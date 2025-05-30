µð¿Í¡¦ÀÖÀ±¡¢ÀèÆ¬ÂÇ¼ÔÃÆ¤òÍá¤Ó¤ë¤â6²ó1¼ºÅÀ¤Ç4¾¡ÌÜ¡¡´äÀ¥»á¡Ö2²ó¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òÎ¿¤¤¤À¤Î¤¬Âç¤¤¤¡×
¡ü ÃæÆü 1 ¡Ý 4 µð¿Í ¡û
¡ã9²óÀï¡¦¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¥Ê¥´¥ä¡ä
¡¡Åì³¤¥é¥¸¥ª¤ÎÀ©ºî¤Ç¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼¤Ç¤âÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿30Æü¤ÎÃæÆü¡Ýµð¿ÍÀï¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿´äÀ¥¿Îµª»á¤¬¡¢µð¿Í¤ÎÀèÈ¯¡¦ÀÖÀ±Í¥»Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡ÀÖÀ±¤Ï½é²óÀèÆ¬¤Î¾åÎÓÀ¿ÃÎ¤ËÀèÆ¬ÂÇ¼ÔËÜÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤ë¤È¡¢0¡Ý1¤Î2²ó¤âÌµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¤¤¿¤¬¡¢Â¼¾¾³«¿Í¤ÎÅêµ¾ÂÇ¡¢ÂçÌîÍºÂç¤ò¸«Æ¨¤·»°¿¶¡¢¾åÎÓ¤òÅê¥´¥í¤ÇÌµ¼ºÅÀ¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â¥¹¥³¥¢¥Ü¡¼¥É¤Ë0¤òÊÂ¤Ù¤ë¤È¡¢ÂÇÀþ¤¬6²ó¤ËµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¡£ÀÖÀ±¤Ï6²ó¡¦81µå¤òÅê¤²¡¢4Èï°ÂÂÇ¡¢6Ã¥»°¿¶¡¢1¼ºÅÀ¤Ë¤Þ¤È¤á¡¢4¾¡ÌÜ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡´äÀ¥»á¤Ï¡Ö2²ó¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òÎ¿¤¤¤À¤Î¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¢¤½¤³¤Ç¤â¤·¼ºÅÀ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢º£Æü¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¤é¡¢1²ó¡¢2²ó¤È¶ìÏ«¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢3²ó°Ê¹ß¤ÏËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤é¤·¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡ÊÄó¶¡¡§Åì³¤¥é¥¸¥ª ¥¬¥Ã¥Ä¥Ê¥¤¥¿¡¼¡Ë