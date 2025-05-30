¡Ú°ìÌä°ìÅú¡Ê2¡Ë¡Û²£ÉÍMÀ¾ÌîSD¤ËÊ¹¤¯¡Ä¾¾±Ê»á¤Îº£¸å¤Ï¡Ö¡È¥Þ¥Ä¥Ê¥¬¡¦¥·¥²¥¿¥Ä¡É¤È¤¤¤¦¥Ý¥¹¥È¤Ç¤â¡×
¡¡²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Ï30Æü¡¢¾¾±ÊÀ®Î©GK¥³¡¼¥Á¡Ê62¡Ë¤¬¼Ç¤¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Åö½é¤ÏÂàÃÄ¤Î°Õ»×¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢°ÖÎ±¤ò¼õ¤±¤Æº£¸å¤â²¿¤é¤«¤ÎÌò¿¦¤Ç¥¯¥é¥Ö¤Ë»Ä¤ë¡£
¡¡À¾ÌîÅØ¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥À¥¤¥ì¥¯¥¿¡¼¡ÊSD¡¢54¡Ë¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¿ÀÆàÀî¸©²£¿Ü²ì»ÔÆâ¤Î¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ç¼èºàÂÐ±þ¡£¾¾±ÊGK¥³¡¼¥Á¤Î¼Ç¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤Ç¤¹¤¬¡¢¾¾±ÊÀ®Î©GK¥³¡¼¥Á¤è¤ê¼Ç¤¤ÎÉ½ÌÀ¤ò¼õ¤±¡¢¸½¾ì¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡À¾ÌîSD¤È¤Î¼ç¤Ê°ìÌä°ìÅú¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡¡½¡½¾¾±ÊGK¥³¡¼¥Á¤«¤é¼Ç¤¤Î°Õ»×¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¤¤¤Ä¤«¡£
¡¡¡Öº£²ó¤Î°ìÈ¯¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²¿ÅÙ¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¡×
¡¡¡½¡½ÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤ëÅÙ¤Ë°ÖÎ±¤·¤Æ¤¤¤¿¡©
¡¡¡Ö¤Ï¤¤¡×
¡¡¡½¡½¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Î¼Ç¤¤Ï»ß¤á¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡¡¡Öº£²ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï»ß¤á¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£º£¤Þ¤Ç¤Î·Ð°Þ¤â´Þ¤á¤Æ¡×
¡¡¡½¡½º£¸å¤â¥¯¥é¥Ö¤Ë»Ä¤ë¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´Ø¤ï¤ë¤Î¤«¡£ËÜ¿Í¤Î´õË¾¤Ê¤É¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¡£
¡¡¡Ö¤ä¤Ï¤ê¡¢º£¤Ï¥Á¡¼¥à¤â¥¯¥é¥Ö¤â¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤è¤ê¶¯¤¯°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤¤¤¦Ã±°Ì¤«¤é¥¯¥é¥Ö¤È¤«¥¯¥é¥Ö³°Éô¤â´Þ¤á¤Æ°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë½ÅÍ×À¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿»ëÅÀ¤Ç´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤¤¤¦Êý¸þÀ¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£¡Ê¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¸ùÀÓ¤«¤é¡Ë¡È¥Þ¥Ä¥Ê¥¬¡¦¥·¥²¥¿¥Ä¡É¤È¤¤¤¦¥Ý¥¹¥È¤Ç¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¡½¡½GK¥³¡¼¥Á¤È¤·¤ÆÍ¦Âà¡©
¡¡¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¿Í¤Î°Õ»×¤Ç¶á¤¤¾Íè¤Ë¡ÊÉüµ¢¤Î¡Ë²ÄÇ½À¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Î¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¡Ê¤Ç¤ÎGK¥³¡¼¥Á¡Ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×