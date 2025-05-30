¾ÃËÉ½ð°÷¡ß±à»ù¡ß¹â¹»À¸¡¡¾ÃËÉ½ð¤ò²Ö¤ÇºÌ¤ë¡¡»ÔÌ±¤¬µ¤·Ú¤ËÎ©¤Á´ó¤ì¤ë¾ì½ê¤Ë¡Ä
ÃÏ°è¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤ª¤¦¤ÈÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¾¾ËÜ»Ô¤Î¾ÃËÉ½ð¤Ç30Æü¡¢½ð°÷¤È±à»ù¡¢¤½¤·¤Æ¹â¹»À¸¤¿¤Á¤¬¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Î²Ö¤ò¿¢¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÂç¤¤¯¤Êー¤ì¡×
¾¾ËÜ»Ô¤Ë¤¢¤ëËÜ¶¿¾ÃËÉ½ð¤Ç½ð°÷¤È°ì½ï¤Ë²Ö¤ò¿¢¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢ »ÔÆâ¤Î¥¨¥¯¥»¥é¥ó¹â¹»±à·ÝÇÀ¶È¥³ー¥¹¤Î3Ç¯À¸¤È¶á¤¯¤ÎËÜ¶¿ÍÄÃÕ±à¤ÎÇ¯Ä¹±à»ù¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¾ÃËÉ½ð¤ò¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤ÈµîÇ¯¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½ð°÷¤È»Ò¤É¤â¥¹¥³¥Ã¥×¤Ç·ê·¡¤ë¡Ö¤è¤¤¤·¤ç¡ª¡×
¹â¹»À¸¡Ö¤¸¤ã¤¢¤³¤ì¿¢¤¨¤è¤¦¤«¡×
±à»ù¤Ï¹â¹»À¸¤ä¾ÃËÉ½ð°÷¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢½ù¡¹¤Ë¥³¥Ä¤ò¤Ä¤«¤ó¤ÀÍÍ»Ò¡£
¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë²ÖÃÅ¤Ë¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Î²Ö¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
±à»ù
¡Ö¤¢¤ÎÇò¤¤²Ö¤Ï¡©¡×
¹â¹»¤ÎÀèÀ¸
¡Ö¥Õ¥í¥Ã¥¯¥¹¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¡×
±à»ù
¡Ö¥Õ¥í¥Ã¥¯¥¹¡ª¡ª¡×
±à»ù¤Ï
¡Ö°ì½ï¤Ë¿¢¤¨¤é¤ì¤Æ¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×
±à»ù¤Ï
¡Ö¤¤ì¤¤¤Ëºé¤¯¤È¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¹â¹»À¸¤Ï
¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¼ê¤Çºî¤Ã¤¿²Ö¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³¤·¤¿¤ê¸µµ¤¤â¤é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×
ËÜ¶¿¾ÃËÉ½ð »³¸ýµªÍ³
¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤Ë´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾Íè¾ÃËÉ»Î¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤«¡¢²ÈÂ²¤È¡Ê²Ö¤ò¸«¤Ë¡ËÍè¤Æ¡¢²ÐºÒÍ½ËÉ¡¢ËÉ²Ð°Õ¼±¤Î¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤Ð¡×
º£¸å¤Ï³«²Ö¤¬¿Ê¤ß¡¢²Ö¤Ïº£Ç¯9·î¤´¤í¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢ËÜ¶¿¾ÃËÉ½ð¤Ïµ¤·Ú¤Ë»ÔÌ±¤Ê¤É¤ËÎ©¤Á´ó¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£