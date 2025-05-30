¥½¥Ë¡¼¤Î»°µÓ¡õ¥ê¥â¥³¥ó°ìÂÎ·¿¥°¥ê¥Ã¥×¤¬¤¢¤ì¤Ð»£±Æ¤Î¼«Í³¤¬¤â¤Ã¤È¹¤¬¤ê¤½¤¦¡ª
¼ê»ý¤Á¥«¥á¥é¤Ç¤ÎÆ°²è»£±Æ»þ¡¢Çº¤ß¤Î¥¿¥Í¤È¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê¤Î¤¬²èÌÌ¤Î¥Ö¥ì¤ä¹½¿Þ¤ÎÉÔ°ÂÄê¤µ¡£ÆÃ¤Ë¼«»£¤ê¤äÆ°¤¤Ê¤¬¤é¤Î»£±Æ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤â¤Ã¤È¥¹¥à¡¼¥º¤Ë»£¤ì¤¿¤é¡Ä¡×¤È´¶¤¸¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤½¤ó¤Ê¥·¡¼¥ó¤ÇÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢¥°¥ê¥Ã¥×¥¿¥¤¥×¤Î»£±Æ¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¥½¥Ë¡¼¤Î¦Á¥·¥ê¡¼¥º¤äVLOGCAM¥·¥ê¡¼¥º¤ò¥á¥¤¥óµ¡ºà¤È¤·¤Æ»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Î¤¬½ãÀµ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡ÖGP-VPT3¡×¡Ê1Ëü8700±ß¡Ë¡£¼ê»ý¤Á¡¦»°µÓ¡¦¥ê¥â¡¼¥ÈÁàºî¤Î°ìÂæ»°Ìò¤Ç¡¢»£±Æ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¼«Í³ÅÙ¤ò°ìÃÊ³¬°ú¤¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤ÎÈëÌ©Ê¼´ï¤Ç¤¹¡£
¢¥¡ÖGP-VPT3¡×
¤³¤Î¡ÖGP-VPT3¡×¤Ï¡¢BluetoothÀÜÂ³¤Ë¤è¤ë¥«¥á¥éÁàºî¤¬²ÄÇ½¤Ê¡¢¥ß¥Ë»°µÓ¤ò·ó¤Í¤¿¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥°¥ê¥Ã¥×¡£2020Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡ÖGP-VPT2BT¡×¤Î¸å·Ñ¥â¥Ç¥ë¤Ë¤¢¤¿¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¥«¥á¥éËÜÂÎ¤È¤ÎÄÌ¿®Êý¼°¤Ë¤Ï°ÂÄê¤·¤¿ÀÜÂ³¾õÂÖ¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ëBluetooth¤òºÎÍÑ¡£ÀÖ³°Àþ¤Î¤è¤¦¤ËÄ¾ÀþÅª¤Ê¿®¹æ¤ËÍê¤é¤º¡¢¾ã³²Êª¤Ë¶¯¤¯°ÂÄê¤·¤¿ÀÜÂ³¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
ºÇÂç¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢½¾Íè¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¥°¥ê¥Ã¥×¤ËÄ¾ÉÕ¤±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥ê¥â¥³¥óÉôÊ¬¤¬ÃåÃ¦¼°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¡ª¡¡¥ß¥Ë»°µÓ¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ëºÝ¤Ë¡¢¥«¥á¥é¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¼ê¸µ¤Ç±ó³ÖÁàºî¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÆÃ¤ËÃ±ÆÈ»£±Æ¤¬Â¿¤¤¿Í¤Ê¤é¤½¤ÎÊØÍø¤µ¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤½¤¦¡£¤µ¤é¤ËÌë·Ê¤äË¾±ó¤Ç¤Î»£±Æ¤Ç¤Ï¡¢¥Ö¥ì¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤¿¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼Áàºî¤¬¹Ô¤¨¤ë¤Î¤âÂç¤¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¥ê¥â¥³¥óÉôÊ¬¤âÃå¼Â¤Ë¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥æ¡¼¥¶¡¼ÂÔË¾¤ÎAF-ON¥Ü¥¿¥ó¤¬¿·¤¿¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¥º¡¼¥à¥Ü¥¿¥ó¤Ï¥Õ¥©¡¼¥«¥¹Áàºî¤â²ÄÇ½¤Ê¡Ö¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¡¿¥º¡¼¥à¥Ü¥¿¥ó¡×¤Ø¤Èµ¡Ç½¤¬³ÈÄ¥¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¤³¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢¥Ü¥¿¥ó¤Î¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤âºþ¿·¡£½¾Íè¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï²£ÊÂ¤Ó¤À¤Ã¤¿¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¥Ü¥¿¥ó¤ÈÆ°²è»£±Æ¥Ü¥¿¥ó¤ò½ÄÊý¸þ¤ÎÇÛÃÖ¤ËÊÑ¹¹¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢°Õ¿Þ¤·¤Ê¤¤Áàºî¥ß¥¹¤òËÉ»ß¡£¤Þ¤¿¥º¡¼¥à¥Ü¥¿¥ó¤Î°ÌÃÖ¤â¤è¤ê°·¤¤¤ä¤¹¤¯ÇÛÃÖ¤µ¤ì¡¢¤è¤ê¼«Á³¤ÊÁàºî¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á°¥â¥Ç¥ë¤Ç¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¥«¥¹¥¿¥àÍÑ¤ÎC1¥Ü¥¿¥ó¤Ï°ú¤Â³¤ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤è¤¯»È¤¦µ¡Ç½¤ò»öÁ°¤Ë³ä¤êÅö¤Æ¤Æ¤ª¤±¤Ð¤¤¤Ã¤½¤¦ÍøÊØÀ¥¢¥Ã¥×¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤â¤¦1¤Ä¥«¥¹¥¿¥à¥Ü¥¿¥ó¤¬Íß¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤Ë±þ¤¨¤Æ¡¢AF-ON¥Ü¥¿¥ó¤Ë¤âÇ¤°Õ¤Îµ¡Ç½¤ò³ä¤êÅö¤Æ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥°¥ê¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¤Î´ðËÜÀÇ½¤â¡¢¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¿Ê²½¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¿Í´Ö¹©³Ø¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÀß·×¤µ¤ì¤¿·Á¾õ¤Ï¡¢µÛ¤¤ÉÕ¤¯¤è¤¦¤Ë¼ê¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¡£Ä¹»þ´Ö¤Î»£±Æ¤Ç¤âÈè¤ì¤Ë¤¯¤µ¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬»£¤ê¤È³°¸þ¤»£±Æ¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¤Ç¹Ô¤¨¤ë±ÀÂæµ¡¹½¤ä¡¢³ÑÅÙÄ´À°¤¬¤·¤ä¤¹¤¤¥Á¥ë¥Èµ¡¹½¤âÅëºÜ¡¢ºÇÂçÂÑ²Ù½ÅÎÌ¤Ï1.5kg¤Ç¡¢¦Á¥·¥ê¡¼¥º¤äVLOGCAM¥·¥ê¡¼¥º¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÉý¹¤¤¥«¥á¥é¤ËÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥°¥ê¥Ã¥×¤ä»°µÓ¤Ï°¦ÍÑ¤Î¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦Êý¤ä¡¢¡Ö¥ê¥â¡¼¥ÈÁàºî¤À¤±¤ò¶¯²½¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥Ë¡¼¥º¤Ë¤Ï¡¢¥ê¥â¡¼¥ÈÁàºî¤ËÆÃ²½¤·¤¿ÃåÃ¦¼°¥ê¥â¡¼¥È¥³¥Þ¥ó¥À¡¼¡ÖRMT-VP2¡×¡Ê1Ëü1000±ß¡Ë¤¬ºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£GP-VPT3¤ÎÊØÍø¤Ê¥ê¥â¥³¥óµ¡Ç½¤ÎÂ¿¤¯¤ò·Ñ¾µ¤·¡¢¥Õ¥©¡¼¥«¥¹Áàºî¤ä¥«¥¹¥¿¥à¥Ü¥¿¥ó¤Ê¤É¤âÆ±Åù¤Ë»ÈÍÑ²ÄÇ½¡£¼ê»ý¤Á¤Îµ¡ºà¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢»£±Æ¤Î¼«Í³ÅÙ¤È²÷Å¬À¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Î¾¥â¥Ç¥ë¤È¤â¤ËÈ¯Çä¤Ï6·î27Æü¤«¤é¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
>> ¥½¥Ë¡¼
¡ãÊ¸¡¿&GP¡ä
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û
¢¡¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê¥Î¥¤¥¥ã¥ó¤ò2¥Þ¥¤¥¯¤Ç¼Â¸½¡£¥½¥Ë¡¼¡ÖWF-C710N¡×¤Ï1Ëü±ßÂæ¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ë¥³¥¹¥ÑÌÌ¤Ë¤âÃíÌÜ
¢¡Ë×Æþ´¶¤ò¼è¤ë¤«¡¢¡È¤Ê¤¬¤éÄ°¤¡É¤ò¼è¤ë¤«¡© ¥½¥Ë¡¼¤Î¿·ºî¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ïºî¤ê¤â¥Ç¥¶¥¤¥ó¤âÎ®ÀÐ¤Î°ì¸À
¢¡¥½¥Ë¡¼¤Î¥ß¥é¡¼¥ì¥¹°ì´ã¡ÖVLOGCAM¡×¤¬¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¡ª¡È»£¤Ã¤Æ½Ð¤·¡É¤Ç¤â¤ª¤·¤ã¤ì¤ÊÆ°²è¤Ë