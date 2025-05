アイドルグループ・BEYOOOOONDSの島倉りか(24)が30日、東京・秋葉原の書泉ブックタワーで同グループのフォトブック『Now and From Now On』(オデッセー出版)の発売記念イベントに参加した。今作は、静岡県・三島市にて撮影。「三島駅」「三島スカイウォーク」「三嶋大社」「三島市立公園 楽寿園」など、緑あふれる自然都市・三島のさまざまなスポットで楽しく、美味しく過ごしたメンバーの思い出を収めた一冊となっている。三島市は、「三島スカイウォーク」でデビュー取材を行ったことから始まり、さまざまなできごとでBEYOOOOONDSにとっては縁のある場所となり、今ではファンからは聖地とも表現されるほど。6月9日の日本武道館公演をもって島倉がグループ卒業し、BEYOOOOONDSの10人体制での最後のフォトブックとなる。

島倉は「10人のBEYOOOOONDSで初めての写真集で、私の卒業前に撮らせていただいた。このメンバーでは最後になるフォトブックなので思い出が詰まっています。BEYOOOOONDSの聖地である三島市に行かせていただいた。懐かしいゆかりのある場所にも、たくさん行って撮影させていただきました。今のBEYOOOOONDSのよさが詰まった、今後もBEYOOOOONDSが続いていけるように、という願いも込められています。とてもいい1冊になっていると思います」とアピールした。お決まりの点数をつけるなら、という質問が。「10万点です!BEYOOOOONDSって『O』の数が5個なんです。10万点も『0』が5個なので。BEYOOOOONDSらしい点数かな」と話していた。お気に入りカットは「三島スカイウォーク」での1枚。「メジャーデビューの際に取材で行かせていただいた思い出のある場所で。そこで撮影ができたので、うれしい思い出です」と話した。しかし「本当は富士山がバックにキレイに見える予定だったんですけど、撮影の日は曇で…。残念ながら見えませんでした」と苦笑い。それでも「BEYOOOOONDSは何かと大事な日に雨や曇が多かった。そんな曇で富士山が見えないのもBEYOOOOONDSらしいかな」と笑顔を見せた。記念すべき発売日もあいにくの空模様。「曇ですし、寒いですよね…。きのうは暖かったんですけど」と笑いながら「それもBEYOOOOONDSらしいかな」と話していた。また、「三島スカイウォーク」で成長も感じたそう。「デビュー当時は高いところが苦手で怖がりながら歩いたんですけど、6年経った今歩いたら怖くなかった。それも成長したのかな」としみじみ。個人カットでは、イチゴを食べるカットがお気に入り。「ただ単にかわいいです。1番写りがいい!」とはにかんでいた。