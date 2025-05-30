Æü·Ð225ÀèÊª¡§30Æü22»þ¡á230±ß°Â¡¢3Ëü7730±ß
¡¡30Æü22»þ00Ê¬¸½ºß¡¢Âçºå¼è°ú½ê¤ÎÆü·Ð225ÀèÊª´ü¶á2025Ç¯6·î¸Â¤ÏÁ°ÆüÈæ230±ß°Â¤Î3Ëü7730±ß¤ÈµÞÍî¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Î¸½Êª½ªÃÍ3Ëü7965.1±ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï235.1±ß°Â¡£½ÐÍè¹â¤Ï5550Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡TOPIXÀèÊª´ü¶á¤Ï2779.5¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÁ°ÆüÈæ18¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¡¢TOPIX¤Î¸½Êª½ªÃÍÈæ¤Ï22.07¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¤Ç¿ä°Ü¡£
¡û¼çÍ×ÀèÊª²Á³Ê¡¦22»þ00Ê¬»þÅÀ
ÌÃÊÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À¶»»ÃÍ(½ªÃÍ)¡¡Á°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ¡¡¡¡¡¡½ÐÍè¹â
Æü·Ð225ÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 37730¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-230¡¡¡¡¡¡¡¡5550
Æü·Ð225mini ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 37730¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-230¡¡¡¡¡¡108161
TOPIXÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2779.5¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ -18¡¡¡¡¡¡¡¡5935
JPXÆü·Ð400ÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 25200¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-140¡¡¡¡¡¡¡¡ 373
¥°¥íー¥¹»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 739¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-4¡¡¡¡¡¡¡¡ 241
Åì¾ÚREIT»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡ÇäÇãÉÔÀ®Î©
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¡¡TOPIXÀèÊª´ü¶á¤Ï2779.5¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÁ°ÆüÈæ18¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¡¢TOPIX¤Î¸½Êª½ªÃÍÈæ¤Ï22.07¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¤Ç¿ä°Ü¡£
¡û¼çÍ×ÀèÊª²Á³Ê¡¦22»þ00Ê¬»þÅÀ
ÌÃÊÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À¶»»ÃÍ(½ªÃÍ)¡¡Á°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ¡¡¡¡¡¡½ÐÍè¹â
Æü·Ð225ÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 37730¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-230¡¡¡¡¡¡¡¡5550
Æü·Ð225mini ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 37730¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-230¡¡¡¡¡¡108161
TOPIXÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2779.5¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ -18¡¡¡¡¡¡¡¡5935
JPXÆü·Ð400ÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 25200¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-140¡¡¡¡¡¡¡¡ 373
¥°¥íー¥¹»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 739¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-4¡¡¡¡¡¡¡¡ 241
Åì¾ÚREIT»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡ÇäÇãÉÔÀ®Î©
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹