ÃæÂ¼Íª°ì¡õÝ¯°æ¹§¹¨¡õ±óÆ£°½¡¢±ÊÀ¥¥¢¥ó¥Ê¤È¤Î¡É¥¸¥§¥Í¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥®¥ã¥Ã¥×¡É¤Ë¶ì¾Ð¤¤
¡¡À¼Í¥¤ÎÃæÂ¼Íª°ì¡¢Ý¯°æ¹§¹¨¡¢±óÆ£°½¡¢±ÊÀ¥¥¢¥ó¥Ê¤¬30Æü¡¢±Ç²è¡Ø·à¾ìÈÇÁí½¸ÊÔ ¼ö½Ñ²öÀï ²û¶Ì¡¦¶ÌÀÞ¡Ù½éÆüÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐÃÅ¡£ÃæÂ¼¡¢Ý¯°æ¡¢±óÆ£¤¬¡¢Êª¸ì¤ÎÉñÂæ¤Ç¤¢¤ë2006Ç¯Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢ºÇÇ¯¾¯¤Î±ÊÀ¥¤È¤Î¥¸¥§¥Í¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¶ì¾Ð¤¤¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û45ºÐ¡¦ÃæÂ¼Íª°ì¡¢¡È2005Ç¯À¸¤Þ¤ì¡É±ÊÀ¥¥¢¥ó¥Ê¤È¤Î¥¸¥§¥Í¥®¥ã¤ËÆ°ÍÉ
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¤È¤·¤Æ±Ç²è¤Î¥¨¥ó¥É¥í¡¼¥ë¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤ÎÆü¾ï¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤¬¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¡£ËÜÊÔ¤Ç¤Ï°ì½Ö¤·¤«±Ç¤é¤Ê¤¤µ®½Å¤Ê¼Ì¿¿¤Î¿ô¡¹¤Ë´ÑµÒ¤Ï¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ËÅ£ÉÕ¤±¡£ÃæÂ¼¤â¡Ö¤ß¤ó¤ÊËÍ¤é¤Î¤³¤È¤Ê¤ó¤Æ¸«¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÀäÂÐ¤³¤Ã¤Á¡Ê¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¡Ë´Ñ¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¡×¤Èµ®½Å¤Ê¼Ì¿¿¤òÌÜ¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤òÂ¥¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÂ¼¤Ï¡¢º£²ó¤Î±Ç²è¤¬06Ç¯¤«¤é07Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¡ÖÅö»þ²¿¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤«µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ï¤¶¤ï¤¶Ä´¤Ù¤¿¡×¤È¡¢Ý¯°æ¡¢±óÆ£¤È¤È¤â¤Ë¼Ì¥á¤ä¥Õ¥£¥ë¥à¥«¥á¥é¤Ê¤É¤ÎÏÃÂê¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢20ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î±ÊÀ¥¤Ï¤Ê¤¸¤ß¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ö¼Ì¿¿»£¤Ã¤Æ¤¹¤°²Ã¹©¤È¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡Ö²Ã¹©¡Ä¡©¡×¤È¡¢ÃæÂ¼¤¿¤Á¤Ï¥¸¥§¥Í¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥®¥ã¥Ã¥×¤Ëº¤ÏÇ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò¤ß¤»¤¿¡£
¡¡¥¢¥Ë¥á¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¤Ï¡¢¤¢¤ë¶¯ÎÏ¤Ê¡Ö¼öÊª¡×¤ÎÉõ°õ¤¬²ò¤«¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î¹â¹»À¸¡¦¸×¾óÍª¿Î¤¬¡¢¼ö¤¤¤ò¤á¤°¤ëÀï¤¤¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤ÈÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ë¥À¡¼¥¯¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡£18Ç¯3·î¡Á24Ç¯9·î¤Ë¤«¤±¤Æ¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Ì¡²è¤¬¸¶ºî¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢23Ç¯7·î¤ËÁ´5ÏÃ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¸Þ¾ò¸ç¤È²ÆÌý·æ¤Î¹âÀì»þÂå¤Î²áµî¤òÉÁ¤¤¤¿¥Æ¥ì¥Ó¥·¥ê¡¼¥ºÂè2´ü¤ÎÆÃÊÌÁí½¸ÊÔ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¸¶ºî¤ò³©¸«²¼¡¹»á¡¢¥¢¥Ë¥áÀ©ºî¤òMAPPA¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¥ß¥Ë¥¢¥Ë¥á¡Ø¤¸¤å¤¸¤å¤µ¤ó¤Ý¡Ù¤¬¡¢¿·µ¬¼ýÏ¿¤Î¤¦¤¨ËÜÊÔÁ°¤Ë¾å±Ç¡£¸Þ¾ò¡¢²ÆÌý¡¢²ÈÆþ¤Î3¿Í¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢ËÜÊÔ¤È¤Ï¤Ò¤ÈÌ£°ã¤Ã¤¿¤Î¤ó¤Ó¤ê¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤È¤Ê¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û45ºÐ¡¦ÃæÂ¼Íª°ì¡¢¡È2005Ç¯À¸¤Þ¤ì¡É±ÊÀ¥¥¢¥ó¥Ê¤È¤Î¥¸¥§¥Í¥®¥ã¤ËÆ°ÍÉ
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¤È¤·¤Æ±Ç²è¤Î¥¨¥ó¥É¥í¡¼¥ë¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤ÎÆü¾ï¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤¬¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¡£ËÜÊÔ¤Ç¤Ï°ì½Ö¤·¤«±Ç¤é¤Ê¤¤µ®½Å¤Ê¼Ì¿¿¤Î¿ô¡¹¤Ë´ÑµÒ¤Ï¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ËÅ£ÉÕ¤±¡£ÃæÂ¼¤â¡Ö¤ß¤ó¤ÊËÍ¤é¤Î¤³¤È¤Ê¤ó¤Æ¸«¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÀäÂÐ¤³¤Ã¤Á¡Ê¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¡Ë´Ñ¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¡×¤Èµ®½Å¤Ê¼Ì¿¿¤òÌÜ¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤òÂ¥¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥Ë¥á¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¤Ï¡¢¤¢¤ë¶¯ÎÏ¤Ê¡Ö¼öÊª¡×¤ÎÉõ°õ¤¬²ò¤«¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î¹â¹»À¸¡¦¸×¾óÍª¿Î¤¬¡¢¼ö¤¤¤ò¤á¤°¤ëÀï¤¤¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤ÈÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ë¥À¡¼¥¯¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡£18Ç¯3·î¡Á24Ç¯9·î¤Ë¤«¤±¤Æ¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Ì¡²è¤¬¸¶ºî¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢23Ç¯7·î¤ËÁ´5ÏÃ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¸Þ¾ò¸ç¤È²ÆÌý·æ¤Î¹âÀì»þÂå¤Î²áµî¤òÉÁ¤¤¤¿¥Æ¥ì¥Ó¥·¥ê¡¼¥ºÂè2´ü¤ÎÆÃÊÌÁí½¸ÊÔ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¸¶ºî¤ò³©¸«²¼¡¹»á¡¢¥¢¥Ë¥áÀ©ºî¤òMAPPA¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¥ß¥Ë¥¢¥Ë¥á¡Ø¤¸¤å¤¸¤å¤µ¤ó¤Ý¡Ù¤¬¡¢¿·µ¬¼ýÏ¿¤Î¤¦¤¨ËÜÊÔÁ°¤Ë¾å±Ç¡£¸Þ¾ò¡¢²ÆÌý¡¢²ÈÆþ¤Î3¿Í¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢ËÜÊÔ¤È¤Ï¤Ò¤ÈÌ£°ã¤Ã¤¿¤Î¤ó¤Ó¤ê¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤È¤Ê¤ë¡£