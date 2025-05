イラストレーター ナガノによる人気の漫画『ちいかわ』に登場する話題のラーメン屋さんをイメージした「ちいかわラーメン 豚」が、池袋PARCOにて2025年5月31日より期間限定で登場!

ちいかわラーメン 豚

会期:2025年5月31日(土)より期間限定オープン

会場:池袋PARCO 本館8F 豊島区南池袋1丁目28−2

営業時間:11:00〜22:00(最終ご入店21:00)

※営業時間は池袋PARCOに準じて変更になる場合があります

イラストレーター ナガノによる人気の漫画『ちいかわ』に登場する話題のラーメン屋さんをイメージした「ちいかわラーメン 豚」が、池袋PARCOにて期間限定で登場!

これまでちいかわ コラボカフェの「ちいかわカフェ」、「ちいかわ飯店」、「ちいかわレストラン」にて、漫画内に登場するラーメンを再現した大人気のラーメンメニュー「郎」シリーズ。

このシリーズを目玉にした『ちいかわ』のラーメン屋さんが「ちいかわラーメン 豚」です。

ラーメンはサイズを「ミニ(ちいかわ)」、「小(ハチワレ)」、「大(うさぎ)」の3種から選べ、オリジナルどんぶりにて提供。

ラーメンメニューを注文すると、特典としてオリジナルどんぶりデザインの特製ステッカーをそれぞれもらえます☆

ドリンクは、オリジナルラベルの黒烏龍茶のペットボトルの他、シーサーのみかんジュース、モモンガのホワイトソーダ、くりまんじゅうの禁酒期間ドリンク(コーラ)、オリジナルジョッキで提供する生ビールを用意。

ドリンク注文すると、特典としてランダムクリアカードがもらえます。

さらに、2024年夏人気を博した期間限定メニュー「冷やし中華(柿の種トッピング)」を池袋PARCO店オープン時2025年5月31日より8月31日まで提供。

こちらは、名古屋PARCO店、心斎橋PARCO店、広島PARCO店(4/18(金)オープン)でも同期間で提供されます。

店内では、飲食ご利用の方に限り、メニューに使用している食器類などを中心にしたオリジナルグッズを購入可能です。

「ちいかわラーメン 豚」のオリジナルグッズは、公式ECショップ「ちいかわマーケット」でも販売しています。

ちいかわラーメン豚 メニュー

ラーメン豚はサイズを選択可能です。

ミニはちいかわ、小はハチワレ、大はうさぎが提供。

それぞれのキャラクターを模ったはんぺんを盛り付け。

お好みをコールで伝えます。

【ラーメン 豚 カスタマイズオーダー】

1ニンニク入れますか?

2野菜そのままor増やす

3背油そのままor増やす

4醤油ダレをかけてカラメにするか

※こちらは無料になります。

※スープにニンニクは入っております

またラーメン注文特典としてノベルティステッカーがプレゼントされます。

※ごサイズと同じ絵柄のステッカーをラーメン1杯につき1枚プレゼント

※絵柄によりサイズが異なります。

ラーメン用に卓上には調味料も用意されています。

ラーメン豚大

1,980円(税込)

「ラーメン豚大」はうさぎが提供!

麺量300gの大ボリュームです。

ラーメン豚小

1,760円(税込)

「ラーメン豚小」はハチワレが提供!

麺量は200gと通常のラーメンの大盛り程度のボリュームです。

ラーメン豚ミニ

1,540円(税込)

「ラーメン豚ミニ」はちいかわが提供!

麺量130gと通常のラーメン程度のボリュームです。

冷やし中華(柿の種トッピング)

1,760円(税込)

名古屋店舗で展開されている期間限定メニュー「冷やし中華(柿の種トッピング)」を2024年9月30日まで期間限定で販売。

「冷やし中華(柿の種トッピング)」はモモンガが提供!

ちいかわラーメン豚ドリンクメニュー

ドリンクご注文特典:ノベルティクリアカード

ドリンク1点注文につきノベルティクリアカードをランダムに1枚プレゼント。

※絵柄は選べません。

黒烏龍茶

500円(税込)

オリジナルラベルの黒烏龍茶のペットボトル。

みかんジュース

660円(税込)

シーサーのみかんジュース。

ホワイトソーダ

770円(税込)

モモンガのホワイトソーダ。

禁酒期間ドリンク(コーラ)

770円(税込)

くりまんじゅうの禁酒期間ドリンク(コーラ)

生ビール

935円(税込)

オリジナルジョッキで提供する生ビールが用意されています。

ちいかわラーメン 豚オリジナルグッズ

オリジナルグッズは、「ちいかわラーメン 豚」を利用すると買い物可能です。

公式オンラインストア(通販)「ちいかわマーケット」でも販売中です。

※「ちいかわラーメン 豚」オリジナルグッズは、1種につきお一人様2点までとなります。

※グッズ購入のみの利用はできませんので、予めご了承ください。

どんぶりミニ(ちいかわ)

2,200円(税込)

サイズ:約直径164×H86mm(底面:約直径75mm)

容量:880ml

材質:磁器

製造地:日本

店舗で使用しているミニサイズ(ちいかわ)のどんぶり。

どんぶり小(ハチワレ)

2,530円(税込)

サイズ:約直径176×H86mm(底面:約直径85mm)

容量:1,150ml

材質:磁器

製造地:日本

店舗で使用している小サイズ(ハチワレ)のどんぶり。

どんぶり大(うさぎ)

2,750円(税込)

サイズ:約直径188×H98mm(底面:約直径92mm)

容量:1,430ml

材質:磁器

製造地:日本

店舗で使用している大サイズ(うさぎ)のどんぶり。

冷やし中華皿(モモンガ)

2,200円(税込)

サイズ(約):直径214×H47mm(底面:直径124mm)

材質:磁器

製造地:日本

店舗で使用している冷やし中華(モモンガ)のお皿です。

ジョッキグラス

2,090円(税込)

サイズ:約直径71×H152mm

容量:360ml

材質:ガラス

製造地:日本

店舗で使用しているジョッキグラス。

お冷グラス

1,100円(税込)

サイズ:約直径67×H80mm(底面:約直径57mm)

容量:200ml

材質:ガラス

製造地:日本

店舗でお冷提供時に使用しているグラスも購入可能です。

フェイスタオル

2,090円(税込)

サイズ:約H350×W820mm

材質:綿100%

製造地:日本

スタッフも使用しているフェイスタオル。

ちいかわが大きくデザインされています。

リストバンド

1,430円(税込)

サイズ:約H70×W80mm

材質:綿(コットン)、アクリル、ポリエステル、ポリウレタン

製造地:日本

スタッフも使用している黄色いリストバンド。

Tシャツ

各2,970円(税込)

Sサイズ:着丈65×身幅49×肩幅42×袖丈19cm

Mサイズ:着丈69×身幅52×肩幅46×袖丈20cm

Lサイズ:着丈73×身幅55×肩幅50×袖丈22cm

XLサイズ:着丈77×身幅58×肩幅54×袖丈24cm

材質:綿100%

製造地:

本体:中国またはベトナム

プリント:日本

5.6オンスのスタンダードなTシャツ

「よれない・透けない・長持ちする」といった三拍子がそろった一枚です。

ロゴダイカットステッカー

385円(税込)

サイズ:約H58×W60mm

材質:PVC

製造地:日本

ちいかわラーメン豚ロゴを使用したステッカー。

メラミン皿

新登場のメラミン皿と

レンゲ

レンゲも販売されています。

『ちいかわ』に登場している話題のラーメン屋が池袋PARCOに期間限定で登場!

事前予約優先制なので、予約方法は公式ホームページをご確認ください。

