ¸ú¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î±¿ÍÑ¤ò±ÊÂ³Åª¤Ë¶Ø»ß¤¹¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î´°Á´¤ÊÇÔËÌ¤Ç¤¢¤ë¡£
»ô¤¤¸¤¤Ë¼ê¤ò¤«¤Þ¤ì¤¿¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ
¼Â¤Ï¤³¤ÎºÛÈ½¤ÎÁ°¤Ë¤â¤¦°ì¤Ä¡¢Æ±¤¸¸¶¹ð¡ÊÌ±´Ö´ë¶È¤Î¤ß¡Ë¤¬ÄóÁÊ¤·¡¢¹ñºÝËÇ°×ºÛÈ½½ê¤ÇÁè¤ï¤ì¤¿ºÛÈ½¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£È½·è¤Ï4·î24Æü¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ ¹ñºÝ¶ÛµÞ·ÐºÑ¸¢¸ÂË¡¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ë°ìÊýÅª¤Ê´ØÀÇ¸¢¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤
¢ ÂçÅýÎÎ¤ÏÌÀ³Î¤Ê¶ÛµÞ»öÂÖ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤
£ ËÇ°×ÀÖ»ú¤ÎÂ¸ºß¤Ï¶ÛµÞ»öÂÖ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
¤ ²¾¤ËµÄ²ñ¤¬¸¢¸Â¤òÉÕÍ¿¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤Ï·ûË¡°ãÈ¿¤Î¾ùÅÏ¤Ç¤¢¤ë
¥ 4·î2Æü¤ÎÂçÅýÎÎÎá¤Î¼¹¹Ô¤ò¶Ø»ß¤¹¤ë
º£²ó¤ÎÈ½·è¤ÈÂç¤¤Ê°ã¤¤¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ÎÈ½·è¤¬¿³ÍýÊýË¡¤òµ¬Äê¤¹¤ëºÛÈ½¤ÎÈ½·è¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢º£²ó¤Ï¿·¤¿¤Ê´ØÀÇ¤ÎÌµ¸ú¤òÈ½¼¨¤·¤¿¤¿¤á¡¢±Æ¶ÁÎÏ¤¬¤Þ¤ë¤Ç°ã¤¦¡£
¡ØThe New York Times¡Ù¤Ï¡Ö¹ñºÝËÇ°×ºÛÈ½½ê¤ÎÈ½·è¤Ï¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÎÂç¤¤Ê¸åÂà¤ò°ÕÌ£¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÍø±×¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ËËÇ°×¼è°ú¤ò¤·¤è¤¦¤ÈÂ¾¹ñ¤Ë°µÎÏ¤ò¤«¤±¤ë¼çÍ×¤Ê¸ò¾ÄÎÏ¤òºï¤°¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡Ê5·î28Æü¡ÖTrump Tariffs Ruled Illegal by Federal Judicial Panel¡×¡Ë¡£
¤µ¤é¤Ë¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ë¤È¤Ã¤ÆÄË¼ê¤Ê¤Î¤Ï¡¢3Ì¾¤ÎÈ½»ö¤¬Á´°÷°ìÃ×¤ÇÈ½·è¤ò²¼¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢1¿Í¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬Âè1´ü¤Ë»ØÌ¾¤·¡¢¤â¤¦1¿Í¤Ï¥ì¡¼¥¬¥óÂçÅýÎÎ¤¬»ØÌ¾¤·¤¿¡¢¤¤¤ï¤Ð¶¦ÏÂÅÞ·Ï¤ÎÈ½»ö¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤À¡Ê¤â¤¦1¿Í¤Ï¥ª¥Ð¥ÞÂçÅýÎÎ¤¬»ØÌ¾¡Ë¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¤·¤Æ¤Ï»ô¤¤¸¤¤Ë¼ê¤ò¤«¤Þ¤ì¤¿µ¤Ê¬¤À¤í¤¦¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤Ë¶á¤¤¿Í´Ö¤òÏ¢Ë®È½»ö¤ËÂ¿¤¯»ØÌ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢»ÊË¡¤ËÂÐ¤·¤Æ¶¯¤¤±Æ¶ÁÎÏ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£¤À¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤ÏÈ½»ö¤ÎÆÈÎ©À¤¬¹â¤¯¡¢º£²ó¤Î¤è¤¦¤ËË¡²ò¼á¤¬¼çÂÎ¤È¤Ê¤ëºÛÈ½¤Ç¤Ï¡¢ÅÞÇÉÀ¤òÄ¶¤¨¤¿È½·è¤¬½Ð¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¥È¥é¥ó¥×Âè1´üÀ¯¸¢¤Ç¡¢À¯¸¢È¯ÂÄ¾¸å¤Ë¥¤¥¹¥é¥à¶µ¹ñ¤«¤é¤ÎÆþ¹ñ¤òÀ©¸Â¤¹¤ëÂçÅýÎÎÎá¤¬½Ð¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÏ¢Ë®ÃÏºÛ¤Çº¹¤·»ß¤áÌ¿Îá¤¬½Ð¤Æ¡¢¤Ê¤·Êø¤·Åª¤ËÌµ¸ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Âè2´üÀ¯¸¢¤Ç¤â¡¢ÌÜ¶ÌÀ¯ºö¤Ç¤¢¤ëÀ¸ÃÂÃÏ»ÔÌ±¸¢¤òÈÝÄê¤¹¤ëÂçÅýÎÎÎá¤ò°ãË¡¤È¤¹¤ëÈ½·è¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÈ½·è¤ò¼õ¤±¡¢»ÊË¡¾Ê¤ÏÂ¨Æü¡¢Ï¢Ë®½ä²ó¹µÁÊºÛÈ½½ê¤Ë¹µÁÊ¤·¡¢¹ñºÝËÇ°×ºÛÈ½½ê¤Î´ØÀÇ±Êµ×º¹¤·»ß¤áÌ¿Îá¤Î°ì»þÄä»ß¤òµá¤á¤ë¿½¤·Î©¤Æ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¿½¤·Î©¤Æ¤ò¼õ¤±¡¢Ï¢Ë®¹µÁÊºÛÈ½½ê¤Ï5·î29Æü¤ËÀ¯ÉÜ¤Î¿½¤·Î©¤Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö¶ÛµÞ¤Î¹ÔÀ¯Åª¼¹¹ÔÄä»ß¤Î¿½¤·Î©¤Æ¤Ï¡¢°ìÄê¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤ÇÇ§¤á¤é¤ì¡¢¹ñºÝËÇ°×ºÛÈ½½ê¤¬ËÜ·ï¤Ç½Ð¤·¤¿È½·è¤ª¤è¤Ó´ØÀÇ¤Î±Êµ×º¹¤·»ß¤áÌ¿Îá¤Ï¡¢ËÜ¹µÁÊºÛÈ½½ê¤¬¿½¤·Î©¤Æ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¡¢°ì»þÅª¤Ë¼¹¹Ô¤ÏÄä»ß¤µ¤ì¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç¡¢ÅöÌÌ¡¢¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Ï·ÑÂ³¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Þ¤¿»ÊË¡¾Ê¤ÏÊ£¿ô¤ÎÁÊ¾Ù¤ò1ËÜ²½¤¹¤ë¤³¤È¤âµá¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤âÇ§¤á¤é¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤ËÏ¢Ë®¹µÁÊºÛÈ½½ê¤Ï¡¢¸¶¹ð¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö6·î5Æü¤Þ¤Ç¤ËÀ¯ÉÜ¤Î¼¹¹ÔÄä»ß¤Î¿½¤·Î©¤Æ¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¸«½ñ¤ÎÄó¼¨¡×¤òµá¤á¡¢À¯ÉÜ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡Ö¸¶¹ð¤Î°Õ¸«½ñ¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ¿ÏÀ½ñ¤ò6·î9Æü¤Þ¤Ç¤ËÄó½Ð¤¹¤ë¡×¤³¤È¤òÌ¿¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
È½·è¤ÎÍâÆü¡¢¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¡¦¥ß¥é¡¼¼¡ÀÊÊäº´´±¤Ï¡ÖX¡×¤Ë¡¢¡Ö¤³¤ÎÈ½·è¤ÏÀ©¸æ¤¬Íø¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿»ÊË¡¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Î¥¹¥Ý¡¼¥¯¥¹¥Þ¥ó¤Ï¡ÖÁªµó¤ÇÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤È½»ö¤¬¡¢¹ñ²ÈÈó¾ï»öÂÖ¤Ø¤ÎÅ¬ÀÚ¤ÊÂÐ±þ¤ò·èÄê¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ËÇ°×ÀÖ»ú¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¼Ò²ñ¤òÇË²õ¤·¡¢Ï«Æ¯¼Ô¤òÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎËÉ±Ò´ðÈ×¤ò¼åÂÎ²½¤µ¤»¤ë¶ÛµÞ»öÂÖ¤ò¾·¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Ï¹ñ²ÈÈó¾ï»öÂÖ¤Ø¤ÎÂÐºö¤Ç¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¶¦ÏÂÅÞ¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥±¥Í¥Ç¥£¾å±¡µÄ°÷¤â¡ØFox News¡Ù¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¡ÖÂçÅýÎÎ¤Î´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹¸¢¸Â¤Ï¶Ë¤á¤ÆÌÀ³Î¤Ç¤¢¤ë¡£Ï¢Ë®È½»ö¤¬¤Û¤«¤Î2¤Ä¤ÎÉÜ¤ÎÀ¯ºöºöÄêÇ½ÎÏ¤Ë²ðÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£µÄ²ñ¤ÏÂçÅýÎÎ¤Ë´ØÀÇ¸¢¤ò¾ùÅÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
»°¸¢Ê¬Î©¤Î¿¿²Á¤¬Ìä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë
ºÛÈ½¤Î·ë²Ì¤òÍ½ÁÛ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢Ë¡ÍýÏÀÅª¤Ë¸«¤Æ¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Î¹çÍýÅª¤Êº¬µò¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡£Â¿¤¯¤ÎË¡³Ø¼Ô¤¬¥È¥ó¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Î°ãË¡À¤ò»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤âºÛÈ½¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï¤¢¤é¤æ¤ë¼êÃÊ¤ò¹Ö¤¸¡¢¤½¤Î¹çË¡À¤ò¼çÄ¥¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¹ÔÀ¯ÉÜ¤ÏÎ©Ë¡ÉÜ¤ä»ÊË¡ÉÜ¤è¤ê¤â¸¢¸Â¤¬¾å¤Ë¤¢¤ë¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶¯°ú¤ÊÀ¯¼£Åª¼êÃÊ¤òºÎ¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£º£²ó¤ÎºÛÈ½¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÌ±¼ç¼çµÁ¤Î´ðËÜ¤Ç¤¢¤ë»°¸¢Ê¬Î©¤Î¿¿²Á¤òÌä¤¦¤â¤Î¤È¤Ê¤ë¡£
¡ÊÃæ²¬ Ë¾ ¡§ ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë