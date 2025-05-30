¿Íµ¤¥¯¥º·Ý¿Í¡¡Ä¶Ì¾ÌçÂç¡Ö£²²óÃæÂà¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤Æ¡×¹ðÇò¤Ë·Ö¸¶¤é¡Ö¤¨¡Á¤Ã¡©¡ª¡×¡¡ºÇ½ª³ØÎò¤Ï¹âÂ´¡Ö¼Â²È¤â½Ð¶Ø¡×¤ÈÁêÊý
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¥¢¥á¥È¡¼¡¼¥¯¡ª¡×¤¬£²£¹Æü¡¢¡Ø¸Ä¿Í»öÌ³½ê·Ý¿Í¡Ù¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¡Ö¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¡×¤é¤¬½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥é¥é¥ó¥É¡×¤Ï¥µ¡¼¥ä¤¬¸Ä¿Í»öÌ³½ê¤Î¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¡¢¥Ë¥·¥À¤Ï¡ÖÊ¿¼Ò°÷¡×¤ÎÎ©¾ì¡£¥Ë¥·¥À¤Ï¡Ö»ä¡¢¤¢¤Î¡Ä¾åÃÒÂç³Ø¤ò£²²óÃæÂà¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¥¥ó¥¿¥í¡¼¡£¤¬¡Ö¤¨¡Á¤Ã¡©¡ª¡×¡£¥Ë¥·¥À¤Ï¡Ö£±²óÃæÂà¤·¤Æ¡¢ºÆÆþ³Ø¤·¤Æ¡¢¿´¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤ÆÊÙ¶¯¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤Þ¤¿¥À¥á¤Ç¡¢Âà³Ø¡Ä¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï£Í£Ã¤Î·Ö¸¶Å°¤¬¡Ö¤¨¡Á¤Ã¡©¡ª¡×¡¢£´¿Í¤Î»Ò¤ò»ý¤ÄÅÚÅÄ¹¸Ç·¤¬¡Ö¿Æ¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¤¤¤Ã¤¿¤é¡¢¥Þ¥¸¤Ç¥Ö¥Á»¦¤·¤Æ¤ä¤ê¤Æ¤§¡×¤ÈÈ¿±þ¡£¥µ¡¼¥ä¤¬¡Ö¤½¤ì¤Ç¼Â²È¤â½Ð¶Ø¤Ë¡Ä¡£µ¢¤ì¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¾õ¶·¡×¤È²òÀâ¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÇú¾Ð¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ë¥·¥À¤Ï¾åÃÒÂç¤Î¤ª¾Ð¤¤¥µ¡¼¥¯¥ë¤Ç¥µ¡¼¥ä¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¥é¥é¥ó¥É¤ò·ëÀ®¡£¥µ¡¼¥ä¤¬Ìµ»ö¤Ë¾åÃÒ¤òÂ´¶È¤·¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¥Ë¥·¥À¤ÏÂà³Ø¢ªÉü³Ø¢ªºÆÂà³Ø¤È¥Ï¥Á¥ã¥á¥Á¥ã¤Ê³ØÀ¸À¸³è¤òÁ÷¤ê¡¢ºÇ½ª³ØÎò¤Ï¹âÂ´¡£Êì¤«¤é¤Ï£µÇ¯´Ö¡¢Àä±ï¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹¤Ê¤É¡¢¥¯¥º·Ý¿ÍÆ»¤òî²¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£