30Æü¸áÁ°¡¢¿·³ã¸©¾å±Û»Ô¤Ç80ÂåÃËÀ­¤¬±¿Å¾¤¹¤ëÉáÄÌ¾èÍÑ¼Ö¤¬¾¦¶È»ÜÀßÅ¹ÊÞ¤ÎÉ÷½ü¼¼¤Ë¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»ö¸Î¤Ë¤è¤ë¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£

30Æü¸áÁ°10»þÈ¾¤³¤í¡¢¾å±Û»Ô³Áºê¶è³ÁºêÃÏÆâ¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤Ç¡¢80ÂåÃËÀ­¤¬±¿Å¾¤¹¤ëÉáÄÌ¾èÍÑ¼Ö¤¬Å¹ÊÞ¤ÎÉ÷½ü¼¼¤Ë¾×ÆÍ¤·¡¢Áë¥¬¥é¥¹¤ä»ÙÃì¤Ê¤É¤òÂ»²õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»ö¸Î¤Ë¤è¤ë¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£

»ö¸Î¤Ï¾¦¶È»ÜÀß¤Î½¾¶È°÷¤Î110ÈÖÄÌÊó¤ÇÈ¯³Ð¡£

·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃËÀ­¤Ï¡ÖÇã¤¤Êª¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æµ¢¤í¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¥Ð¥Ã¥¯¥®¥¢¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤«¤ºÈ¯¿Ê¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Ãó¼Ö¾ì¤«¤é¼Ö¤òÈ¯¿Ê¤µ¤»¤¿ºÝ¤ÎÃ±ÆÈ»ö¸Î¤Ç¡¢¼Ö»ß¤á¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸åÊý¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯À½¤Î¥Ù¥ó¥Á¤ò´¬¤­¹þ¤ß¡¢Å¹ÊÞÉ÷½ü¼¼¤ÎÁë¥¬¥é¥¹2Ëç¤È¥¢¥ë¥ßÀ½¤Î»ÙÃì¤òÂ»²õ¤·¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£

·Ù»¡¤Ï»ö¸Î¸¶°øÅù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£