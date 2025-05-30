¸¶Ìý¤Ï£¶£°¥É¥ëÂæÁ°È¾¤Ë²¼¤²¤Æ»Ï¤Þ¤ë¡á£Î£Ù¸¶Ìý¥ªー¥×¥ó
NY¸¶ÌýÀèÊª7 25·î¸Â¡ÊWTI¡Ë(NY»þ´Ö08:41)
1¥Ð¥ì¥ë¡á60.39¡Ê-0.55¡¡-0.90%¡Ë