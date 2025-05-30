¥Ë¥å¡¼¥¹¥È¥Ã¥× > IT ·ÐºÑ¥Ë¥å¡¼¥¹ > ·ÐºÑÁí¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹ > NY³ô¡¢È¿Íî¤·¤Æ»Ï¤Þ¤ë NY³ô¡¢È¿Íî¤·¤Æ»Ï¤Þ¤ë NY³ô¡¢È¿Íî¤·¤Æ»Ï¤Þ¤ë 2025Ç¯5·î30Æü 22»þ38Ê¬ ¶¦Æ±ÄÌ¿® ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ¡¡¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡Û30Æü¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯³ô¼°»Ô¾ì¤Î¥À¥¦¹©¶È³ô30¼ïÊ¿¶Ñ¤ÏÈ¿Íî¤·¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£ ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ³°Éô¥µ¥¤¥È ¡ÖÀÅ¤«¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¥Þ¥¸¤Ç¡×¥Õ¥¸²ñ¸«¤Ç°ì³å¤·¤¿¡ÖÄÌÈÎ¿·Ê¹¡×¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Áê¼¡¤°¡Ö¤è¤¯¤¾¸À¤Ã¤¿¡ª¡×¡Ö¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤¢¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ö¤ª³ôÇú¾å¤¬¤ê¡× ¡Ú¼Ì¿¿¡Ûµì¥·¥ã¡¼¥×ÆÊÌÚ¹©¾ìÀ×¤Ë2Ëü¿Í¡¡¡ÖÁÛÄê°Ê¾å¤Î¤Ë¤®¤ï¤¤¡×¤Ë¼ê±þ¤¨ NY±ß¡¢143±ßÂæ¸åÈ¾