¡Ú¥é¥°¥Ó¡¼¡Û»°½Å¤¬²Ö±à¤Ë£²Ï¢¾¡¡¢£±Éô»ÄÎ±¤ò·è¤á¤ë¡¡Ï¢Â³µÕÅ¾¾¡¤Á¤Ç£±Éô¤Î°ÕÃÏ
¢¡¥é¥°¥Ó¡¼¡¡¥ê¡¼¥°¥ï¥ó¡¡£±Éô¡¦£²ÉôÆþ¤ìÂØ¤¨Àï¡¡»°½Å¡¡£²£¹¡½£±£¹¡¡²Ö±à¡Ê£³£°Æü¡¢Îë¼¯¡Ë
¡¡£±Éô£±£±°Ì¤Î»°½Å¤È£²Éô£²°Ì¤Î²Ö±à¤Ë¤è¤ëÆþ¤ìÂØ¤¨ÀïÂè£²Àï¤Ï¡¢¥Û¡¼¥à¤Î»°½Å¤¬£²£¹¡½£±£¹¤Ç¾¡Íø¡£Âè£±Àï¡Ê£²£¹¡»£²£µ¡¢²Ö±à¡Ë¤ËÂ³¤£²Ï¢¾¡¤È¤·¡¢ºòµ¨¤ËÂ³¤¤¤Æ£±Éô»ÄÎ±¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡ÀèÀ©¤Ï²Ö±à¡£Á°È¾£¹Ê¬¡¢¼«¿Ø¤ÎÂç¤¤Ê¥²¥¤¥ó¤«¤é¡¢¥È¥é¥¤¥¨¥ê¥¢Á°¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤¿£Ó£È¥²¥Ë¥¢¤¬¼«¿È¤Ç±¿¤ó¤Ç¥È¥é¥¤¡£»°½Å¤âÆ±£±£¹Ê¬¡¢Å¨¿Ø±¦¥µ¥¤¥É¿¼¤¯¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥¦¥È¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢¥Õ¥Ã¥«¡¼ÈîÅÄ¹¸µ¨¤¬Èô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¥È¥é¥¤¡£¥¥Ã¥¯¤â·è¤Þ¤ê£·¡½£·¤ÈÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡£²Ö±à¤Ï£²£´Ê¬¡¢Å¨¿Ø¤Ç¤ÎÏ¢Â³¹¶·â¤«¤é¡¢£Ó£È¥²¥Ë¥¢¤¬¥ª¥Õ¥í¡¼¥É¥Ñ¥¹¡££×£Ô£ÂÌÚÂ¼ÊþÌé¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¥È¥é¥¤¤òµó¤²¤¿¡£»°½Å¤Ï£·¡½£±£´¤ÎÆ±£³£°Ê¬¡¢£Ó£Ï¸âÞ«ÂÀ¤Î£Ð£Ç¤Ç£³ÅÀ¤òÄÉ²Ã¡£¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤ÇÁ°È¾¤òÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤Ï¥Û¡¼¥à¤Î»°½Å¤¬¥Ú¡¼¥¹¤ò°®¤ë¡££³Ê¬¡¢Å¨¿Ø¤Ç¤Î£¸¼¡¹¶·â¤«¤é¡¢£Î£Ï£¸¥Þ¥Æ¡¼¥é¤¬µÕÅ¾¥È¥é¥¤¡££±£µ¡½£±£´¤È¤¹¤ë¤È¡¢£²Ê¬¸å¤Ë¤Ï£Ã£Ô£Â¥±¥é¡¼¥Þ¥ó¤Î¥²¥¤¥ó¤«¤é¥í¥Ã¥¯¤Î¥â¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ä¤Ê¤®¡¢£²¿Í¤ÇÌó£µ£°¥á¡¼¥È¥ë¤ò±¿¤ó¤ÇÏ¢Â³¥È¥é¥¤¡££²£²¡½£±£´¤È¥ê¡¼¥É¤¹¤ë¡£²Ö±à¤ÎÈ¿·â¤ÏÆ±£²£¸Ê¬¡¢Å¨¿Ø±¦¥µ¥¤¥É¿¼¤¯¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥¦¥È¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢º¸¤Ø¤ÈÅ¸³«¤·ºÇ¸å¤Ï£Â£Ë¥¹¥Õ¥£¥¢¤¬Èô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¥È¥é¥¤¡££³ÅÀº¹¤ËÇ÷¤ë¤¬¡¢¥¥Ã¥¯¤Ï³°¤ì¤ë¡£
¡¡»óÍº¤ò·è¤¹¤ë¥È¥é¥¤¤Ï¸åÈ¾£³£µÊ¬¡¢»°½Å¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡£Å¨¿Ø±¦¥µ¥¤¥É¿¼¤¯¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥¦¥È¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢£Æ£×¤ÇÂÎ¤ò¤¢¤Æ¤ÆÁ°¿Ê¡£ºÇ¸å¤Ï£Ã£Ô£Â²¬Ìî¶¬¸ã¤¬Èô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¥È¥é¥¤¡£¥¥Ã¥¯¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ£²£¹¡½£±£¹¤È¤·¡¢Âè°ìÀï¤È¹ç¤ï¤»¤¿¥ê¡¼¥É¤Ï£±£´ÅÀ¡£»ÄÎ±¤òÂç¤¤¯°ú¤´ó¤»¤ë¡£»°½Å¤ÏºÇ¸å¤Þ¤Ç¹¶¤á¤Î»ÑÀª¤ò¸«¤»¤Æ¥Î¡¼¥µ¥¤¥É¤ÎÅ«¡£¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥Þ¥Ã¥Á¤Ëµ±¤¤¤¿£Î£Ï£¸¥Þ¥Æ¡¼¥é¤Ï¡Ö¿§¤ó¤Ê´¶¾ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤È¤Æ¤â¥¨¥¥µ¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê£²½µ´Ö¤À¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤Ë¾¡Íø¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤è¤«¤Ã¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î±þ±ç¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢£±Éô¤Ë»Ä¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£