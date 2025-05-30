Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ÎÃæ¹ñ¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡¢Íè¾ì¼Ô35Ëü¿Í¤òÆÍÇË
Ãæ¹ñ¹ñºÝËÇ°×Â¥¿Ê°Ñ°÷²ñ¡ÊËÇÂ¥²ñ¡Ë¤ÎìäèÌÊóÆ»´±¤Ï30Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿5·î¤ÎÄêÎãµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢2025Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ç¤ÎÃæ¹ñ¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Î±¿±Ä¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ìäÊóÆ»´±¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Ãæ¹ñ¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢³Æ¹ñ¤ÎÍ×¿Í¤äÃøÌ¾¿ÍÌó100¿Í¤ò´Þ¤à¡¢±ä¤Ù35Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¹ñÆâ³°¤ÎÍè¾ì¼Ô¤ò·Þ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºßËüÇî¤ÇºÇ¤â¿Íµ¤¤Î¤¢¤ë¹ñ²È¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ¹ñ¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Ç¤Ï³«´Û°ÊÍè¡¢»ÍÀî¾Ê¡¢ËÌµþ»Ô¡¢¿¼¥»¥ó»Ô¡¢Å·ÄÅ»Ô¡¢¹¾ÁÉ¾Ê¡¢³¤Æî¾Ê¤Ê¤É¤ÎÃÏÊý¥¤¥Ù¥ó¥È¥¦¥¤¡¼¥¯¤¬¼¡¡¹¤È³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢ÆÃ¿§¤¢¤ë¥Æ¡¼¥Þ¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤ÎºÅ¤·¤Ï¡¢Ê¸²½Å¸¼¨¡¦µ»½Ñ¸òÎ®¡¦»º¶È¶¨ÎÏ¤Ê¤ÉÂ¿ÊýÌÌ¤Ë¤ï¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
ìäÊóÆ»´±¤Ï¡¢¡Öº£¸å¤Ï¡¢°ú¤Â³¤Â¿ºÌ¤ÇÆâÍÆËÉÙ¤Ê¸òÎ®³èÆ°¤òÅ¸³«¤·¡¢¿·»þÂå¤Ë¤ª¤±¤ëÃæ¹ñ¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê»Ñ¤ò¡¢¤è¤êÎ©ÂÎÅª¤«¤ÄÀ¸¤À¸¤¤È¤·¤¿·Á¤ÇÀ¤³¦¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë