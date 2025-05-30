ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦Ã£¤¬2¾¡ÌÜ¡¡7²óÅÓÃæ5°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¡¢ËüÇÈ¤¬4Ç¯Ï¢Â³2·åHR¡Ä30Æü¤Î¥Ñ¡¦·ë²Ì
¥í¥Ã¥Æ¡¦¾®Åç¤Ï6²ó84µå4°ÂÂÇ3¼ºÅÀ¤Ç4ÇÔÌÜ
¡¡¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉËÌ³¤Æ»¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÆüËÜ¥Ï¥à-¥í¥Ã¥Æ¤Ï¡¢4-1¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¤¬¾¡Íø¤·¤¿¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤ÎÀèÈ¯¡¦Ã£¹§ÂÀÅê¼ê¤Ï¡¢5²ó¤Þ¤ÇÍ×½ê¤òÄù¤áÆóÎÝ¤òÆ§¤Þ¤»¤Ê¤¤Åêµå¡£6²ó¤ËÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤ËÆóÎÝÂÇ¤òµö¤¹¤â¡¢¸åÂ³¤òÃÇ¤ÁÆÀÅÀ¤ÏÍ¿¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£7²ó¤Ë2°ÂÂÇ¤Ê¤É¤Ç2»à°ì¡¢»°ÎÝ¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¹ßÈÄ¡£Âå¤ï¤Ã¤¿¶Ì°æÂçæÆÅê¼ê¤¬Â³¤¯ÂÇ¼Ô¤ò»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤¿¡£
¡¡8²ó¤ÏÂ¹°×âýÅê¼ê¤¬»³ËÜ¤Ë3¹æ¥½¥í¤òÍá¤Ó¤ë¤â¡¢Ä¾¸å¤Î8²ó¤ËËüÇÈÃæÀµ³°Ìî¼ê¤¬4Ç¯Ï¢Â³2·å¤È¤Ê¤ë10¹æ¥½¥í¤òÊü¤Á¡¢¥¹¥³¥¢¤Ï4-1¤Ë¡£9²ó¤ÏÅÄÃæÀµµÁÅê¼ê¤¬Äù¤á¡¢»î¹ç¤Ï½ªÎ»¤·¤¿¡£ÀèÈ¯¤ÎÃ£Åê¼ê¤¬7²óÅÓÃæ114µå5°ÂÂÇÌµ»Í»àµå8Ã¥»°¿¶Ìµ¼ºÅÀ¤Ç2¾¡ÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡ÇÔ¤ì¤¿¥í¥Ã¥Æ¤Ï¡¢ÀèÈ¯¤Î¾®ÅçÏÂºÈÅê¼ê¤¬6²ó84µå4°ÂÂÇ3»Í»àµå7Ã¥»°¿¶3¼ºÅÀ¤ÎÆâÍÆ¤Ç4ÇÔÌÜ¡£ÂÇÀþ¤Ï6²ó¤Þ¤Ç»¶È¯3°ÂÂÇ¤È¡¢Ã£¤ò¹¶Î¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ê¡Ö¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥° ¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¡×ÊÔ½¸Éô¡Ë
¡Êµ»öÄó¶¡¡§¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥° ¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¡Ë