6³ä°Ê¾å¤¬¡Ö³°¸«¤äÇ¯ÎðÀÊÌ¤òÃ¦¤®¼Î¤Æ¤¿¤¤¡×¡¡¿·»þÂå¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¥Ðー¥Á¥ã¥ëÇÛ¿®¥¢¥×¥ê±¿±Ä¤È¤È¤â¤Ë¹Í¤¨¤ë
¡¡¶áÇ¯¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤¬ÂæÆ¬¤¹¤ëÃæ¡¢¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ÏÆÈ¼«¤Î¿Ê²½¤ò¿ë¤²¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿·¤¿¤Ê¼«¸ÊÉ½¸½¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢SNS¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿À¤³¦¤ÎÃæ¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Îºß¤êÊý¤ä¿Í¤È¤Î´Ø¤ï¤êÊý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÇØ·Ê¤È¤·¤Æ¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤¿ÊÔ½¸Éô¤Ï¡¢ÆÉ¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤¬ÀèÆü¹Ô¤Ã¤¿¡Ö¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¡¦SNS¤Î»È¤¤Êý¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±ー¥È¤À¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¤Ï¡ÖÉ½¥¢¥«¡×¤È¡ÖÎ¢¥¢¥«¡×¤È¤¤¤¦Æó¸µÏÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Û¤É¡¢¿Í¡¹¤ÏÊ£¿ô¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤òÊ¬Î¥¤µ¤»¤Æ¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç°ìÉô¤ÎÊý¤Ï¼«Ê¬¤ÎËÜÍèÅª¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤äÀÊÌ¤Ëµ¬Äê¤ò¤µ¤ì¤Æ¡¢ÍýÁÛÅª¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤¬¤È¤ê¤Å¤é¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î·ë²Ì¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢º£²ó¤Ï¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡ÖIRIAM¡Ê¥¤¥ê¥¢¥à¡Ë¡×¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Éô ÉôÄ¹Â¼»³½¨¹¬»á¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¡¢IRIAM¤Î¿·¤¿¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¥á¥Ã¥»ー¥¸¤È¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤¢¤ëÇØ·Ê¡¢¤½¤·¤Æ¶¥¹ç¥µー¥Ó¥¹¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤¹IRIAM¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¥ÎÏ¡¢¤½¤·¤Æ¥¢¥ó¥±ー¥È¤Î·ë²Ì¤È¸½ºß¤ÎIRIAM¥æー¥¶ー¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ÈÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¿·¤¿¤Ê¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¦¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ôー¤ÇÉÁ¤¤¤¿¡Ö¥ê¥¹¥Êー¤â¼çÌò¤ÎÉñÂæ¡×
ーー¤Þ¤º¤Ï¤¸¤á¤Ë¡¢Â¼»³¤µ¤ó¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤´·ÐÎò¤È¤¤¤Þ¤ÎIRIAM¤Ç¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ç¤ï¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Â¼»³¡§Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¥¥åー¤ÇÂçÀôÍÎ¤µ¤ó¤¿¤Á¤È·ÝÇ½´ØÏ¢¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£±Ç²è´ÆÆÄ¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¸¶ÅÀ¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢±ÇÁü¤ä¹¹ð¤ÎÀ¤³¦¤Ç¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î´ë²è¡¦À©ºî¤òÃ´Åö¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤«¤é¥¢¥×¥ê¥²ー¥à¶È³¦¤ËÅ¾¿È¤·¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥Ò¥Ã¥È¥¿¥¤¥È¥ë¤ò·Ð¤Æ¡¢ºòÇ¯4·î¤è¤êIRIAM¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ーーÂ¼»³¤µ¤ó¤¬IRIAM¤Ë¥¸¥ç¥¤¥ó¤µ¤ì¤ëÁ°¤È¸å¤Ç¡¢¥µー¥Ó¥¹¤ËÂÐ¤¹¤ë°õ¾Ý¤ÎÊÑ²½¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Â¼»³¡§ÀµÄ¾¡¢ºÇ½é¤Ï¡ÖÆÀ°ÕÎÎ°è¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½¾Íè¤Î¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤À¤±¤ò¸«¤ë¤È°ì¸«Èþ¾¯½÷·Ï¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë»÷¤¿¤â¤Î¤ò´¶¤¸¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬»È¤¦¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥¢¥×¥ê¤ò¿¨¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¡ÖÌÌÇò¤¤¡ª¡×¤È¤½¤Î°õ¾Ý¤¬°ìÊÑ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£³èµ¤¤¬¤¢¤ê¡¢¥æー¥¶ー¤ÎÇ®ÎÌ¤¬¹â¤¯¡¢¥é¥¤¥Ðー¤È¥ê¥¹¥Êー¤¬¿´¤«¤é³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ë¶Ã¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö³°¤«¤é¸«¤¨¤ë°õ¾Ý¡×¤È¡ÖÃæ¿È¤Î³Ú¤·¤µ¡×¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤³¤½¤¬¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¾å¤Î²ÝÂê¤À¤È´¶¤¸¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
ーー¤½¤Î²ÝÂê¤ò¤â¤¦¾¯¤·¾Ü¤·¤¯»Ç¤¨¤Þ¤¹¤«¡©
Â¼»³¡§¹¹ð¤ò¸«¤Æ¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¥æー¥¶ー¤¬¡¢¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Î¼êÁ°¤ÇÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±ー¥¹¤¬Â¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢ÀÜ¿¨¤¹¤ë¾ðÊó¤´¤È¤Ë¼õ¤±¤ë°õ¾Ý¤¬°Û¤Ê¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¹¹ð¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê¥æー¥¶ーÁÇºà¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¥ï¥¤¥ï¥¤¤È³Ú¤·¤½¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¹¥È¥¢¤ä¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿Èþ¤·¤¤¥¤¥é¥¹¥È¤ä¼£°Â¤ÎÎÉ¤µ¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡ÖÀÅ¤«¤ÇÀ¶·é¡×¤Ê¥Èー¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¢ª¥¯¥ê¥Ã¥¯¢ªÀÅ¤«¢ª¤¢¤ì¡©°ã¤¦¤«¤â¢ªÎ¥Ã¦¡×¤È¤¤¤¦¹½Â¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥Ðー5ÉÃ¤Ç¾Ò²ð GO! #IRIAM
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢IRIAM¤Ï¥¢ー¥«¥¤¥Öµ¡Ç½¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¥¢¥×¥ê¤ò¼ÂºÝ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤Þ¤Ç²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤ê¤Å¤é¤¤¡£¹¹ð¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤â¡¢¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ë¸å¤Ë³Ú¤·¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤ëÁ°¤ËÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±ー¥¹¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
ーー¤½¤Î¤¿¤á¡¢¿·¤·¤¤¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ä¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ôー¤òºî¤é¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£
Â¼»³¡§¤Ï¤¤¡£IRIAM¤ÎÌÌÇò¤µ¤Ï¡¢¥³¥á¥ó¥È¤ä¥®¥Õ¥È¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£»²²Ã¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤ë¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÎÂÎ¸³¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ò¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ëÄ¾Á°¤ÎÀÜÅÀ¤Ç¤¢¤ë¥¹¥È¥¢¤ä¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÅÁ¤¨¤¿¤¤¡£³Ú¤·¤ßÊý¤òÀè¤Ëµ²±¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢½é´ü¹ÔÆ°¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤Î¶¯¤¤¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬É¬Í×¤À¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
ーー¿·¤·¤¤¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢½¾Íè¤Î²Ä°¦¤é¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤«¤é°ì¿·¤µ¤ì¡¢¤è¤êÂ¿ÍÍ¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢Æø¤ä¤«¤Ç¼«Í³¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬É½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
Â¼»³¡§ ÆÃ¤Ë¡Ö¥ê¥¹¥Êー¤â¼çÌò¤ÎÉñÂæ¡×¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤ò¶¯¤¯°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡£IRIAM¤Ë¤Ï¡¢0.1ÉÃ¤ÎÄãÃÙ±ä¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¤ëÆÈ¼«¤Îµ»½Ñ¤ä¡¢ËÉÙ¤Ç¥¨¥ó¥¿¥áÀ¤Î¹â¤¤¥®¥Õ¥È¤Ê¤É¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤¿¤á¤Î´Ä¶¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¥é¥¤¥Ðー¤È¥ê¥¹¥Êー¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ËèÆü1Ëü°Ê¾å¤â¤ÎÇÛ¿®ÏÈ¤Ç¡¢Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ç¸ÄÀÅª¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬¼«È¯Åª¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡»ä¤¿¤Á¤Ï¤½¤Î¡Ö¶¦ÁÏÀ¡×¤³¤½¤¬IRIAM¤Î³Ë¤À¤È¹Í¤¨¡¢º£²ó¤Î¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤Ï¥é¥¤¥Ðー¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÇÛ¿®¤Ë»²²Ã¤·À¹¤ê¾å¤²¤ë¥ê¥¹¥Êー¤ÎÂ¸ºß¤âÁ°ÌÌ¤Ë²¡¤·½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥®¥Õ¥È¤òÅê¤²¤¿¤ê¡¢¥³¥á¥ó¥È¤ÇÈ¿±þ¤·¤¿¤ê¡¢³¨Ê¸»ú¤Ç´¶¾ð¤òÉ½¸½¤·¤¿¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¹ÔÆ°¤¬¡¢ÇÛ¿®¤Î°ìÉô¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¶õ´Ö¤Î¡ÈÊª¸ì¡É¤ò·Áºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ì¤ò¡¢»ë³ÐÅª¤Ë¤âÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦°Õ¼±¤·¤ÆÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ーー¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤¤¤ë¤è¤ê¡¢¼«Í³¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡£¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ôー¤âÈó¾ï¤Ë°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¡£
Â¼»³¡§¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤¤¤ë¤è¤ê¡¢¼«Í³¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡£¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ôー¤Ë¤Ï¡¢IRIAM¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡È¼«¸Ê²òÊü¡É¤Î²ÁÃÍ¤ò¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£»ä¼«¿È¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÎÇ¯Îð¤ÎÃËÀ¤Ç¤¹¤¬¡¢IRIAM¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¸½¼Â¤ÎÇ¯Îð¤äÀÊÌ¤È¤¤¤Ã¤¿Â°À¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¼«Í³¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤·¤ÆÇÛ¿®¤ä¸òÎ®¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢Â¿¤¯¤Î¥æー¥¶ー¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¡È¤¢¤ê¤¿¤¤»Ñ¡É¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¤½¤¦¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢IRIAM¤¬Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÃ±¤Ê¤ëÇÛ¿®¤Î¾ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸½¼Â¤ÎÀ©Ìó¤«¤é°ìÊâÎ¥¤ì¤¿¡Ö¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¼«Ê¬¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¾ì½ê¡×¤Ê¤Î¤À¤È¼Â´¶¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥é¥¤¥Ðー¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥ê¥¹¥Êー¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤³¤ÎÂÎ¸³¤Ï¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢³°¸«¤äÂ°À¤ËÇû¤é¤ì¤º¤Ë¤¤¤é¤ì¤ë¼«Í³¤µ¤¬¡¢ËÜ²»¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ä¼«Á³¤Ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Â¾¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤Ï¡Ö¥é¥¤¥Ðー¤È¤·¤Æµ±¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬Á°ÌÌ¤Ë½Ð¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢IRIAM¤Ï¡È´Ñ¤ëÂ¦¡É¤Î¼«Í³¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬Âç¤¤Ê°ã¤¤¤Ç¤¹¡£
ーーº£²ó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーÁ°¤Ë¡¢¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É¥Æ¥Ã¥¯¤ÎÆÉ¼Ô¸þ¤±¤Ë¡Ö¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤äSNS¤È¤Î´Ø¤ï¤êÊý¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¢¥ó¥±ー¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¶½Ì£¿¼¤¤·ë²Ì¤¬¤¤¤¯¤Ä¤âÆÀ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Â¼»³¤µ¤ó¤¬¤³¤ì¤é¤Î·ë²Ì¤ò¸«¤Æ¡¢°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ï¤É¤Î¹àÌÜ¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Â¼»³¡§¡Ö¼«Ê¬¤Î³°¸«¤òÃ¦¤®¼Î¤Æ¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤Ë¤Ï62%¤Î¿Í¤¬¡Ö¤Ï¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖSNS¤ÇÊ£¿ô¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤Æ¤¤¤ë¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¤Ï72%¤¬¡¢¡ÖÀÊÌ¤äÇ¯Îð¤Ê¤É¤ÎÂ°À¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¤Ë¿Í´Ö´Ø·¸¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¦¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤Ë¤Ï¤Ê¤ó¤È87%¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¡Ö¤Ï¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤âÀµÄ¾¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¸½¼ÂÀ¤³¦¤ÎÏÈ¤Ë¼ý¤Þ¤ê¤¤é¤Ê¤¤¡È¤â¤¦°ì¿Í¤Î¼«Ê¬¡É¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¼«Ê¬¤ÇÀ¸¤¤¿¤¤¡¢´Ø¤ï¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÍ½ÁÛ³°¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤¿¤é¤·¤¤¸½Âå¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤è¤¯Êª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¿¤ÁIRIAM¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤Î·ë²Ì¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê¼¨º¶¤¬¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ーー¤ªÏÃ¤Ëµó¤¬¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥¢¥ó¥±ー¥È·ë²Ì¤«¤é¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÊý¤¬¡Ö³°¸«¤«¤é¤Î²òÊü¡×¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£IRIAM¤Ç¤Ï½é´ü¤«¤é¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¡Ö¥³ー¥É¤«¤é²ò¤Êü¤¿¤ì¤ë¡×¤è¤¦¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Â¼»³¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£»ä¼«¿È¤ÏÁÏ¶È¥á¥ó¥Ðー¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢IRIAM¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢VTuberóÕÌÀ´ü¤«¤é´ë²è¤ä±¿±Ä¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£Åö»þ¤Î·Ð¸³¤«¤é¡¢³°¸«¤ËÇû¤é¤ì¤º¤ËÉ½¸½¤Ç¤¤ë³Ú¤·¤µ¤ò¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÆÏ¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Ç¡¢¤³¤Î¥µー¥Ó¥¹¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¡ÈËÜ¼Á¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ëÀ¤³¦¡É¤òÉÁ¤³¤¦¤È¤¹¤ë»ÑÀª¤Ï¡¢¸½Âå¤Î¥«¥ë¥Á¥ãー¤Ë¤âÄÌ¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤ÐºÇ¶áÆÉ¤ó¤À¡ØÏ©Ëµ¤Î¥Õ¥¸¥¤¡Ù¤ä¡Ø¥¹¥¥Ã¥×¤È¥íー¥Õ¥¡ー¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿Ì¡²è¤Ë¤â¡¢IRIAM¤ÎÀº¿À¤È½Å¤Ê¤ë²ÁÃÍ´Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£³°¸«¤ä¸ª½ñ¤¤è¤ê¤â¡¢ÆâÌÌ¤Î¸ÄÀ¤äÌ¥ÎÏ¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤ëÀ¤³¦´Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤Þ¤µ¤ËIRIAM¤é¤·¤¤¤Ê¡×¤È¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿²ÁÃÍ´Ñ¤Ï¡¢¸½Âå¤Î¡È¿ä¤·³è¡É¥Öー¥à¤Ë¤âÄÌ¤¸¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ç¯Îð¤äÀÊÌ¤òÌä¤ï¤º¥ª¥¿¥¯Ê¸²½¤ò³Ú¤·¤à¿Í¤¬Áý¤¨¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¼ã¤¤½÷À¤À¤«¤é¤³¤½µ¯¤¤ëÌÌÅÝ¡×¤ä¡ÖÇ¯ÎðÁØ¤Î°ã¤¤¤Ë¤è¤ëµï¿´ÃÏ¤Î°¤µ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤â¸«¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤À¤«¤é¤³¤½¡¢³°¸«¤È¤¤¤¦¥Õ¥£¥ë¥¿ー¤ò³°¤·¤Æ¡¢½ã¿è¤Ë¡È¹¥¤¡É¤ò¸ì¤ê¹ç¤¨¤ë¾ì½ê¤Î²ÁÃÍ¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£IRIAM¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿°Â¿´¤·¤Æ´Ø¤ï¤ì¤ë¾ì¤È¤·¤Æ¡¢º£¸å¤Þ¤¹¤Þ¤¹Â¿¤¯¤Î¿Í¤Îµï¾ì½ê¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âç¾®¤è¤ê¤â¡ÖÈ¿±þ¡×¤¬½ÅÍ×¡¡IRIAM¤Ë¤ª¤±¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ÎÌ¥ÎÏ
ーー¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ÎÏÃ¤¬½Ð¤¿¤Î¤Ç¤½¤Á¤é¤ËÏÃ¤ò°Ü¤¹¤È¡¢IRIAM¤Ï¾¯¿Í¿ô¤ÇÈó¾ï¤ËÇ»Ì©¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âçµ¬ÌÏ¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤è¤ê¤â¡¢¥Ñー¥½¥Ê¥ë¤Ê·Ò¤¬¤ê¤ò½Å»ë¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Â¼»³¡§ IRIAM¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ÎÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¶¯¤¯´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢µ¬ÌÏ¤ä¿Í¿ô¤ÎÂç¾®¤è¤ê¤â¡ÖÈ¿±þ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¡×¤¬½ÅÍ×¤À¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£IRIAM¤Ç¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¬¥¤¥é¥¹¥È°ìËç¤ÇÏÈ¤òºî¤Ã¤ÆÇÛ¿®¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤½¤³¤Ë¥ê¥¹¥Êー¤¬¼«Á³¤ÈË¬¤ì¡¢É¬¤º²¿¤«¤·¤é¤Î¡ÈÈ¿±þ¡É¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤Î»ÅÁÈ¤ß¤¬ÅÚÂæ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥ê¥¹¥ÊーÂ¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ä¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¤Û¤Ü100¡ó½¦¤ï¤ì¤ëÂÎ¸³¤Ï¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£Ã±¤ËÊÖ»ö¤¬¤â¤é¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎÈ¿±þ¤½¤Î¤â¤Î¤¬¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë--¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î°ì¸À¤¬ÇÛ¿®¤ÎÎ®¤ì¤òºî¤ë¡×¡ÖÃ¯¤«¤Î´¶¾ð¤òÆ°¤«¤¹¡×¤³¤È¤¬¼Â´¶¤È¤·¤ÆÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬¡¢IRIAM¤È¤¤¤¦¾ì½ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥Ô¥ó¥¯¤Ç¤â¤Ê¤¯ÀÖ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡Ä¡© #IRIAM
¡¡SNS¤ä¥°¥ëー¥×¥Á¥ã¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢È¯¿®¤¬Ëä¤â¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢IRIAM¤Ç¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡ÈÈ¿±þ¡É¤¬²Ä»ë²½¤µ¤ì¡¢¶õ´Ö¤ÎÇ®ÎÌ¤ä¥¹¥Èー¥êー¤ò·Á¤Å¤¯¤ëÍ×ÁÇ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¡¢¤³¤Î¡ÈÈ¿±þ¤Î²ÁÃÍ¡É¤³¤½¤¬¡¢IRIAM¤é¤·¤µ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤òÌÌÇò¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë³Ë¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ーー¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡£
Â¼»³¡§¤Ï¤¤¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢Âçµ¬ÌÏ¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ç¤Ï¼Â¸½¤·¤Ë¤¯¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ Å¬ÅÙ¤Ê¥µ¥¤¥º¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤µ¤ì¡¢¶¦´¶¤¬À¸¤Þ¤ì¤ä¤¹¤¤¤Î¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤½¤Î·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢ºÙÊ¬²½¤µ¤ì¤¿¡¢¤è¤ê¥Ñー¥½¥Ê¥ë¤Ê·Ò¤¬¤ê¤Î¶¯¤¤¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤¬¼«Á³¤È·ÁÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ーー¤Þ¤µ¤Ë¡¢¥ê¥¹¥Êー¼«¿È¤¬¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òºî¤ê¾å¤²¤ë°ì°÷¤È¤Ê¤ì¤ë¡¢¤½¤ì¤¬IRIAM¤ÎÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
Â¼»³¡§ ¤Ï¤¤¡£SNS¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢È¯¿®ÎÏ¤Î¤¢¤ë°ìÉô¤Î¿Í¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ã¯¤â¤¬µ¤·Ú¤Ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë»²²Ã¤·¡¢¼«Ê¬¤ÎÂ¸ºß¤ä¸ÀÍÕ¤ËÈ¿±þ¤ò¤â¤é¤¨¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¾®¤µ¤Ê´î¤Ó¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬IRIAM¤ÎÌ¥ÎÏ¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ーーº£²ó¤Î¿·¤¿¤Ê¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¦¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ôー¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÀøºßÅª¤Ê¥æー¥¶ー¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
Â¼»³¡§¸½¼Â¤Ç¤ÎÀ¸¤¤Å¤é¤µ¤ä¡¢¼«Ê¬¤Î¸«¤¿ÌÜ¡¦Â°À¤ËÇû¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢IRIAM¤Ë¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬¼«Ê¬¤é¤·¤¯¤¤¤é¤ì¤ë¾ì½ê¤È¡¢¼«Í³¤ËÉ½¸½¤Ç¤¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ç¤â¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤¦¤·¤¿À¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¡¢»ä¤¿¤Á¤¬ÅÁ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤È¶¯¤¯½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢IRIAM¤Ï¤Þ¤À¡Ö¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥¢¥×¥ê¡×¡ÖÆæ¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡×¤È¸«¤é¤ì¤¬¤Á¤ÊÂ¦ÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤ÈÅÁ¤ï¤ê¤Å¤é¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢ºÇ½é¤Î°ìÊâ¤ò¤É¤¦¸å²¡¤·¤¹¤ë¤«¤¬Âç¤¤Ê²ÝÂê¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤³¤Çº£¤Ï¡¢IRIAM¤ÎÃæ¤Ç¼ÂºÝ¤Ëµ¯¤¤Æ¤¤¤ë³Ú¤·¤µ¤òÀÚ¤êÈ´¤Æ°²è¤È¤·¤ÆSNS¤ÇÈ¯¿®¤·¡¢¥¢ー¥«¥¤¥Ö¤Î¤Ê¤¤¤³¤ÎÀ¤³¦¤Î¡ÈÀ¼¡É¤ä¡ÈÇ®¡É¤ò¡¢µ¤·Ú¤Ë´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¹©É×¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¼¤Ò¡¢¤³¤Îµ»ö¤òÆÉ¤ó¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Ë¤ÏIRIAM¤ò¿¨¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯IRIAM¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://iriam.com/IRIAM¸ø¼°X¡§https://x.com/iriam_officialIRIAM¸ø¼°YouTube¡§https://www.youtube.com/@iriam_officialIRIAM¥À¥¦¥ó¥íー¥É¡§https://app.iriam.com/7oGF/3ac7af2