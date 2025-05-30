Æü¸þºä46¡¢¿·ÂÎÀ©¥é¥¤¥Ö¡¡¸Þ´üÀ¸¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËÀä»¿¤ÎÀ¼¡¡¡ÖÂ¨ÀïÎÏ²á¤®¤ë¡×¡Ö¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤¬À¨¤¤¡×
¡¡Æü¸þºä46¤¬¿·ÂÎÀ©¤ÇÄ©¤à¥é¥¤¥Ö¡ÖBRAND NEW LIVE 2025¡ØOVER THE RAINBOW¡Ù¡×¤¬¡¢5·î28Æü¡¦29Æü¤Î2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢Åìµþ¡¦¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ìÂè°ìÂÎ°é´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÂ¨ÀïÎÏ²á¤®¤ë¡×¡Ö¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤¬À¨¤¤¡×¥Õ¥¡¥ó¤¬Àä»¿¤·¤¿¸Þ´üÀ¸¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹
¡¡13th¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÂ´¶È¼Ì¿¿¤À¤±¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡×¤Î³èÆ°¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢¥°¥ë¡¼¥×·ëÀ®»þ¤«¤éºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿°ì´üÀ¸¤¬Á´°÷Â´¶È¡£ËÜ¥é¥¤¥Ö¤Ï¤½¤ì°Ê¹ß½é¤È¤Ê¤ë¸ø±é¤Ç¤¢¤ê¡¢27Æü¤Ë½é¤ÎÃ±ÆÈ¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·²ñ¡×¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¸Þ´üÀ¸10Ì¾¤â»²²Ã¡£ÁíÀª30Ì¾¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Á¡¢¿·¤¿¤Ê¥°¥ë¡¼¥×¤Î»Ñ¤òÁ¯¤ä¤«¤Ë±Ç¤·½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¥é¥¤¥ÖÃæÈ×¤«¤éÅÐ¾ì¤·¤¿¸Þ´üÀ¸¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢¸Þ´üÀ¸³Ú¶Ê¡Ö¥¸¥ã¡¼¥Þ¥ó¥¢¥¤¥ê¥¹¡×¤ò¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÂçÌî°¦¼Â¤òÃæ¿´¤Ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£Á´ÂÎ¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï½éÈäÏª¤È¤Ê¤ê¡¢²ñ¾ì¤Î¤ª¤Ò¤µ¤Þ¡ÊÆü¸þºä46¥Õ¥¡¥ó¡Ë¤«¤é¤ÏÂç¤¤ÊÀ¼±ç¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢»Í´üÀ¸³Ú¶Ê¡Ö¥·¡¼¥é¥«¥ó¥¹¡×¡¢»°´üÀ¸³Ú¶Ê¡Ö¥Ñ¥¯¥Á¡¼¡¡¥Ô¡¼¥Þ¥ó¡¡¥°¥ê¡¼¥ó¥Ô¡¼¥¹¡×¡¢Æó´üÀ¸³Ú¶Ê¡ÖYou¡Çre in my way¡×¤â¡¢ÀèÇÚ¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¶¦¤ËÈäÏª¡£¡Ö¥·¡¼¥é¥«¥ó¥¹¡×¤Ç¤Ï»Í´üÀ¸¤ÎÀµ¸»»ÊÍÛ»Ò¤È¸Þ´üÀ¸¤ÎÊÒ»³¼Ó´õ¤¬¡¢¡Ö¥Ñ¥¯¥Á¡¼¡¡¥Ô¡¼¥Þ¥ó¡¡¥°¥ê¡¼¥ó¥Ô¡¼¥¹¡×¤Ç¤Ï»°´üÀ¸¤Î»³¸ýÍÛÀ¤¤È¸Þ´üÀ¸¤Îº´Æ£Í¥±©¤¬¡¢¤½¤·¤Æ¡ÖYou¡Çre in my way¡×¤Ç¤ÏÆó´üÀ¸¤Î²ÏÅÄÍÛºÚ¤È¸Þ´üÀ¸¤Î²¼ÅÄ°á¼îµ¨¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¡¡½ªÈ×¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡¢»Í´üÀ¸¤ÎÀµ¸»»Ê¤ÈÆ£Öº²ÌÊâ¤¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡ÖÀäÂÐÅªÂèÏ»´¶¡×¤ò¡¢¸Þ´üÀ¸¤ÎÂçÌî¤È¾¾Èøºù¤¬W¥»¥ó¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£¸Þ´üÀ¸10Ì¾¤ÇÈäÏª¤·¡¢3·î¤Î¥°¥ë¡¼¥×²ÃÆþ¤«¤é¤ï¤º¤«2¥õ·î¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤Æ²¡¹¤¿¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¥é¥¤¥Ö¤ò´ÑÍ÷¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¸Þ´üÀ¸¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤®¡¢¡Ö¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¥Ñ¥Õ¥©¤âÂ¨ÀïÎÏ²á¤®¤¿¡×¡Ö¸Þ´üÀ¸¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤¬À¨¤¤¡×¡ÖÂçÌî¤µ¤ó¡õ¾¾Èø¤µ¤ó¤ÎÀäÂÐÅªÂèÏ»´¶¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÂ¨ÀïÎÏ²á¤®¤ë¡×¡Ö¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤¬À¨¤¤¡×¥Õ¥¡¥ó¤¬Àä»¿¤·¤¿¸Þ´üÀ¸¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹
¡¡13th¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÂ´¶È¼Ì¿¿¤À¤±¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡×¤Î³èÆ°¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢¥°¥ë¡¼¥×·ëÀ®»þ¤«¤éºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿°ì´üÀ¸¤¬Á´°÷Â´¶È¡£ËÜ¥é¥¤¥Ö¤Ï¤½¤ì°Ê¹ß½é¤È¤Ê¤ë¸ø±é¤Ç¤¢¤ê¡¢27Æü¤Ë½é¤ÎÃ±ÆÈ¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·²ñ¡×¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¸Þ´üÀ¸10Ì¾¤â»²²Ã¡£ÁíÀª30Ì¾¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Á¡¢¿·¤¿¤Ê¥°¥ë¡¼¥×¤Î»Ñ¤òÁ¯¤ä¤«¤Ë±Ç¤·½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢»Í´üÀ¸³Ú¶Ê¡Ö¥·¡¼¥é¥«¥ó¥¹¡×¡¢»°´üÀ¸³Ú¶Ê¡Ö¥Ñ¥¯¥Á¡¼¡¡¥Ô¡¼¥Þ¥ó¡¡¥°¥ê¡¼¥ó¥Ô¡¼¥¹¡×¡¢Æó´üÀ¸³Ú¶Ê¡ÖYou¡Çre in my way¡×¤â¡¢ÀèÇÚ¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¶¦¤ËÈäÏª¡£¡Ö¥·¡¼¥é¥«¥ó¥¹¡×¤Ç¤Ï»Í´üÀ¸¤ÎÀµ¸»»ÊÍÛ»Ò¤È¸Þ´üÀ¸¤ÎÊÒ»³¼Ó´õ¤¬¡¢¡Ö¥Ñ¥¯¥Á¡¼¡¡¥Ô¡¼¥Þ¥ó¡¡¥°¥ê¡¼¥ó¥Ô¡¼¥¹¡×¤Ç¤Ï»°´üÀ¸¤Î»³¸ýÍÛÀ¤¤È¸Þ´üÀ¸¤Îº´Æ£Í¥±©¤¬¡¢¤½¤·¤Æ¡ÖYou¡Çre in my way¡×¤Ç¤ÏÆó´üÀ¸¤Î²ÏÅÄÍÛºÚ¤È¸Þ´üÀ¸¤Î²¼ÅÄ°á¼îµ¨¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¡¡½ªÈ×¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡¢»Í´üÀ¸¤ÎÀµ¸»»Ê¤ÈÆ£Öº²ÌÊâ¤¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡ÖÀäÂÐÅªÂèÏ»´¶¡×¤ò¡¢¸Þ´üÀ¸¤ÎÂçÌî¤È¾¾Èøºù¤¬W¥»¥ó¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£¸Þ´üÀ¸10Ì¾¤ÇÈäÏª¤·¡¢3·î¤Î¥°¥ë¡¼¥×²ÃÆþ¤«¤é¤ï¤º¤«2¥õ·î¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤Æ²¡¹¤¿¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¥é¥¤¥Ö¤ò´ÑÍ÷¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¸Þ´üÀ¸¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤®¡¢¡Ö¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¥Ñ¥Õ¥©¤âÂ¨ÀïÎÏ²á¤®¤¿¡×¡Ö¸Þ´üÀ¸¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤¬À¨¤¤¡×¡ÖÂçÌî¤µ¤ó¡õ¾¾Èø¤µ¤ó¤ÎÀäÂÐÅªÂèÏ»´¶¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£