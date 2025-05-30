È©¤Ï¥Á¥é¸«¤»¤¬¤¢¤¶¤«¤ï♡ ¥á¥ó¥º¥¦¥±È´·²¤Ê¡Ö¥¤¥ó¥Ê¡¼Æ©¤±¡ßÉôÊ¬¤¢¤­¡×¥³¡¼¥ÇÆÃ½¸

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´4Ëç)

ÃË¤Î¥³¤¬ËÜÅö¤Ë¹¥¤­¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¡È½÷¤ß¡É ¡È¥®¥ã¥Ã¥×¡É ¡È¥·¥ó¥×¥ë¡É¤¬¥­¡¼¥ï¡¼¥É¤ß¤¿¤¤¡ª¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¡Ö½÷¤ß¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢ÃË¥´¥³¥í¤ò¤¯¤¹¤°¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¿§µ¤¤Î¤¢¤ëÈ©¸«¤»¥³¡¼¥Ç¤ò3¤Ä¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥Ê¡¼Æ©¤±¤ÈÈ©¤ÎÉôÊ¬¸«¤»¥³¡¼¥Ç¤ÇÃË¤Î¥³¤Î»ëÀþ¤òÆÈÀê¤·¤Á¤ã¤ª¤¦♡

½÷¤ß

½÷À­¤é¤·¤¤ÂÎ¤Î´Ý¤ß¤ä¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤ÊÈ©¤Ë¥É¥­¥Ã¤È¤¹¤ëÃË»Ò¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂ¿¤«¤Ã¤¿¡ª

¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤¹¤®¤ÏNG¤Ç¡¢¤Û¤É¤è¤¤¿§µ¤¤ò¤Þ¤È¤¦¤³¤È¤¬½ÅÍ×¡£¤½¤Î¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡È¿§µ¤¡É¤Î¤Þ¤È¤¤Êý¡¢¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹♡

¥·¥¢¡¼¥È¥Ã¥×¥¹¡ß¤·¤ã¤ì¥¤¥ó¥Ê¡¼

¥¤¥ó¥Ê¡¼Æ©¤±¤ÏÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£

ÃË¤Î¥³¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥­¥ã¥ß1Ëç¤è¤ê¤â¡¢Æ©¤±¤¬¤¤¤¤¡ª¤Ã¤Æ¤¤¤¦À¼¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¡£¾å¤Ë½Å¤Í¤ë¤è¤ê¤âÃæ¤Î¥¤¥ó¥Ê¡¼¤ò¤¢¤¨¤Æ¸«¤»¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¤¢¤¶¤È¤¤Àµ¹¶Ë¡¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡ª

Men's voice

¡Ö¸«¤»¤Æ¤â¤¤¤¤¥Ö¥é¤òÆ©¤±¤Æ¤ëÉþ±Û¤·¤Ë¸«¤»¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬¤ª¤·¤ã¤ì¤À¤·¡¢¿§µ¤¤â´¶¤¸¤ë¡£¥Ö¥é¤Ã¤ÆÉáÄÌ¸«¤¨¤Ê¤¤¤·¡×¡ÊK¤¯¤ó¡¦¼Ò²ñ¿Í¡Ë

Cordinate ¼çÄ¥¤¬¶¯¤¹¤®¤Ê¤¤Çò¤Î¤¢¤ï¤»¤¬¤¢¤¶¤«¤ï

¾þ¤ê¤±¤Î¤Ê¤¤Çò¤ÇÀ¶Á¿¤µ¤â¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Éþ¤ÎÃæ¤òÁÛÁü¤µ¤»¤ëÆ©¤±¥È¥Ã¥×¥¹¤¬¡ý¡£

¥¢¥¤¥Ü¥ê¡¼¥­¥ã¥ß¥½¡¼¥ë 10,160±ß¡¿¥ß¥ó¥¸¥¨¥Ê¡ÊHANA KOREA¡ËÇò¥Á¥ç¡¼¥«¡¼¤Ä¤­¥ì¡¼¥¹¥·¥¢¡¼¥ì¥¤¥ä¡¼¥É¥È¥Ã¥×¥¹ 7,590±ß¡¿LILLIAN CARAT¡Ê¥ê¥ê¥¢¥ó ¥«¥é¥Ã¥È¡ËÇò¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä 9,900±ß¡¿RESEXXY ¥¤¥ä¥ê¥ó¥° 330±ß¡¿¥é¥Æ¥£¥¹ ¥Ñ¥ó¥×¥¹ 10,780±ß¡¿¥ë ¥¿¥í¥ó¡Ê¥ë ¥¿¥í¥ó Í­³ÚÄ®¥Þ¥ë¥¤Å¹¡Ë

ÉôÊ¬¤¢¤­¤Î¤ªÍÎÉþ

¥Á¥é¥Ã¤ÈÈ©¤¬¸«¤¨¤ë♡

Æ²¡¹¤ÈÈ©¤ò¸«¤»¤ë¤è¤ê¤â¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¼ê¤ò²Ã¤¨¤¿¤é¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢²¼¿´¤¬´é¤ò½Ð¤¹¤è¤¦¤ÊÉþ¤Ë¥É¥­¥Ã¤È¤¹¤ë¤ß¤¿¤¤¡£Ãæ¤Ç¤âÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥Ç¥³¥ë¥Æ¤¢¤­¤È¡¢ÇØÃæ¤¢¤­¤Î¤ªÍÎÉþ¤Ç¤·¤¿♡

Men's voice

¡Ö¤ª¤Ê¤«½Ð¤Æ¤ëÉþ¤È¤«¤ÏÌµÍý¤·¤Æ¤ë´¶¤¬¡£¶»¸µ¤¬Ï¢ÁÛ¤µ¤ì¤ë¥Ç¥³¥ë¥Æ¤È¤«¤¬¤¢¤¤¤Æ¤ëÉþ¤Î¿Í¤Ï¤Ä¤¤¸«¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÊS¤¯¤ó¡¦¼Ò²ñ¿Í¡Ë

Cordinate ¥·¥Ã¥¯¤ÊÃæ¤Ë¤âÀ¹¤ê´¶¤Î¤¢¤ë¶»¸µ¥Õ¥ê¥ë¤¬¤ª¶¯¤¤

¥Ç¥³¥ë¥Æ¤«¤é¸ª¤Þ¤Ç¥¬¥Ã¥Ä¥ê¤¢¤¤¤¿¥È¥Ã¥×¥¹¤Ï¡¢¥·¥Ã¥¯¤Ç¥ª¥È¥Ê¤Ê¥Ö¥é¥¦¥ó¤Ç¿§µ¤¤¬²ÃÂ®¡£¥Ü¥È¥à¤Ï¹¶¤á´¶¤Î¤Ê¤¤¥Ç¥Ë¥à¤òÁª¤ó¤Ç¡¢¤³¤Ê¤ì¤¿°õ¾Ý¤Ë¡£

¥Ö¥é¥¦¥ó¥Á¥å¡¼¥ë¥ª¥Õ¥·¥ç¥ë¥È¥Ã¥×¥¹ 9,900±ß¡¿dazzlin ¥Ç¥Ë¥à¥Ñ¥ó¥Ä 7,920±ß¡¿Lumier

Cordinate ÃË¥´¥³¥í¤ò¤¯¤¹¤°¤ë¥ê¥Ü¥ó¤ÈÈ©¸«¤»¤Ç¤È¤­¤á¤­

ÂÎ¤Î¥é¥¤¥ó¤Ï½¦¤¤¤Ä¤Ä¡¢¤½¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ´¶¤Ç¥á¥ê¥Ï¥ê¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤¬¾åÉÊ¤µ¤ò±é½Ð¡£

ÇØÃæ¤Î¥ê¥Ü¥ó¤Ï¤Û¤É¤¤¤¿¤È¤­¤ÎÌÑÁÛ¤¬¹­¤¬¤ë¤«¤é¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤á♡

¥Ù¡¼¥¸¥åÇØÃæ¤¢¤­¥È¥Ã¥×¥¹ 16,500±ß¡¿HONEY MI HONEY ²ÖÊÁ¥í¥ó¥°¥¹¥«¡¼¥È 12,100±ß¡¿COCO DEAL¡Ê¥³¥³ ¥Ç¥£¡¼¥ë¡Ë¥¤¥ä¥ê¥ó¥° 330±ß¡¿¥é¥Æ¥£¥¹ ¥Ø¥¢¥´¥à¡¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È»äÊª

»£±Æ¡¿³ëÀî±ÉÂ¢¡Êhannah¡Ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿¿ùËÜÆàÊæ¡ÊKIND¡Ë¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¡¿¥µ¥¤¥ª¥Á¥¢¥­¡ÊLila¡Ë¥â¥Ç¥ë¡¿ÃæÀî¹ÈÍÕ¡¢ËÜÅÄ¼ÓÍè¡¢¶âÀî¼ÓÌí¡Ê°Ê¾åËÜ»ïÀìÂ°¡Ë

¶âÀî¼ÓÌí

ÃæÀî¹ÈÍÕ

RayÊÔ½¸Éô ¥¨¥Ç¥£¥¿¡¼ Å·°æ¶êÎÜ³¤

ËÜÅÄ¼ÓÍè