fav me¾®Ìî»û°´¡¢¡ÈLUUP°¦¡É¤ò¸ì¤ë¡Ö¤¤¤Ä¤«¤ª»Å»ö¤â¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡ª¡×¡¡À¥Çµ¤Þ¤ê¤ó¤âLUUP¥Ç¥Ó¥å¡¼¡Ö¤ß¤ó¤Ê»È¤Ã¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦Toi Toi Toi¤¬¡¢30Æü¤ËÅìµþ¡¦¥¹¥Æ¥é¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤Æ¡ØToi Toi Toi 1st¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡ÁBe Alright¡Á¡Ù¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£¸ø±éÁ°¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿fav me¤È¤Î¹çÆ±¼èºà²ñ¤Ç¤Ï¡¢fav me¤Î¾®Ìî»û°´¤¬ÅÅÆ°¥¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥É¤äÅÅÆ°¥¢¥·¥¹¥È¼«Å¾¼Ö¤Î¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖLUUP¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¡ÈLUUP°¦¡É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Ûfav me¡¢°Ï¤ß¼èºà¤Ç¸ÄÀÈ¯´ø¡ª¡©¥Æ¥³¥ó¥É¡¼·Ð¸³¼Ô¤ÎÀî´ßÎÜÆá¤¬BreakingDown½Ð¾ì¤Ë°ÕÍß
¡¡¾®Ìî»û¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¡ÈLUUP¥Í¥¡É¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öº£Æü¤Ï±«¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¾è¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤ÈLUUP¤µ¤ó¤«¤é¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡ª¼¡¤Ï¤ª»Å»ö¤â¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¥é¥¤¥Ö¤ËÍè¤ë¤È¤¤È¤«LUUPÎÉ¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡ª¡×¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¡£
¡¡¾®Ìî»û¤Î±Æ¶Á¤ÇLUUP¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦À¥Çµ¤Þ¤ê¤ó¤â¡Ö¤¢¤º¤Á¤ã¡Ê¾®Ìî»û¡Ë¤Î±Æ¶Á¤ÇLUUP¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤á¤Ã¤Á¤ãÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡ªÅÅÆ°¤À¤«¤é·Ú¤¯¤ÆÁæ¤®¤ä¤¹¤¯¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê»È¤Ã¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¾®Ìî»û¤ÎLUUP°ÜÆ°¤òÌÜ·â¤·¤¿¤È¤¤¤¦°¤Éô¤«¤ì¤ó¤â¡ÖÊâ¤¤¤Æ°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤È°´¤µ¤ó¤Ë²£¤«¤éÈ´¤«¤µ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç»ä¤â»È¤Ã¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼È´¤«¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡fav me¤Ï¡¢¥¢¥½¥Ó¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¿·¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖPEAK SPOT¡×¤è¤êº£Ç¯4·î¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢¾®Ìî»û¡¢À¥Çµ¡¢°¤Éô¡¢Àî´ßÎÜÆá¡¢ßºÀîÉñ¹á¡¢´Ý»³ÍöÆà¡¢ÃæËÜ¤³¤Þ¤ê¤Î7¿Í¡£¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é½Ð²ñ¤¦¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¡Öfavorite me¡×¡á¡Ö»ä¤ò¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£6·î1Æü¤«¤é¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×½é¤ÎÅìÌ¾ºå¥Ä¥¢¡¼¡ØWe're fav me¡Ù¤Î³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Ûfav me¡¢°Ï¤ß¼èºà¤Ç¸ÄÀÈ¯´ø¡ª¡©¥Æ¥³¥ó¥É¡¼·Ð¸³¼Ô¤ÎÀî´ßÎÜÆá¤¬BreakingDown½Ð¾ì¤Ë°ÕÍß
¡¡¾®Ìî»û¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¡ÈLUUP¥Í¥¡É¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öº£Æü¤Ï±«¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¾è¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤ÈLUUP¤µ¤ó¤«¤é¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡ª¼¡¤Ï¤ª»Å»ö¤â¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¥é¥¤¥Ö¤ËÍè¤ë¤È¤¤È¤«LUUPÎÉ¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡ª¡×¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¾®Ìî»û¤ÎLUUP°ÜÆ°¤òÌÜ·â¤·¤¿¤È¤¤¤¦°¤Éô¤«¤ì¤ó¤â¡ÖÊâ¤¤¤Æ°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤È°´¤µ¤ó¤Ë²£¤«¤éÈ´¤«¤µ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç»ä¤â»È¤Ã¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼È´¤«¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡fav me¤Ï¡¢¥¢¥½¥Ó¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¿·¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖPEAK SPOT¡×¤è¤êº£Ç¯4·î¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢¾®Ìî»û¡¢À¥Çµ¡¢°¤Éô¡¢Àî´ßÎÜÆá¡¢ßºÀîÉñ¹á¡¢´Ý»³ÍöÆà¡¢ÃæËÜ¤³¤Þ¤ê¤Î7¿Í¡£¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é½Ð²ñ¤¦¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¡Öfavorite me¡×¡á¡Ö»ä¤ò¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£6·î1Æü¤«¤é¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×½é¤ÎÅìÌ¾ºå¥Ä¥¢¡¼¡ØWe're fav me¡Ù¤Î³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£