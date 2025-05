人気ロックバンド・サザンオールスターズが29日、東京ドームで6年ぶりの全国ツアー、『サザンオールスターズ LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」』の最終公演を開催。13ヶ所26公演で同バンド史上最多となる60万人を動員し、この日の全国のライブビューイング15万人と合わせて75万人を熱狂させた。今年3月に発売した16枚目のオリジナルアルバム『THANK YOU SO MUCH』の収録曲を中心に、アンコール含め28曲を熱唱。途中のMCでは同アルバムの紹介VTRのあと、MCで「大きな声じゃ言えないんですが、オ、オ、オ、オリコン1位をいただきました」とファンに感謝を伝えた。

「逢いたさ見たさ 病めるMy Mind」でライブはスタートし、桑田佳祐の「東京ドームに帰ってきました!千秋楽でうれしいような寂しいような気持ちです。延長したい!」というあいさつのあと、「愛の言霊(ことだま)〜Spiritual Message〜」「LOVE AFFAIR〜秘密のデート〜」「ミス・ブランニュー・デイ(MISS BRAND-NEW DAY)」などのヒット曲もはさみながら、『THANK YOU SO MUCH』収録曲をたっぷりと披露して会場を沸かせた。アンコールでは東京公演ならではの「東京VICTORY」も披露され、最後はジャビットも登場し、「勝手にシンドバッド」で大団円を迎えた。桑田は「(デビューから)47年、ありがとう!これからもみなさんに楽しんでいただけるように、サザンオールスターズ、頑張ります!」とコメントし、笑顔でフィナーレを迎えた。