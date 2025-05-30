1.¤«¤´¤·¤Þ¥ê¥ä¥«ー²°Âæ

Æü»þ: 5/30(¶â)～6/15(Æü)16:00～21:00

¾ì½ê:¼¯»ùÅç»Ô¹ÃÆÍÀîº¸´ßÎÐÃÏ¡ÊÂçµ×ÊÝÍøÄÌÆ¼Áü¸þ¤«¤¤¡Ë

¼«Á³¤äÌëÉ÷¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é²°Âæ¥°¥ë¥á¤È¤ª¼ò¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£

½é³«ºÅ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢¸©Æâ¤Î°û¿©Å¹£¶Å¹ÊÞ¤¬½¸·ë¡ª²°Âæ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¶õ´Ö¤ò¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£

2.Å·Ê¸´Û¤ß¤ë¤¯¥Õ¥§¥¹¥¿

Æü»þ: 5/31(ÅÚ)11:00～16:00

¾ì½ê:¼¯»ùÅç»Ô¥»¥ó¥Æ¥é¥¹¥¹¥¯¥¨¥¢

Æý¤·¤Ü¤êÂÎ¸³¤äµíÆýÉ¦¥¹¥Þ¥¤¥ë¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡¢µíÆý¥¯¥¤¥ºÂç²ñ¤Ê¤É¤Ê¤É¡¢µíÆý¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë³Ú¤·¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£

¥ì¥Ö¥Ê¥¤¥º¤Î¥Èー¥¯¥·¥çー¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ª¤¼¤Ò¤ª½Ð¤«¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£

3.¤»¤Ã¤Ú¤È¤Ù

Æü»þ: 6/1(Æü)

¾ì½ê:ÆüÃÖ»ÔÆüµÈÄ®

µÈÍøµ´´Ý¿À¼Ò¡Ê¿À»ö8:00～¡¦¤»¤Ã¤Ú¤È¤Ù9:30～¡Ë

È¬È¨¿À¼Ò¡Ê¿À»ö9:30～¡¦¤»¤Ã¤Ú¤È¤Ù10:30～¡Ë

¡Ö¤»¤Ã¤Ú¤È¤Ù¡×¤È¤Ï¡ÖÀº°ìÇÕÄ·¤Ù¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¡¢ÅÄ¤ó¤Ü¤ÎÃæ¤Ç±ß¿Ø¤òÁÈ¤ß¡¢¼ò¤ò°û¤ß¡¢±´¤ò²Î¤¤¤Ê¤¬¤éÀª¤¤¤è¤¯Èô¤ÓÄ·¤Í¡¢°ìÇ¯¤ÎË­ºî¤òµ§´ê¤·¤Þ¤¹¡£

ÅöÆü¤ÏËÀÍÙ¤ê¤äµõÌµÁÎÍÙ¤ê¤Ê¤É¤âÊôÇ¼¤µ¤ì¡¢³èµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£

4.Âè92²ó»³Àî¤ß¤Ê¤Èº×¤ê

Æü»þ: 5/31(ÅÚ)20:00~ 6/1(Æü)8:00～16:00

¾ì½ê:»Ø½É»Ô»³Àîµù¹Á¿åÍÈ¤²¾ìµÚ¤Ó¤½¤Î¼þÊÕ

¹Á¤ÎÈË±É¤È¹Ò³¤¤Î°ÂÁ´¤òµ§´ê¤¹¤ë¤ªº×¤ê¤Ç¡¢¤¢¤µ¤Ã¤Æ6·î1Æü¤Ï¡¢µùÁ¥ÃÄ¥Ñ¥ìー¥É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤ê¡¢¿ÀÍÁ¤äÍÙ¤êÏ¢¤â³¹¤òÎý¤êÊâ¤­¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢³èµû¤Î¤Ä¤«¤ß¼è¤ê¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£

31ÆüÅÚÍËÆü¤ÎÌë¤Ï¡¢²Ö²ÐÂç²ñ¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

5.¤¢¤ê¤¢¤±º²¥Þ¥ë¥·¥§

Æü»þ: 6/1(Æü)10:00～16:00

¾ì½ê:»ÖÉÛ»Ö»ÔÍ­ÌÀ³«ÅÄ¤ÎÎ¤¸ø±à

ÃÏ°è¤Î¤ªÅ¹¤ä¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥Éºî²È¤Ë¤è¤ë½ÐÅ¹¡¢¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÆø¤ï¤¦¤Û¤«¡¢

¥¹¥Æー¥¸¥¤¥Ù¥ó¥È¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

±«Å·»þ¤Ï²ñ¾ì¤¬Í­ÌÀ¾®³Ø¹»¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

¡¦

¡¦

¡¦