¡Úµð¿Í¡Û£´¾¡ÌÜ¤ÎÀÖÀ±Í¥»Ö¡Ö£³²ó¤«¤é¤Ï¤É¤ó¤É¤ó¥¾¡¼¥óÆâ¤ËÅê¤²¹þ¤á¤¿¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×ÀèÆ¬ÂÇ¼ÔÃÆ¤Î£±¼ºÅÀ¤Î¤ß
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ÃæÆü£±¡½£´µð¿Í¡Ê£³£°Æü¡¦¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡µð¿Í¤¬ÃæÆü¤ËµÕÅ¾¾¡¤Á¤Ç£²Ï¢¾¡¡£ÀèÈ¯¤ÎÀÖÀ±Í¥»ÖÅê¼ê¤Ï½é²ó¤ËÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¥¢¡¼¥Á¤Ç£±ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢£²²ó°Ê¹ß¤ÏÆÀÅÀ¤òµö¤µ¤º£¶²ó¤Þ¤ÇÅê¤²¡¢£´°ÂÂÇ£±¼ºÅÀ¤Ç£´¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£ÂÇÀþ¤ÏÃæÆü¤ÎÀèÈ¯¡¦ÂçÌîÍºÂçÅê¼ê¤Ë£µ²ó¤Þ¤Ç£³°ÂÂÇÌµÆÀÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢£¶²ó¤ËµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤·£·²ó¤Ë¤Ï£²ÅÀ¤òÄÉ²Ã¡¢£³ÅÀ¤Î¥ê¡¼¥É¤òµß±ç¿Ø¤¬¼é¤Ã¤Æ²÷¾¡¤·¤¿¡£¼é¸î¿À¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹Åê¼ê¤Ï£¶Ç¯Ï¢Â³¤Î£²£°¥»¡¼¥ÖÌÜ¤òµó¤²¡¢³«Ëë¤«¤é£²£´»î¹çÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¤Ç£²£°£±£²Ç¯¤Î»³¸ýÅ´Ìé¤ÎµåÃÄµÏ¿¤ËÊÂ¤ó¤À¡£
¡Úµð¿Í¡¦ÀÖÀ±Í¥»ÖÅê¼ê¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
¡½ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤ËËÜÎÝÂÇ
¡Ö£±ÅÀ¼è¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç²¿¤È¤«Ç´¤Ã¤Æ»î¹ç¤òºî¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤È»×¤Ã¤ÆÅê¤²¤Þ¤·¤¿¡×
¡½½¤Àµ¤·¤¿
¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯£±¥¢¥¦¥È¤º¤Ä¹ÃÈå¤µ¤ó¿®¤¸¤ÆÅê¤²¤è¤¦¤È¡£¼éÈ÷¤Ë¤â½õ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤·µÕÅ¾¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡×
¡½²¿¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿
¡Ö¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤«¤é¤Ê¤«¤Ê¤«¾¡Éé¤Ë¤¤¤±¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢£³²ó¤«¤é¤Ï¤É¤ó¤É¤ó¥¾¡¼¥óÆâ¤ËÅê¤²¹þ¤á¤¿¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¼£¶²ó¤ËµÕÅ¾¡¢£·²ó¤Ë¤ÏÃæ²¡¤·¤È±ç¸î¤¬¤¢¤Ã¤¿
¡ÖÇ´¤ê¶¯¤¯Åê¤²¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤È¡¢ËÍ¼«¿È¤â¥Ð¥ó¥È¤¬·è¤Þ¤é¤º¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤éÎý½¬¤·¤Æ·è¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡Ý£´¾¡£³ÇÔ¤ÇÇòÀ±Àè¹Ô
¡Ö¤³¤³¤«¤é¾¡¤ÁÀ±¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤Þ¤¿¼¡¤Ë¸þ¤±¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼¡¤â¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×