¹âÌÚºÚÆá¤µ¤ó¡¡ÍÄ¾¯´ü¤Î»ÐËåÈëÂ¢¼Ì¿¿¸ø³«¤Ç¡ÖºÚÆá¤Á¤ã¤ó¤¬Âç¤¤¤¡ª¡×£±ºÐ²¼¤ÎËå¡¦ÈþÈÁ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½ËÊ¡¡¡¸½ºß¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¿ÈÄ¹¤Á¤¬¤¤¤Þ¤¹¤«¡ª¡©¡×
¡¡¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¤Ç£±£¸Ç¯Ê¿¾»¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î¹âÌÚºÚÆá¤µ¤ó¤¬£³£°Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¿·µ¬Åê¹Æ¡£Ëå¡¦ÈþÈÁ¤ÈÍÄ¾¯´ü¤Î£²¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢£³£±ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¡£
¡¡£µ·î£²£²Æü¤ËËå¤¬ÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤±¤É¤ß¤Û¤Á¤ã¤ó£è£á£ð£ð£ù¡¡£â£é£ò£ô£è£ä£á£ù¡×¤È½ËÊ¡¡£¡ÖÈþÈÁ¤¬£³£±ºÐ¤È¤«¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¹¤è¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤Ï¡£¾Ð¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ï½Õ¤ËÂô»³Çã¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤«¤éÂç¾æÉ×¤è¤Í¡©¾Ð¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö£Í£ù¡¡£ó£é£ó£ô£å£ò¤³¤ì¤«¤é¤â¤è¤í¤·¤¯¤Í¡££³£±ºÐ¤òºÇ¹â¤Î£±Ç¯¤Ë¡ª¡ª¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿ºÚÆá¤µ¤ó¡£ÍÄ¾¯´ü¤Î¼Ì¿¿¤Ï£±ºÐ¾å¤Î»Ð¤ÎÊý¤¬¿ÈÄ¹¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤ÏµÕÅ¾¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡ÖºÚÆá¤Á¤ã¤ó¤¬Âç¤¤¤¡ª¡×¡Öº£¤Ï¥Ê¥Ê¤µ¤ó¤ÎÊý¤¬Ëå´¶¤¬½Ð¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¿ÈÄ¹°ã¤¤¤Þ¤¹¤«¡ª¡©¡×¤ÈÈ¿¶Á¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£