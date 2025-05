アイドルグループ・BEYOOOOONDSの島倉りか(24)が30日、東京・秋葉原の書泉ブックタワーで同グループのフォトブック『Now and From Now On』(オデッセー出版)の発売記念イベントに参加した。島倉は、約1週間後にBEYOOOOONDSから卒業する。「未だにあまり実感がない」とぽつり。「卒業が近づくにつれ、応援してくださるファンの皆さんからたくさんのメッセージや、メンバーからいろんなメッセージをいただいた。思い出を一つひとつ作る機会が増えて、『そっか自分は卒業するのか』という実感がだんだんと」と心境を語った。

また、島倉の卒業により、グループ内ユニット「CHICA#TETSU」のメンバーが西田汐里、江口紗耶の2人になってしまう。島倉は「2人になっちゃって今後どうなっていくのかわからないですけど、私はCHICA#TETSUのかわいい楽曲がとても好きなので。今後も歌ってもらえたら」と期待。BEYOOOOONDS卒業まで残りわずかとなったが「卒業前にフォトブックを出させていただけたこと本当にうれしいです。卒業までの残りの日々をBEYOOOOONDSのメンバーと一緒に、そしてファンの皆さんと思い出を作って今後につながるようなステキなコンサートを日本武道館で行えるように精いっぱい頑張りたいと思います。卒業まで、よろしくお願いします!」今作は、静岡県・三島市にて撮影。「三島駅」「三島スカイウォーク」「三嶋大社」「三島市立公園 楽寿園」など、緑あふれる自然都市・三島のさまざまなスポットで楽しく、美味しく過ごしたメンバーの思い出を収めた一冊となっている。三島市は、「三島スカイウォーク」でデビュー取材を行ったことから始まり、さまざまなできごとでBEYOOOOONDSにとっては縁のある場所となり、今ではファンからは聖地とも表現されるほど。6月9日の日本武道館公演をもって島倉がグループ卒業し、BEYOOOOONDSの10人体制での最後のフォトブックとなる。島倉は「10人のBEYOOOOONDSで初めての写真集で、私の卒業前に撮らせていただいた。このメンバーでは最後になるフォトブックなので思い出が詰まっています。BEYOOOOONDSの聖地である三島市に行かせていただいた。懐かしいゆかりのある場所にも、たくさん行って撮影させていただきました。今のBEYOOOOONDSのよさが詰まった、今後もBEYOOOOONDSが続いていけるように、という願いも込められています。とてもいい1冊になっていると思います」とアピールした。お決まりの点数をつけるなら、という質問が。「10万点です!BEYOOOOONDSって『O』の数が5個なんです。10万点も『0』が5個なので。BEYOOOOONDSらしい点数かな」と話していた。