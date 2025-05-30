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GAME. SET. MATCH. #CFC | #UECLFinal pic.twitter.com/eTBQCPaMcp— Chelsea FC (@ChelseaFC) May 29, 2025