¡Ö¤³¤Î»þ43¥¥í¡ª¡×ÎëÌÚÆà¡¹¡¢¡È7¥¥í¡ÉÁé¤»¤Æ¤¤¤¿Èþ¥¦¥¨¥¹¥ÈÈäÏª¡Ö¤¦¤ï¤¹¤´¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤¤¤¤¡×¡ÖÌµÍý¤»¤º¤Ë¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÎëÌÚÆà¡¹¤µ¤ó¤Ï5·î30Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Èþ¤·¤¤¥¦¥¨¥¹¥È¤¬¤¢¤é¤ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÎëÌÚÆà¡¹¤Î¡È43¥¥í¡É»þÂå
¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡Ö50¥¥í¤Ê¤ó¤Æ¡¢ÀäÂÐ¤¦¤½¡ªºÙ¤¤¤¸¤ã¤ó¡ª¡ª¡×¡Öº£¤âÀÎ¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤¹¤Í¡¡¤¯¤ì¤°¤ì¤âÌµÍý¤»¤º¤Ë¡×¡Ö¤Ê¤Ê¤Á¤ã¤óÁÇÅ¨¤Ê¥Ü¥Ç¥£¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖåºÎï¡¡Á¢¤Þ¤·¤¤¡×¡Ö¤½¤ì¤Ç¤âºÙ¤¯¤Æ¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¯¤ÆÆ´¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¦¤ï¤¹¤´¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:Â¿Ä®Ìî Ë¾)
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÎëÌÚÆà¡¹¤Î¡È43¥¥í¡É»þÂå
¡Ö¤Ê¤Ê¤Á¤ã¤óÁÇÅ¨¤Ê¥Ü¥Ç¥£¤Ç¤¹¤Í¡×ÎëÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤Î»þ43¥¥í¡ªº£¤Ï50¥¥í¡ª7¥¥íÁý¤¨¤¿¤ó¤À¤Í¡ª#4Ç¯Á°¤Î¼Ì¿¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£ºÙ¤¯Èþ¤·¤¤¥¦¥¨¥¹¥È¤¬¤¢¤é¤ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿Ê¢¶Ú¤â°õ¾ÝÅª¤Ç¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÎÉ¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¥È¥Ã¥×¥¹¤¬Æ©¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¿§¤Ã¤Ý¤µ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¤Î¥¦¥¨¥¹¥È¤Ï¡©28Æü¤Ë¤Ï¡Ö¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¤è¡¼¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¶À±Û¤·¤Î¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿ÎëÌÚ¤µ¤ó¡£¤³¤Á¤é¤â¥¦¥¨¥¹¥È¤¬¸«¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢³Î¤«¤Ë¾¯¤·¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¤É¤Á¤é¤â¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÎÉ¤¯¡¢¸«¤È¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
(Ê¸:Â¿Ä®Ìî Ë¾)