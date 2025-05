ハロー!プロジェクトのグループ・BEYOOOOONDSの島倉りか(24)が30日、東京・秋葉原の書泉ブックタワーで開催された同グループのフォトブック『Now and From Now On』(オデッセー出版)発売記念イベントに出演した。イベントでは昭和歌謡好きで知られる島倉に対し、昭和歌謡のレジェンド・小林幸子の話題に。島倉は過去に共演したエピソードを語った。「いろんなお話を番組内で聞いて、すごい方だなと思った」「考え方が素晴らしいなと学んだ」と小林に対する尊敬を表し、小林へのメッセージを求められると「昭和の楽曲などをカバーして、自分自身も昭和の曲がすごく好きなので、そういう曲をいろんな人に知ってもらえるような活動をしたい」と話し、昭和歌謡への思いと今後のソロ活動への決意も示した。島倉は6月9日の武道館公演で卒業を控える。今回発売されるフォトブックは10人体制のBEYOOOOONDSにとって最初で最後となる。フォトブックはBEYOOOOONDSゆかりの三島で撮影され、デビュー取材を行った「三島スカイウォーク」やMVのロケ地、コラボ企画で作成されたオリジナルマンホールなど。グループに縁のあるロケーションが使われている。