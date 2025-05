アイドルグループ・BEYOOOOONDSの島倉りか(24)が30日、東京・秋葉原の書泉ブックタワーで同グループのフォトブック『Now and From Now On』(オデッセー出版)の発売記念イベントに参加した。島倉は約1週間後にBEYOOOOONDSから卒業し、その後は留学の道へ進む。「ずっと留学してみたい気持ちがあったので」と説明。今後については「この事務所に残ってソロで活動させていただく。その前に行かせていただけるので、すごくありがたいなと思いました。留学先でしか学べないこともたくさんあると思う。たくさん学んで今後の活動にも生かしていきたい」とした。期間は1年ほどを予定しているという。

「留学先では語学の勉強をしたいです。英語ですね」と明かす。「英語の勉強をする。英語を話せるようになるのは人生の目標でもある。英語を話せるようになって、もっといろんなコミュニケーションを取って、海外にお住まいのファンの方ともいつか話せるようになったら。いろんな文化を知ることで見えてくるものが変わってくると思う。語学を勉強しながら、いろんな文化に触れていきたい」とイメージ。現在の語学力を問われると「全然です(笑)。中学生の時に英検3級を取ったぐらい」と照れ笑い。ゆくゆくは海外でのソロコンサートの思いも。昭和歌謡好きで「昭和の楽曲がいろんな国でブームになっていると聞いたので。自分の英語を使って、いつかコンサートもできたら」と思い描いていた。今作は、静岡県・三島市にて撮影。「三島駅」「三島スカイウォーク」「三嶋大社」「三島市立公園 楽寿園」など、緑あふれる自然都市・三島のさまざまなスポットで楽しく、おいしく過ごしたメンバーの思い出を収めた一冊となっている。三島市は、「三島スカイウォーク」でデビュー取材を行ったことから始まり、さまざまなできごとでBEYOOOOONDSにとっては縁のある場所となり、今ではファンからは聖地とも表現されるほど。6月9日の日本武道館公演をもって島倉がグループ卒業し、BEYOOOOONDSの10人体制での最後のフォトブックとなる。島倉は「10人のBEYOOOOONDSで初めての写真集で、私の卒業前に撮らせていただいた。このメンバーでは最後になるフォトブックなので思い出が詰まっています。BEYOOOOONDSの聖地である三島市に行かせていただいた。懐かしいゆかりのある場所にも、たくさん行って撮影させていただきました。今のBEYOOOOONDSのよさが詰まった、今後もBEYOOOOONDSが続いていけるように、という願いも込められています。とてもいい1冊になっていると思います」とアピールした。お決まりの「点数をつけるなら」という質問には「10万点です!BEYOOOOONDSって『O』の数が5個なんです。10万点も『0』が5個なので。BEYOOOOONDSらしい点数かな」と笑顔で話していた。