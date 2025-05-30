¡È¼Ò°÷Ìó3,000¿Í¡É¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Î¥¹¥¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¼Â»Ü¡Ä¥é¥¤¥ª¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ÆÈ¼«¤Î¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¿Íºà°éÀ®¡×¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤Ï¡©
ºûÀîÍ§Î¤¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖDIGITAL VORN Future Pix¡×¡ÊËè½µÅÚÍË 20:00¡Á20:30¡Ë¡£¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¡¼¥ó¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥é¥ó¥Ê¡¼¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢»ä¤¿¤Á¤òÂÔ¤Á¼õ¤±¤ëÌ¤Íè¤Î¼Ò²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£5·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤ÏÁ°²ó¤Ë°ú¤Â³¤¡¢¥é¥¤¥ª¥ó³ô¼°²ñ¼Ò ¼¹¹ÔÌò°÷ Á´¼Ò¥Ç¥¸¥¿¥ëÀïÎ¬Ã´Åö¤ÎÃæÎÓµªÉ§¡Ê¤Ê¤«¤Ð¤ä¤·¡¦¤Î¤ê¤Ò¤³¡Ë¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë¿Íºà°éÀ®¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ä¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥ª¡¼¥é¥ë¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÃæÎÓµªÉ§¤µ¤ó¤Ï2002Ç¯¤ËÆüËÜ¥¢¥¤¡¦¥Ó¡¼¡¦¥¨¥à¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¿ô¡¹¤Î´ë¶È¤Î¥Ç¡¼¥¿³èÍÑ¤ò»Ù±ç¡£¤½¤Î¸å¡¢¥ª¥×¥È¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥° ¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¥é¥ÜÉû½êÄ¹¡¢SOMPO¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ ¥Á¡¼¥Õ¡¦¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¥ä¥Þ¥È¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¼¹¹ÔÌò°÷¤òÎòÇ¤¤·¡¢2024Ç¯4·î¤Ë¥é¥¤¥ª¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¼¹¹ÔÌò°÷¤Ë½¢Ç¤¡£ÃÞÇÈÂç³ØÂç³Ø±¡¤ÎµÒ°÷¶µ¼ø¤ª¤è¤Ó¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥Æ¥£¥¹¥È¶¨²ñ¤ÎÍý»ö¤âÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¥é¥¤¥ª¥ó¤Î¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¿Íºà¡×°éÀ®
º£½µ¤â¡¢ÃæÎÓ¤µ¤ó¤Ë¥é¥¤¥ª¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡ÊDX¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¥é¥¤¥ª¥ó¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤ËIT¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ëÊ¬Ìî¤Ø¤ÎÁÇÍÜ¤ò¤«¤Ê¤ê»ý¤Ä¿Íºà¤¬¼ÒÆâ¤ËÂ¿¤¯¤¤¤Þ¤¹¡£¤¦¤·¤¿¿Í¡¹¤ò¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤µ¤é¤Ë°éÀ®¤·¡¢¼ÒÆâ¤ÎDX¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ëÃæ³Ë¤È¤·¤Æ¤¤¤¯°ìÊý¤Ç¡¢¼ÒÆâ¤Ë¤Ê¤¤¥¹¥¥ë¤òÊä¤¦¤¿¤á¤ËÂ¨ÀïÎÏ¤È¤·¤Æ³°Éô¤«¤é¤ÎºÎÍÑ¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÞÇÈÂç³ØÂç³Ø±¡¤ÎµÒ°÷¶µ¼ø¤âÌ³¤á¤Æ¤¤¤ëÃæÎÓ¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¤Î¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÀ¸À®AI¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢¼«Æ°¤Ç¥×¥í¥°¥é¥à¤òÀ¸À®¤¹¤ëAI¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊAIµ»½Ñ¤ò»È¤¤¤³¤Ê¤¹³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬¤É¤ó¤É¤óÁý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö°Ê¾å¤Ë¡ÈÀ¸À®AI¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¡É¤Ê³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤Èº£¤Î³ØÀ¸¤Î¸½¾õ¤ò¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤ÇºûÀî¤¬¡Ö¤³¤ÎÀè10Ç¯Ã±°Ì¤Ç¥Ç¥¸¥¿¥ë¿Íºà¤ò¹Í¤¨¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤É¤¦¤¤¤¦Ç½ÎÏ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢ÃæÎÓ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¡Êº£¸å¤Ï¡ËÀ¸À®AI¤¬¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥Æ¥£¥¹¥È¤Î»Å»ö¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤òÃ´¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢1¡Á3Ç¯¤ÎÃ»´ü¥¹¥Ñ¥ó¤Ç¤ÏÀ¸À®AI¤¬´Ö°ã¤Ã¤¿¾ðÊó¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤ò¿Í´Ö¤¬¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤ò¸ú¤«¤»¤¿¤ê¡¢´Ö°ã¤¤¤òÃµ¤·¤ÆÀµ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢º£¸å¤¤¤í¤ó¤Ê¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤¬¼«Æ°²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¤Ç¡¢¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¤Ë¾Ü¤·¤¯¤Ê¤¤¿Í¡¹¤Ë¤â¡¢¤½¤Î²ÁÃÍ¤òÅÁ¤¨¤Æ³èÍÑ¤òÂ¥¤¹¤Ë¤Ï¡¢¿Í¤Î¼ê¤Ë¤è¤ëÆ¯¤¤«¤±¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ê¿Í´Ö¤ÎÌò³ä¤È¤·¤Æ¡Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤â¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢º£¸å¤Ï¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÇ½ÎÏ¤äÀ¸À®AI¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¸ì×ÃÎÏ¤¬¥Þ¥¹¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¥é¥¤¥ª¥ó¤Ç¤Ï¡¢»ö¶ÈÉôÌç¤Ç¥Ç¥¸¥¿¥ë³èÍÑ¤ò¿Ê¤á¤ë¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë³èÍÑ¿Íºà¤Î°éÀ®¡×¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±Ä¶È¤äÀ½Â¤¡¢¸¦µæ³«È¯¤È¤¤¤Ã¤¿¸½¾ì¤Ç¡¢¼Ò°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¥Ç¡¼¥¿¤äIT¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¶ÈÌ³²þÁ±¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤Ë¤ÏÁ´ÂÎ¤Î¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢2024Ç¯¤Î½©¤«¤éÅß¤Ë¤«¤±¤Æ¼Ò°÷Ìó3,000¿Í¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Î¥¹¥¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¼Â»Ü¡£¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¡×¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¡Ö¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¡×¡ÖIT¡×¡Ö¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡×¤È¤¤¤¦5¼´¤Î¥¹¥¥ë¤ò¥ì¡¼¥À¡¼¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç²Ä»ë²½¤·¡¢¤³¤Î·ë²Ì¤ò¤â¤È¤ËÂ¤ê¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤òÊä¤¦·Á¤ÇÁ´¼ÒÅª¤Ë¥¹¥¥ë¤ÎÄì¾å¤²¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ê¥ß¥É¥ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÁØ¤Î¼Ò°÷¤Ë¸þ¤±¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥¥ë¤Î¶µ°é¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¥ª¡¼¥é¥ë¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò³èÍÑ
ºÇ¸å¤Ë¡¢¥é¥¤¥ª¥ó¤¬ÌÜ»Ø¤¹¥Ç¥¸¥¿¥ëÊ¬Ìî¤ÎÅ¸Ë¾¤ò»Ç¤¦¤È¡¢¡Ö¿·¤·¤¤¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤È¤·¤Æ¡¢º£¸å¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¯ÀïÎ¬¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤ÈÃæÎÓ¤µ¤ó¡£ÃíÎÏ¤¹¤ëÊ¬Ìî¤È¤·¤Æ¡¢¥ª¡¼¥é¥ë¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢ÎÎ°è¤òµó¤²¡¢¡Ö¡È¤à¤·»õ¤ä»õ¼þÉÂ¤ÎÍ½ËÉ¡É¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢³ú¤àÎÏ¡¢°û¤ß¹þ¤àÎÏ¡¢²ñÏÃ¤¹¤ëÎÏ¤È¤¤¤Ã¤¿¸ý¹Ðµ¡Ç½Á´ÂÎ¤¬¡¢Á´¿È¤Î·ò¹¯¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¸ý¹Ð±ÒÀ¸¤«¤é¸ý¹Ðµ¡Ç½¤Þ¤Ç²æ¡¹¤ÎÂÐ¾ÝÎÎ°è¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¸ý¹ÐÆâ¤Î²èÁü¤«¤é»õ¼þÉÂ¥ê¥¹¥¯¤ÎÍÌµ¤È¤¤¤Ã¤¿¸ý¹ÐÆâ¤Î¾õÂÖ¤òÈ½ÊÌ¤·¤¿¤ê¡¢³ú¤àÎÏ¤ä°û¤ß¹þ¤àÎÏ¤òÈ¯ÏÃ¤«¤é¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ò¶î»È¤·¤Æ¸ý¹Ðµ¡Ç½¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ½Äê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿·¤¿¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¹½ÁÛ¤òÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ÎÎÏ¤ò¤¦¤Þ¤¯»È¤Ã¤Æ¡¢¥ª¡¼¥é¥ë¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤³¤È¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼¡²ó5·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢VALT JAPAN³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¤Î¾®Ìîµ®Ìé¤µ¤ó¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖNEXT HERO¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤É¡¢µ®½Å¤ÊÏÃ¤¬Ä°¤±¤ë¤«¤â!?
----------------------------------------------------
5·î24ÆüÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡Êradiko.jp¤Î¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¡Ë http://www.tfm.co.jp/link.php?id=9052
----------------------------------------------------
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§DIGITAL VORN Future Pix
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µÅÚÍË 20:00¡Á20:30
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§ºûÀîÍ§Î¤
¡Êº¸¤«¤é¡ËÃæÎÓµªÉ§¤µ¤ó¡¢ºûÀîÍ§Î¤
ÃæÎÓµªÉ§¤µ¤ó¤Ï2002Ç¯¤ËÆüËÜ¥¢¥¤¡¦¥Ó¡¼¡¦¥¨¥à¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¿ô¡¹¤Î´ë¶È¤Î¥Ç¡¼¥¿³èÍÑ¤ò»Ù±ç¡£¤½¤Î¸å¡¢¥ª¥×¥È¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥° ¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¥é¥ÜÉû½êÄ¹¡¢SOMPO¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ ¥Á¡¼¥Õ¡¦¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¥ä¥Þ¥È¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¼¹¹ÔÌò°÷¤òÎòÇ¤¤·¡¢2024Ç¯4·î¤Ë¥é¥¤¥ª¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¼¹¹ÔÌò°÷¤Ë½¢Ç¤¡£ÃÞÇÈÂç³ØÂç³Ø±¡¤ÎµÒ°÷¶µ¼ø¤ª¤è¤Ó¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥Æ¥£¥¹¥È¶¨²ñ¤ÎÍý»ö¤âÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¥é¥¤¥ª¥ó¤Î¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¿Íºà¡×°éÀ®
º£½µ¤â¡¢ÃæÎÓ¤µ¤ó¤Ë¥é¥¤¥ª¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡ÊDX¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¥é¥¤¥ª¥ó¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤ËIT¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ëÊ¬Ìî¤Ø¤ÎÁÇÍÜ¤ò¤«¤Ê¤ê»ý¤Ä¿Íºà¤¬¼ÒÆâ¤ËÂ¿¤¯¤¤¤Þ¤¹¡£¤¦¤·¤¿¿Í¡¹¤ò¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤µ¤é¤Ë°éÀ®¤·¡¢¼ÒÆâ¤ÎDX¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ëÃæ³Ë¤È¤·¤Æ¤¤¤¯°ìÊý¤Ç¡¢¼ÒÆâ¤Ë¤Ê¤¤¥¹¥¥ë¤òÊä¤¦¤¿¤á¤ËÂ¨ÀïÎÏ¤È¤·¤Æ³°Éô¤«¤é¤ÎºÎÍÑ¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÞÇÈÂç³ØÂç³Ø±¡¤ÎµÒ°÷¶µ¼ø¤âÌ³¤á¤Æ¤¤¤ëÃæÎÓ¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¤Î¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÀ¸À®AI¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢¼«Æ°¤Ç¥×¥í¥°¥é¥à¤òÀ¸À®¤¹¤ëAI¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊAIµ»½Ñ¤ò»È¤¤¤³¤Ê¤¹³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬¤É¤ó¤É¤óÁý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö°Ê¾å¤Ë¡ÈÀ¸À®AI¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¡É¤Ê³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤Èº£¤Î³ØÀ¸¤Î¸½¾õ¤ò¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤ÇºûÀî¤¬¡Ö¤³¤ÎÀè10Ç¯Ã±°Ì¤Ç¥Ç¥¸¥¿¥ë¿Íºà¤ò¹Í¤¨¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤É¤¦¤¤¤¦Ç½ÎÏ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢ÃæÎÓ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¡Êº£¸å¤Ï¡ËÀ¸À®AI¤¬¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥Æ¥£¥¹¥È¤Î»Å»ö¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤òÃ´¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢1¡Á3Ç¯¤ÎÃ»´ü¥¹¥Ñ¥ó¤Ç¤ÏÀ¸À®AI¤¬´Ö°ã¤Ã¤¿¾ðÊó¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤ò¿Í´Ö¤¬¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤ò¸ú¤«¤»¤¿¤ê¡¢´Ö°ã¤¤¤òÃµ¤·¤ÆÀµ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢º£¸å¤¤¤í¤ó¤Ê¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤¬¼«Æ°²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¤Ç¡¢¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¤Ë¾Ü¤·¤¯¤Ê¤¤¿Í¡¹¤Ë¤â¡¢¤½¤Î²ÁÃÍ¤òÅÁ¤¨¤Æ³èÍÑ¤òÂ¥¤¹¤Ë¤Ï¡¢¿Í¤Î¼ê¤Ë¤è¤ëÆ¯¤¤«¤±¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ê¿Í´Ö¤ÎÌò³ä¤È¤·¤Æ¡Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤â¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢º£¸å¤Ï¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÇ½ÎÏ¤äÀ¸À®AI¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¸ì×ÃÎÏ¤¬¥Þ¥¹¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¥é¥¤¥ª¥ó¤Ç¤Ï¡¢»ö¶ÈÉôÌç¤Ç¥Ç¥¸¥¿¥ë³èÍÑ¤ò¿Ê¤á¤ë¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë³èÍÑ¿Íºà¤Î°éÀ®¡×¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±Ä¶È¤äÀ½Â¤¡¢¸¦µæ³«È¯¤È¤¤¤Ã¤¿¸½¾ì¤Ç¡¢¼Ò°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¥Ç¡¼¥¿¤äIT¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¶ÈÌ³²þÁ±¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤Ë¤ÏÁ´ÂÎ¤Î¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢2024Ç¯¤Î½©¤«¤éÅß¤Ë¤«¤±¤Æ¼Ò°÷Ìó3,000¿Í¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Î¥¹¥¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¼Â»Ü¡£¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¡×¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¡Ö¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¡×¡ÖIT¡×¡Ö¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡×¤È¤¤¤¦5¼´¤Î¥¹¥¥ë¤ò¥ì¡¼¥À¡¼¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç²Ä»ë²½¤·¡¢¤³¤Î·ë²Ì¤ò¤â¤È¤ËÂ¤ê¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤òÊä¤¦·Á¤ÇÁ´¼ÒÅª¤Ë¥¹¥¥ë¤ÎÄì¾å¤²¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ê¥ß¥É¥ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÁØ¤Î¼Ò°÷¤Ë¸þ¤±¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥¥ë¤Î¶µ°é¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¥ª¡¼¥é¥ë¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò³èÍÑ
ºÇ¸å¤Ë¡¢¥é¥¤¥ª¥ó¤¬ÌÜ»Ø¤¹¥Ç¥¸¥¿¥ëÊ¬Ìî¤ÎÅ¸Ë¾¤ò»Ç¤¦¤È¡¢¡Ö¿·¤·¤¤¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤È¤·¤Æ¡¢º£¸å¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¯ÀïÎ¬¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤ÈÃæÎÓ¤µ¤ó¡£ÃíÎÏ¤¹¤ëÊ¬Ìî¤È¤·¤Æ¡¢¥ª¡¼¥é¥ë¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢ÎÎ°è¤òµó¤²¡¢¡Ö¡È¤à¤·»õ¤ä»õ¼þÉÂ¤ÎÍ½ËÉ¡É¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢³ú¤àÎÏ¡¢°û¤ß¹þ¤àÎÏ¡¢²ñÏÃ¤¹¤ëÎÏ¤È¤¤¤Ã¤¿¸ý¹Ðµ¡Ç½Á´ÂÎ¤¬¡¢Á´¿È¤Î·ò¹¯¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¸ý¹Ð±ÒÀ¸¤«¤é¸ý¹Ðµ¡Ç½¤Þ¤Ç²æ¡¹¤ÎÂÐ¾ÝÎÎ°è¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¸ý¹ÐÆâ¤Î²èÁü¤«¤é»õ¼þÉÂ¥ê¥¹¥¯¤ÎÍÌµ¤È¤¤¤Ã¤¿¸ý¹ÐÆâ¤Î¾õÂÖ¤òÈ½ÊÌ¤·¤¿¤ê¡¢³ú¤àÎÏ¤ä°û¤ß¹þ¤àÎÏ¤òÈ¯ÏÃ¤«¤é¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ò¶î»È¤·¤Æ¸ý¹Ðµ¡Ç½¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ½Äê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿·¤¿¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¹½ÁÛ¤òÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ÎÎÏ¤ò¤¦¤Þ¤¯»È¤Ã¤Æ¡¢¥ª¡¼¥é¥ë¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤³¤È¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼¡²ó5·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢VALT JAPAN³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¤Î¾®Ìîµ®Ìé¤µ¤ó¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖNEXT HERO¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤É¡¢µ®½Å¤ÊÏÃ¤¬Ä°¤±¤ë¤«¤â!?
----------------------------------------------------
5·î24ÆüÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡Êradiko.jp¤Î¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¡Ë http://www.tfm.co.jp/link.php?id=9052
Ä°¼è´ü¸Â 2025Ç¯6·î1Æü¡ÊÆü¡Ë AM 4:59 ¤Þ¤Ç
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§DIGITAL VORN Future Pix
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µÅÚÍË 20:00¡Á20:30
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§ºûÀîÍ§Î¤
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://www.tfm.co.jp/podcasts/futurepix/